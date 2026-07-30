Raphinha y Balde, las novedades en el entrenamiento del Barça en St. George's Park

Quinto entrenamiento del FC Barcelona en St. George's Park con dos novedades destacadas muy agradables. Raphinha, con las pilas cargadas tras unas merecidas vacaciones, y Alejandro Balde, que estaba al margen por unos problemas en la espalda, se unieron al grupo. El extremo realizó parte de la sesión del equipo de Hansi Flick en tierras inglesas, la penúltima antes del amistoso contra el Birmingham City, mientras que el lateral la completó. Esta tarde, los culés volverán a ejercitarse en el campo Bobby Charlton.

Raphinha empezó a preparar de esta forma su quinta temporada en el Barça. Después de tener muchos problemas con las lesiones en los últimos meses, también con la selección brasileña, el '11' afronta la nueva campaña con ganas de recuperar las sensaciones del curso 2024/25, en el que 'explotó' bajo la tutela de Flick e incluso llegó a ser un firme candidato al Balón de Oro.

Cabe recordar que Raphinha solo pudo disputar los dos primeros partidos del Mundial con la 'canarinha', pues se lesionó en la segunda jornada de la fase de grupos ante Haití y, aunque estuvo en la convocatoria de los octavos frente a Noruega, no tuvo ningún minuto y no pudo ayudar a su combinado nacional a evitar la eliminación a manos de Erling Haaland y compañía.

El brasileño, por consiguiente, iniciará con mucha calma la pretemporada 2026/27. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al debut en Liga contra el Elche en el Martínez Valero. Está descartado que el extremo juegue frente al Birmingham. Veremos si está para el partido de entrenamiento del lunes con el Preston North End.

Tommy Marqués, ausente

Balde, por su parte, sí que pudo completar la sesión tras dejar atrás las pequeñas molestias en la espalda, tal como explicó él mismo en SPORT. Tampoco tendrá minutos en el amistoso de mañana. Tommy Marqués, la única ausencia del entrenamiento matinal de este jueves (más allá de la de Frenkie de Jong) por sobrecarga, es duda.

Rafa Yuste, que se unió este miércoles por la noche a la expedición del Barça en Inglaterra, Bojan Krkic y Alejandro Echevarría siguieron atentamente la sesión de entrenamiento. El conjunto blaugrana sigue preparando intensamente el curso 2026/27.