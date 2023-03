Raphinha: "Si alguien no está ilusionado en ganar la Liga no debería estar aquí"

"Con ocho goles y nueve asistencias aún no estoy satisfecho" "Me gusta jugar en la derecha, pero por ayudar al equipo como si me pone de portero"

Raphinha concedió una entrevista al programa 'Tot Costa' de Catalunya Radio en el que explicó las sensaciones que está teniendo en sus primeros siete meses como futbolista del Barça. El brasileño se mostró muy ilusionado con la posibilidad de conquistar la que sería su primera Liga, una ilusión que trasladó a todo el vestuario: "Hay mucha ilusión. Los últimos partidos no han ido tan bien, pero estamos haciendo una temporada buenísima. Veo mucha ilusión en el vestuario, porque es laLiga. Si hay gente que no está ilusionada con esto no debería estar aquí".

El delantero brasileño valora la distancia que han adquirido respecto al Real Madrid, pero invita a todos a ser cautos y no caer en el nerviosismo si llegan algunos malos resultados: "Intento no pensar que la Liga está hecha. Las cosas en el fútbol pueden ir mal y si van mal debemos tener la cabeza para pensar que hay más partidos y dependemos de nosotros. Estamos centrados en los partidos que quedan".

En este sentido, valoró los últimos triunfos conseguidos a pesar de que el juego ha dejado que desear: "Estos dos últimos partidos podrían ir mal, pero conseguimos la victoria y para todos es lo más importante, porque es lo que nos puede dar la Liga. Tenemos que mejor pero jugar partidos cada tres días pesa un poco y esta semana limpia fue importante para recuperar y descansar. En el entrenamiento he visto que necesitábamos descanso para volver mejor".

Sobre sus expectativas personales, Raphinha se mostró ambicioso: "Nunca estoy satisfecho. A principio de temporada escribo en un papel los números que quiero alcanzar. Cuando llego a un equipo nuevo me marco como objetivo anotar diez goles y repartir 10 asistencias. Y si llego, subo a cinco goles y cinco asistencias más. Ahora estoy cerca de mi primer objetivo, pero con ocho goles y nueve asistencias aún no estoy satisfecho. Me gusta hacer más y más y más". En este sentido, reconoce que analiza sus actuaciones de manera casi obsesiva: "En muchos partidos doy muchas vueltas a lo que ha pasado. Siempre intento llegar a la máxima nota. Y esta temporada he llegado a casa pensando que podría haber ido mejor, independientemente del resultado".

Sin problemas con Xavi

El delantero brasileño explicó el incidente que tuvo con Xavi el día que el Manchester United visitó el Camp Nou en el play off de la Europa League al ser sustituido: "Xavi fue jugador y seguro que lo entendio hasta cierto punto. Me enfadé, porque estábamos empatando y yo quería estar en el campo para ayudar al equipo. A los jugadores nos gusta ganar y a veces hay enfados que tienen su explicación. Pero no hay que exagerar. Por las ganas de ganar y ayudar al equipo me pasé un poco del límite".

El ex del Leeds también dio su versión sobre la discusión que mantuvieron Ferran Torres y Ansu Fati para lanzar el penalti ante el Valencia, mostrándose respetuoso con la elección del staff técnico: "Claro que me gusta lanzar los penaltis y los entreno desde que jugaba en el Vitoria Guimaraes, porque los tiraba. Es el entrenador el que dice quién chuta los penaltis. Hay una lista y yo contra el Valencia estaba segundo, pero para Ferran era importante también lanzar y marcar. Y sólo falla quien chuta".

Raphinha explicó que la posición en la que mejor se encuentra es la de extremo derecho, pero se puso al servicio del equipo: "Hace mucho que no juego por la izquierda, casi cinco años. Me adapté a jugar por la derecha y me gusta más jugar ahí. El problema es que cuando llegas a un club nuevo es importante jugar en tu sitio para ir adaptándote y jugando bien. Pero hablé con el técnico y si me pone en la izquierda quiero seguir ayudando, como si me pone de portero".

Amgio de Dembélé y sorpendido con Gavi

Raphinha desveló el futbolista con el que mejor se lleva en el vestuario: "Ousmane es una de las personas dentro del vestuario que me llevo mejor. La competencia por la posición es normal. Uno tiene que jugar y otro no, pero cuando es justa no hay que tener enemistades en el vestuario. Me gusta cómo juega y como persona. Nos llevamos super bien y no hay que tener enemistades".

Y también señaló el futbolista que más le ha sorprendido: "Por el tamaño y la edad que tiene y la calidad, Gavi, por la actitud que tiene dentro del campo, por ser tan pequeñito pero no le importa quien viene por delante, me sorprende mucho. Muchos jugadores me han sorprendido tienen mucha calidad".