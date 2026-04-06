Raphinha aterriza en Barcelona

Raphinha ya está en Barcelona. El jugador cogió un vuelo privado desde Brasil después de disfrutar de unos días de descanso en su país para rearmarse en el aspecto anímico después de la lesión sufrida ante Francia y que le mantendrá cinco semanas apartado de los terrenos de juego.

El brasileño aterrizó ataviado con gorra, se subió a la furgoneta en la terminal de vuelos privados y hasta sonrió un par de veces. El jugador guardó silenció ante las preguntas de los periodistas. Raphinha mantuvo la compostura ante la presencia de los medios de comunicación después del duro golpe que ha significado esta lesión. Su objetivo es estar recuperado para el clásico del 10 de mayo.

Hansi Flick justificó la decisión de darle un permiso extraordinario ya que “no es la primera lesión esta temporada, he hablado con él por 'Face Time' y estaba muy bajo de ánimos, muy desanimado, y hablamos con Deco y le dijimos que se quedara unos días allí para limpiar la cabeza”. Y añadió: “Le hemos dado unos días con su familia en Brasil y estará el lunes con nosotros”.

Raphinha ha cumplido con el pacto y desde este lunes se pone a trabajar bajo la supervisión de los fisioterapeutas y médicos del FC Barcelona. Los primeros días poco se puede hacer a la espera de que el proceso siga avanzando y cicatrice la rotura en los isquiotibiales.

El jugador destaca por su profesionalidad y lo pondrá todo de su parte para estar en el clásico. En esta ocasión será difícil recortar plazos ya que el delantero tiene antecedentes en una temporada muy cargada y no es para nada aconsejable forzar la máquina.

Raphinha quiere ayudar en el tramo final de temporada. Para ello, sus compañeros deberán sacar adelante la eliminatoria de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. Raphinha tampoco llegaría a una hipotética ida ante el ganador del Sporting de Portugal y el Arsenal (29/4), y tampoco parece probable que pueda disputar la vuelta (5/5). El camino más lógico pasaría por poder disputar el clásico del domingo 10 de mayo.

Una vez disputado el clásico, restarán tres jornadas de Liga, además de una soñada final de la Champions League, el 30 de mayo a las 18.00 h. en el Puskas Arena de Budapest (Hungría).