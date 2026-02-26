Raphinha busca la redención con el gol

La sonrisa y los goles de Raphinha son, desde hace tiempo, uno de los mayores sinónimos de alegría en el FC Barcelona. Este 2026 no iba a ser distinto y, para muestra, un botón: el brasileño empezó el año pletórico, siendo clave en la conquista de la Supercopa de España, el primer título de la temporada. Anotó un doblete en la plácida victoria ante el Athletic en semis (5-0) y abrió la lata en la final del Clásico, sentenciando después con el gol definitivo.

La tendencia indicaba que veríamos a ese Raphinha que deslumbró a principios de 2025, cuando sumó seis dianas durante el mes de enero. Sin embargo, un contratiempo en el muslo frenó su progresión, obligándole a perderse la primera derrota del año en Anoeta. Aunque volvió de inmediato marcando ante Oviedo y Copenhague, en el duelo contra el Elche fue sustituido en la media parte por molestias, siendo diagnosticado posteriormente con una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

La ausencia se prolongó más de lo deseado. El equipo echó de menos su entrega en el desastre copero del Metropolitano y solo pudo reaparecer testimonialmente en la derrota en Montilivi. Ahora, ya recuperado y partiendo de nuevo como el titular indiscutible que es, Raphinha busca recuperar el olfato. "Me siento en muy buena forma, tanto mental como física", afirma el brasileño. "Estoy intentando recuperar mi mejor nivel tras la lesión, siempre es difícil estar al 100% de golpe, pero me estoy acercando a mi mejor versión". Pese a la victoria ante el Levante, el de Porto Alegre encadena seis encuentros sin ver portería y diez sin repartir una asistencia; una cifra inusual para un futbolista que nos tiene acostumbrados a un ritmo frenético.

Raphinha felicita a Fermín por su gol / Associated Press/LaPresse / LAP

El momento de dar un paso al frente

La necesidad de volver a celebrar un gol llega justo cuando el equipo más necesita al ex del Leeds. Con el liderato de la Liga en juego ante el Villarreal, Raphinha debe asumir de nuevo ese rol de guía. Un papel de peso que el '11' acepta con orgullo: "Ser uno de los líderes del Barça es algo muy significativo. Desde que llegué siempre he intentado ayudar en todo lo posible. Ser capitán de este club es algo que sucede a muy pocos jugadores; es un privilegio que ni en mis sueños más locos habría imaginado".

No habrá respiro para los de Flick. Tras el Villarreal, el Barça buscará lo imposible ante el Atlético para remontar un 4-0 en contra en Copa. Un reto mayúsculo sobre el que Raphinha elige creer: "Si hay un equipo capaz de remontar, somos nosotros. Sabemos que será difícil, pero estamos preparados". A la presión de la Liga y la épica de la Copa se le sumará este viernes el sorteo de la Champions (Newcastle o PSG en el horizonte). Pronto volverán las grandes noches europeas, ese escenario donde Raphinha suele erigirse como el gran protagonista y la amenaza constante para sus rivales. El gol se le resiste desde enero, pero Raphinha ha vuelto cargado de ambición en el momento más oportuno para que los sueños de esta temporada sigan muy vivos.