Raphinha y el Barça seguirán unidos muchos más años

El inicio de temporada de Raphinha está siendo espectacular. El brasileño dejó atrás la lesión que sufrió en el Mundial y vuelve a ser uno de los jugadores más determinantes del equipo que dirige Hansi Flick. Ha marcado ocho goles -seis en la Liga y dos en la Champions- en cinco partidos oficiales, está disfrutando de su nueva posición sobre el terreno de juego y ejerciendo tanto en el campo como en el vestuario de capitán.

Raphinha, como él mismo explicó, pensó seriamente en la posibilidad de dejar el Barça en el verano del 2024, pero la llegada de Flick al banquillo azulgrana lo cambió todo. El entrenador alemán le hizo saber sus intenciones y el brasileño se quedó. Aquella temporada batió todos sus registros individuales. 34 goles y 26 asistencias. Su excelente rendimiento hizo que el club ampliase su contrato al acabar la temporada hasta el año 2028.

Aunque las lesiones no le dejaron repetir el mismo rendimiento la pasada temporada, sus números también fueron buenos. Marcó 21 goles y repartió ocho asistencias. Aparecieron, eso sí, rumores de un posible traspaso a Arabia Saudí, algo que el propio jugador se encargó de desmentir, pues solo piensa en azulgrana. Su relación con Flick es extraordinaria y se siente muy a gusto en el Spotify Camp Nou, por lo que solo piensa en continuar.

Raphinha está muy satisfecho con la complicidad que tiene con su entrenador, que lo ha elegido como primer capitán de la plantilla tras la marcha de Ter Stegen y Ronald Araujo y también con la nueva posición que le ha encontrado en el campo. Se siente muy cómodo jugando como falso delantero centro. Está devolviendo esa confianza con goles, asistencias y trabajo, pues es el primero en presionar la salida de balón del equipo rival, algo imprescindible para Flick.

El brasileño es muy importante para el Barça y por ello el director deportivo de la entidad, Deco, aseguró el jueves, en una entrevista en Rac 1, que su deseo no es otro que ampliar el contrato de Raphinha, a quien curiosamente llevó él al Spotify Camp Nou cuando representaba sus intereses.

No ha habido todavía ningún contacto entre las dos partes, pero está previsto que se produzcan conversaciones en las próximas semanas. No hay prisa, pero la intención del club no es otra que la de ampliar el contrato del brasileño, que actualmente tiene 29 años, por una o dos temporadas, teniendo en cuenta que el actual acaba el 30 de junio del 2028. Se adecuaría a quien es uno de los mejores delanteros del mundo.

Como decimos, no se han producido todavía contactos entre las partes, pero no solo el club apuesta por alargar la relación. Raphinha está muy feliz en Barcelona y en el Barça y le gustaría seguir muchos años vistiendo la camiseta azulgrana. El brasileño ha aceptado la responsabilidad de ser el capitán de la plantilla y quiere liderar un proyecto de presente y futuro. Sabe que el Barça es el mejor equipo en el que puede estar para seguir desarrollando su talento y para continuar ganando títulos, tanto a nivel grupal como individual. El Balón de Oro deberá esperar tras quedar de forma injusta fuera de los 30 nominados. No le obsesiona el tema, pero tendrá más opciones de ganarlo siendo jugador del Barça.