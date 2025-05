Raphinha: "Hace un año muchos me querían fuera"

Raphael Dias Belolli, Raphinha, (Porto Alegre, 28 años) ha sido una de las grandes estrellas del Barça campeón de Liga, Copa y Supercopa esta temporada. Con Hansi Flick en el banquillo, su situación giró 180 grados, pasando de tener pie y medio fuera del club a ser uno de los líderes del vestuario. Su rendimiento ha sido tan bueno que ha ampliado y mejorado su contrato a final de temporada.

Se va de vacaciones habiendo renovado su contrato hasta el 2028. ¿Cómo se siente?

Ya se lo dije al presidente cuando firmé la renovación. Me siento muy feliz. El club ha confiado en mí por segunda vez. Es especial y como jugador lo valoro mucho. Necesitas confianza porque es el lugar en el que trabajas. Es donde quieres estar y, cuando ves que la gente cuenta contigo, es algo especial. Le he agradecido la confianza. No digo que soy del Barça desde pequeño porque soy brasileño, pero desde que tuve como objetivo ser futbolista, sí quería jugar en el Barça. Poder estar aquí y ahora poder renovar mi contrato da mucha felicidad. Ojalá pueda acabar aquí mi carrera.

Y se va con 34 goles y 25 asistencias. ¿Esperaba estos números?

Con sinceridad, no lo esperaba. Los objetivos personales que tenía estaban por debajo de estos números. Lograr todos estos goles, dar todas asistencias y ayudar al equipo me hace muy feliz. Al final es hacer historia, ha sido la mejor temporada de mi vida, tanto en objetivos personales como a nivel de grupo.

Y eso que pensó en irse del Barça.

No lo pensé solo yo, mucha gente quería que me fuese de aquí. Muchos aficionados, quizá la directiva no estaba contenta con lo que estaba haciendo, mucha gente. Yo soy una persona que pienso que si no eres bienvenido en un sitio, mejor no estar en él. No tiene sentido dar con la cabeza en la pared. Tengo las cosas claras. Si no querían que estuviese aquí, me voy. Tengo objetivos personales, quiero jugar. Quizá antes de empezar la temporada pensaba que no jugaría, pero me conozco. Sé como me cuido, como me dedico a mi profesión y sé que cuando cambió el entrenador tenía una nueva oportunidad para demostrar mi potencial y mi manera de trabajar. Esto me hizo pensar en quedarme.

La única persona que podía frenar mi marcha era Flick y lo hizo

Hansi Flick fue muy importante en esta decisión.

Sí. El mister me había llamado y me dijo que contaba conmigo. Fue muy importante esa llamada porque me cambió la manera de pensar. La única persona que podía frenarme era él y lo hizo.

¿Qué ha significado Flick para Raphinha?

Mucho, muchísimo. Cuando tu líder demuestra que cuenta contigo, que serás una persona importante, te hace sentir especial y te da tranquilidad para poder trabajar y para poder demostrar lo que vales. Con su llegada, cambió todo.

Raphinha, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

En verano fue elegido capitán y ha ejercido de líder.

Ser capitán no es solo llevar el brazalete. Va mucho más allá de esto. Me veía más fuera del club que dentro, por lo tanto, ser capitán era algo que ni pasaba por mi cabeza. Ser elegido por los compañeros, por los jóvenes y por los veteranos, me hizo sentir especial. Vi que la gente quería que estuviese ahí, ser uno de los líderes del vestuario. Me sentí muy bien. Estoy realizando un sueño, que es vestir esta camiseta, no podía imaginar ser capitán.

¿Qué nota le pone a la temporada?

Un 9. Porque pienso que nos faltó algo. Aquellos tres minutos. No solo lo pienso yo, también la gente que está a nuestro alrededor. Estábamos seguros de que éramos capaces de conquistar la Champions, pero es fútbol. El favorito o el que está mejor no siempre gana. Por eso el fútbol enamora a la gente. Nos faltaron tres minutos. Nos faltó madurez para aguantar mejor en los momentos finales del partido. Valoro mucho la temporada que hemos hecho, pero también pienso en lo que no hemos hecho. Por eso le pongo un 9.

