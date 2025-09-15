Raphinha atrapa a Deco, a pesar del castigo

El FC Barcelona regresó este domingo a la competición liguera después del primer parón de selecciones de la temporada. En la anterior jornada, los blaugranas sumaron un empate 1-1 a domicilio contra el Rayo Vallecano, pero disiparon todas las dudas ante un débil Valencia por 6-0 en el Estadi Johan Cruyff. Un resultado y unas sensaciones inmejorables antes del estreno de los catalanes en la Champions League, este jueves (21:00 horas) frente al Newcastle en St. James Park.

Se trata de la tercera victoria de lo que llevamos del curso, que sitúa al equipo que dirige Hansi Flick como segundo en la clasificación con 10 puntos, dos por detrás del Real Madrid, que es líder con 12: el único equipo que se mantiene invicto en estas cuatro primeras jornadas del campeonato.

Se da la casualidad que el triunfo ante el cuadro valencianista significa el número 100 de Raphinha con la camiseta del Barça. El delantero ha sumado un total de 148 encuentros oficiales como blaugrana, lo que supone que en un 67,57% de los partidos que ha disputado, los culers han acabado llevándose la victoria. Completan el balance 22 empates y 26 derrotas.

En el Olimpo brasileño

Además, con este registro, Raphinha se convierte en el sexto futbolista nacido en Brasil con más victorias con el Barça y empate con Deco. Es importante remarcar que el actual director deportivo de la entidad blaugrana nació en São Paulo, aunque como futbolista adquirió la nacionalidad portuguesa. Por delante, se encuentran nombres ilustres como los de Rivaldo (126 victorias), Ronaldinho (130), Neymar (139), Adriano (145) y Dani Alves (298).

Cabe recordar que Raphinha apuntaba a la titularidad frente al Valencia, pero tal y como trascendió en la previa del encuentro, el futbolista no llegó puntual a la sesión de activación y Hansi Flick, inflexible con la puntualidad, le relegó al banquillo. No obstante, tras el descanso, el brasileño ya se vistió de corto luciendo el brazalete de capitán en sustitución del debutante Roony Bardghji y anotó un doblete.