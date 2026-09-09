Raphinha: "¿El Balón de Oro? Yo hablo del Barça, que está espectacular"

Pocos jugadores han empezado la temporada como Raphinha. El brasileño, recolocado como '9' del equipo tras el mercado blaugrana, se ha adaptado a la perfección a su nuevo rol y ha llevado su fútbol a un nuevo nivel. Ante el Feyenoord, volvió a firmar un doblete para liderar el ataque culé y empezar la andadura en Champions League de la mejor forma posible.

Tras el partido, el internacional con Brasil se mostró muy feliz por los primeros tres puntos en la máxima competición europea. "La verdad es que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un fútbol perfecto o casi perfecto. Con el apoyo de la afición todo es mucho más fácil. Hemos controlado bien y hemos marcado en nuestras ocasiones. Da confianza", explicó.

"En una temporada tan larga, hay muchos altos y bajos. Empezar así nos da confianza. La idea es seguir así e intentar que los momentos bajos sean los mínimos posibles", añadió después el extremo blaugrana.

Tan humilde como de costumbre, al ser cuestionado por el ritmo goleador de este inicio de temporada, Raphinha se limitó a un "estoy trabajando" mientras sacaba a relucir la sonrisa pícara del que sabe que está haciendo una temporada espectacular.

Además, el atacante del Barça quiso aclarar su abrazo especial con Lamine después de que el '10' anotara de falta. "Ya le conozco. Sé cuando se puede ir del partido porque ve que no le salen las cosas. Le intentaba animar diciéndole que iba a pasar, que iba a marcar. Estoy muy contento por él. Lo más importante es que uno este contento por el otro, un equipo ganador se hace así. Depende del partido, si uno siente que está haciendo un buen partido, aunque no marque sale contento. A mí me ha pasado. Como delanteros queremos marcar siempre".

Por último, Raphinha quiso evitar polémicas tras no estar en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro con una respuesta contundente: "No hablo de esto. Hablo del Barcelona que está haciendo una temporada espectacular".