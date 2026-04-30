Raphinha y Bernal aprietan para llegar al clásico: este viernes, día clave

El FC Barcelona realizó este jueves el segundo entrenamiento de la semana para preparar la visita a Club Atlético Osasuna. El equipo de Hansi Flick, que concedió tres días libres a la plantilla blaugrana tras la importante victoria contra el Getafe en el Coliseum, se volvió a ejercitar en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Volvieron a completar parte de la sesión los tres futbolistas que se reincorporaron al grupo ayer: Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen. El plan de recuperación de los tres futbolistas avanza al ritmo esperado y este viernes Flick decidirá si alguno de ellos viaja a Pamplona y, por consiguiente, tiene alguna opción de reaparecer.

Mientras el extremo brasileño y el centrocampista de Berga apuntan a estar en El Sadar, el central danés lo tendrá más complicado. Cabe recordar que el zaguero no juega desde finales de diciembre, por lo que acumula varios meses de baja y necesitará algo más de tiempo para recibir el alta médica. Desde el Barça se espera que pueda tener minutos en las últimas jornadas de Liga.

Con Raphinha y Bernal, por su parte, no se correrá ningún riesgo, pero ambos futbolistas evolucionan favorablemente y, si pueden completar el entrenamiento de este viernes, lo más normal es que Flick los convoque y puedan llegar al clásico del próximo 10 de mayo con algo de rodaje.

También se han ejercitado con el primer equipo este jueves el portero Eder Aller y Xavi Espart. El lateral, de hecho, tiene opciones de jugar contra Osasuna como consecuencia de la sanción a Jules Koundé por acumulación de amarillas.

Objetivo: la Liga

El Barça afronta la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26 con el objetivo de asaltar El Sadar y poner presión al Real Madrid. En caso de triunfo culé en tierras navarras, los de Álvaro Arbeloa deberán ganar al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat si no quieren despedirse matemáticamente del título doméstico.

Tal como hemos explicado en SPORT, El vestuario del Barça quiere ganar la Liga este fin de semana. La plantilla y Hansi Flick tienen claro que desean cantar el alirón cuanto antes mejor. Nada de esperar al Clásico. Los jugadores del Barça, con su entrenador a la cabeza, quieren ganar la Liga cuanto antes. Consideran que les ha costado mucho llegar hasta esta situación tan favorable y que no hace falta correr riesgos