Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150

Quién se lo iba a decir a Raphinha, un futbolista que, lejos del 'aura' que tuvieron otros brasileños desde el primer día que se pusieron la camiseta del FC Barcelona, se ha tenido que currar día a día, partido a partido, como diría el 'Cholo' Simeone, el reconocimiento y el elogio de la afición azulgrana. Así como sus entrenadores siempre confiaron en el de Porto Alegre, el cariño y el elogio del culé (y también de los medios de comunicación) le ha costado algo más de obtener por la pesada losa de los 58+9 millones que costó.

Cumplirá 150 partidos oficiales con el Barça

Pero Raphinha se ha plantado ya en su cuarta temporada en el FC Barcelona y si tiene minutos, como está previsto, este domingo (21.00 horas, Estadi Johan Cruyff) ante el Getafe, cumplirá su partido oficial número 150 con el FC Barcelona. Una cifra que habla bien a las claras de su influencia y protagonismo en el equipo.

Festín del Barça en el Johan ante el Valencia, con dobletes de Fermín, Raphinha y Lewandowski / SPORT

De la actual plantilla, le superan en partidos jugados Ter Stegen (422), Frenkie de Jong (262), Pedri (207), Araujo (178), Ferran Torres (163), Gavi (155) y Lewandowski (151), pero Raphinha está, por méritos propios, en el grupo de capitanes del Barça y es de los futbolistas más respetados del vestuario.

Solo Robert Lewandowski, cuya principal función como 'killer' es marcar goles, suma más dianas como azulgrana del actual elenco blaugrana. El 'killer' polaco ya va por los 103 y le sigue con 57 Raphinha, 11 más que Ferran Torres (46).

El Barça ha tenido a lo largo de su historia a futbolistas brasileños de ensueño y que han sido muy admirados por el barcelonismo. La magia de Ronaldinho, el talento de Neymar, los goles imposibles del 'baixinho Romário, la potencia de Ronaldo, la precisión de Rivaldo...

Paso a paso, Raphinha está consiguiendo hacerse un hueco entre todos ellos. Con dos partidos más que juegue alcanzará al mítico Evaristo Macedo (151) y se aupará a la sexta posición histórica de 'canarinhos', siendo su próximo objetivo Neymar Junior, que firmó 186 encuentros como azulgrana.

Rivaldo (Barcelona) vs Valencia 2001 / .

Quinto máximo goleador brasileño del Barça

En el aspecto goleador, también va escalando Raphinha hacia las posiciones de honor. Es el quinto máximo goleador histórico entre los brasileños que han celebrado goles en el Barça. Sus 57 dianas solo son superadas por Rivaldo (130), Neymar y Evaristo (105) y Ronaldinho (94).

La temporada pasada, Raphinha se 'desató y firmó la barbaridad de 57 acciones de gol, fruto de 34 tantos y 23 asistencias. Esta temporada, de momento la ha arrancado como máximo realizador de la plantilla, con 3 tres goles: dos al Valencia y uno al Mallorca, además de asistir a Ferran Torres en el feudo del Levante. Será muy difícil superarlo, incluso igualarlo, pero nunca hay que desestimar la capacidad de Raphinha para callar bocas.