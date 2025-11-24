Raphinha: "Asumo la responsabilidad de las dos recaídas"

Raphinha ya está a punto y respira Flick. Sabe el alemán de la importancia de un líder y un futbolista que arrastra a los compañeros. El brasileño se expresó en la rueda de prensa con la misma verticalidad que en el campo. Directo y sin guardarse nada. También para referirse al proceso de recuperación de su lesión muscular.

"Puede ser que hubiera errores.... o puede ser que no. La primera recaída fue un poco culpa mía y de la segunda también puedo asumir la culpa. Quería estar lo más rápido posible y me equivoqué, por eso las recaídas. Puedo asumir esa responsabilidad, porque al final hago cosas y, si creo que no me van a ayudar, tendría que ser el primero en decir que no. Asumo la responsabilidad de las dos recaídas por querer estar en el campo lo antes posible para ayudar al equipo. Me he equivocado un poco y por eso he tenido esas dos recaídas”.

El brasileño reconoció que ha pasado por momentos complejos durante estos dos meses en los que no ha podido ayudar al equipo como le hubiera gustado. "Lo pasé muy mal, fueron momentos complicados, soy una persona que quiere ayudar al equipo en el campo. Volver es un poco complicado y necesito volver al ritmo de juego, espero volver pronto a mi mejor versión también".

Durante su ausencia se ha hablado mucho de su influencia en la presión del equipo y como se ha echado de menos su intensidad durante estos meses. Raphinha contestó a su manera: "He echado más de menos yo al equipo que ellos a mí. Busco dar lo mejor ofensiva y defensivamente. Soy el 'pesado' del equipo. Los jugadores que están en el campo están ahí para hacer lo mejor. Siempre doy lo mejor de mí mismo, siempre".

Raphinha quiso restar importancia a algunos gestos suyos desde el banquillo que han sido elogiados. "Lo que hago para ayudar al equipo es algo para mí, no para que digan que soy un líder o un capitán. Lo de llevar el agua fue porque el fisio estaba atendiendo a Fermín y como mis compañeros querían agua intenté ayudarlos al llevársela. Lo he pasado peor estando en la tribuna que en el banquillo, obviamente yo quería estar en el campo."

La injusticia de los premios

Igual de contundente se mostró cuando le preguntaron si sentía infravalorado con los premios individuales tras sus números de la temporada pasada. "Me he sentido menospreciado, creo que merecía mucho más. A nivel colectivo nos faltó la Champions y a nivel individual no puedo controlar los votos de la gente. Yo controlo lo que hago en el campo y estoy satisfecho con ello. La votación de la gente, de los periodistas… es algo que no depende de mí y es más complicado".

Raphinha apunta al banquillo este martes ante un equipo que intentó su fichaje. Enfrente también estará un Estevao que conoce perfectamente de la selección y que será uno de los grandes protagonistas junto a Lamine. "Para mí son dos futbolistas de un nivel espectacular, creo que los próximos años de sus carreras serán los mejores del mundo. Son dos talentos tremendos, estar en el top depende de ellos y no de otra cosa, están en el camino correcto. Intento ayudarles con la experiencia que tengo en el futbol, pero el talento es suyo. Son talentos que van a volar durante muchos años".