A la temporada le pongo un 9 por lo que no pudimos hacer. Nos faltaron tres minutos, algo de madurez

Ya tienen un reto para la próxima temporada.

Seguro. Lo vamos a volver a intentar y a luchar por la Champions.

Ganarle todo a este Real Madrid, con Vinicius, Mbappé y Bellingham, tiene mucho mérito.

Ganar los cuatro clásicos que hemos jugado esta temporada, como dices, tiene mucho mérito. Puede ser que un equipo esté muy bien y el otro esté mal, pero un clásico siempre es diferente, todo cambia en ese partido. Ganar los cuatro es algo especial que hay que valorar.

¿Qué nota se pone Raphinha?

Otro 9. Creo que está muy bien, pero no me daría nunca un 10. Soy una persona que soy muy exigente conmigo mismo. Siento que he hecho una temporada espectacular, la mejor de mi vida como he dicho, pero he tenido algunos bajones que no me han gustado. Por eso no me puedo poner un 10.

¿Se pueden mejorar sus números?

Espero que sí. Así podré ayudar al equipo a ganar más títulos.

Han sido tan buenos que incluso hay quien le ve como favorito a ganar el Balón de Oro.

Al inicio de temporada, yo estaba más fuera que dentro. Si ahora me preguntas si tenía como objetivo ganar premios individuales, para nada. Y mucho menos el Balón de Oro. Si estoy ahora luchando por este premio, es por la temporada que he hecho. Se me ha valorado. Para mí, estar ya entre los diez favoritos, es una victoria. Nunca ha sido un objetivo, nunca se me ha pasado por la cabeza ganar el Balón de Oro, así que estar entre los diez favoritos, ya es una victoria.

Lamine es de otro mundo. Lo tiene todo para ser uno de los mejores de la historia

También está entre los favoritos Lamine Yamal. ¿Había visto algo igual?

Nunca. Ni con 17 años ni con 20. Lo que tiene Lamine es especial, es de otro mundo. Es algo brutal. Es un chaval espectacular. Nos llevamos muy bien, lo tengo como a un hermano pequeño. Lo cuido de la mejor manera posible. Tiene 17 años y sé como era mi cabeza con esa edad. No hacía nada parecido a lo que hace él, pero es un niño. Intento cuidarlo lo mejor posible para que siga dando muchas alegrías a nuestra afición y siga haciendo cosas espectaculares en el campo. La lástima del fútbol de hoy es que no es solo calidad. Él tiene esa calidad y no la va a perder nunca. También es trabajo y él trabaja mucho. Dentro del campo, él no necesita ayuda. Fuera, lo ayudo como un hermano mayor. Lo tiene todo para ser uno de los mejores de la historia del fútbol.

La temporada culminó con la rúa. Se le vio tremendamente feliz.

Fue espectacular. Mucho mejor que la que hicimos hace dos años cuando ganamos la Liga. Fue brutal. Ver a la gente tan feliz por lo que habíamos conseguido y a nosotros tan contentos por lo que estaba pasando. Queremos hacerlo muchas más veces.

Se ve que son una familia.

Nos llevamos muy bien todos. Y es algo difícil que en una plantilla todos se lleven bien. He pasado ya por varios equipos y la actual es top. Está entre las mejores de todas las que he estado.

Un detalle de las piernas de Raphinha / Dani Barbeito

Cruzó el Olímpic de rodillas. ¿Promesa?

Más que promesa, agradecimiento. Dije que lo haría si ganábamos la Champions, que es lo único que me queda ganar con la camiseta del Barça, pero tampoco había ganado la Copa. No lo iba a hacer, pero estuve pensando en la temporada que he hecho, en todo lo que hemos ganado. Y lo tenía que agradecer.

Pues el año que viene a volver a cruzar el campo de rodillas con la Champions.

Ojalá. En el nuevo Spotify Camp Nou.

Ahora a acabar la temporada con Brasil y con Carlo Ancelotti.

Es el entrenador que más títulos ha ganado en el fútbol durante su carrera. Trabajar con los mejores es algo especial. Estamos muy ilusionados par poder ganar muchas cosas con él. He hablado varias veces con él y me parece una persona espectacular. Tengo mucha ilusión y seguro que nos va a ir bien.