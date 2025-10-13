Raphinha aprieta para estar ante el Girona, pero sigue entre algodones

Raphinha aprieta para estar listo cuanto antes. El extremo del Barça trabaja al máximo nivel —por ahora desde el gimnasio— con la vista puesta el Clásico pero sin perder ni mucho menos de vista el partido ante el Girona. Por ahora su presencia no está garantizada, ni mucho menos, pero tanto el jugador como el club comparten el mismo objetivo, llegar en condiciones para encarar el encuentro y estar en el Bernabéu con las mayores garantías. Los próximos días marcarán la decisión, ya que está previsto que el jugador vuelva a entrenar en el césped para probarse al máximo nivel. Hoy ya se ha visto sobre el césped a Lamine Yamal y a Fermín López junto al resto del grupo.

En el club se recalca la necesidad de ser prudente y no correr riesgos pues se sabe que este tipo de lesiones no son fáciles. Hansi Flick considera al brasileño una pieza clave en su esquema y antes de acelerar se comprobará que todas las sensaciones son buenas. Sabiendo que el jugador va a estar prácticamente seguro en el Bernabéu, se analizará con calma si puede probarse en Montjuïc en el derby catalán o no.

Tres semanas

Raphinha cayó hace dos semanas con una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El club informó de una baja estimada de tres semanas. Teniendo en cuenta la duración mencionada en el comunicado, el extremo no llegaría al choque de este fin de semana. Aun así, el plan de trabajo busca que el jugador empiece a aumentar la carga en estos días y que pueda probarse el sábado, decisión que se tomará avanzada la presente semana.

El parte del día deja un alivio y una buena noticia. La menos mala es la de Dani Olmo, que tras nuevas pruebas no sufre rotura en el gemelo izquierdo. No está al cien por cien descartado para El Clásico, pero su llegada se prevé complicada por ahora. La positiva llega con Ferran Torres, que se ha sometido a pruebsa médicas esta mañana —abdonando la concentración por precaución— y no presenta ninguna lesión.

Así pues, el Barça piensa a corto plazo en el Girona y a medio tiene el Bernabéu como gran objetivo en una semana desafortunada para el club con las lesiones. Sin embargo, pensándolo bien, el día podría haber sido mucho peor y se ha terminado saldando con dos jugadores recuperados, uno sin lesión detectada y otro con una lesión mucho menor de lo que en un principio se esperaba.