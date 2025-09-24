Raphinha, muy poco arropado en Brasil

Neymar Jr. fue la excepción. Sorprende la escasa indignación, o incluso el debate, que ha generado en Brasil la quinta posición de Raphinha en el Balón de Oro, una de las grandes injusticias de esta última edición del certamen, junto al caso del también blaugrana Pedri. Con el internacional español, hasta hubo algunas voces discordantes desde Madrid, que expresaron su desazón por no haber entrado ni siquiera en el top 10.

Al otro lado del Atlántico hubo un pasotismo generalizado, un estado de hibernación solo roto por la espontaneidad de Neymar Jr. El ahora futbolista del Santos puso un comentario en una publicación en Instagram en el que calificaba de “cachondeo” la votación recibida por su compatriota. Su queja sí que tuvo repercusión.

Antes de la gala, Alisson, que era finalista a mejor portero del año, dijo que daría el Balón de Oro a Raphinha. Los dos son gaúchos, es decir, del estado de Río Grande do Sul. El resto de internacionales brasileños, así como, en líneas generales, la prensa deportiva del gigante sudamericano, pasaron de puntillas sobre el asunto.

Nadie ha tenido en cuenta que Raphinha, a diferencia de otros, nunca se borró de la Seleçao y fue quien la mantuvo a flote durante muchos meses en la crisis que se prolongó en todas las eliminatorias sudamericanas y que solo terminó con la llegada de Carlo Ancelotti al frente de la Canarinha desde finales de mayo.

Llama la atención el contraste entre la indiferencia de ahora y el tsunami que se generó en el país un año atrás, cuando Vinicius Jr. acabó siendo derrotado por Rodri. En aquella ocasión, la prensa brasileña siguió a pie juntillas toda la demagogia que orquestó la prensa de Madrid.

Ahora, con Raphinha, duele especialmente cómo ha sido tratado por los medios de comunicación gaúchos, con sede en Porto Alegre, su ciudad natal. El último futbolista de Río Grande do Sul que fue podio en un Balón de Oro fue Ronaldinho Gaucho, que conquistó el premio en 2005, siendo jugador del Barça, y que un año antes había quedado en tercera posición.