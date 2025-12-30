Raphinha activó el 'modo brutal' en 2025: 24 goles y 18 asistencias con el Barça

Raphinha se ha salido, literalmente, en 2025. Ni siquiera la frustrante lesión en el bíceps femoral derecho que le provocó dos recaídas empañan su excepcional año, pues lo ha terminado como lo empezó: activando el 'modo' en sus actuaciones con el FC Barcelona (con Brasil solo disputó 5 partidos). El de Porto Alegre, a sus 29 años, ha firmado números de ensueño que, por lo visto, apenas llamaron la atención, injustamente, de los encargados de dar premios individuales. Solo conquistó, prácticamente in-extremis (se entregaron el domingo 28 de diciembre) el de MVP de LaLiga en los Globe Soccer Awards. Lo del Balón de Oro (quinta posición) y sobre todo, lo del The Best de la FIFA (quedó fuera del once ideal) fue una inocentada sin gracia.

FC Barcelona - CA Osasuna I El primer gol de Raphinha / LALIGA

Casi una acción con valor gol por partido

En este 2025, Raphinha ha marcado 24 goles y ha repartido 18 asistencias con el Barça. O lo que es lo mismo, ha sumado 42 acciones con valor gol en 46 partidos. Casi casi, una por encuentro. Lo que da una muestra de lo que ha sido capaz de hacer el brasileño.

Sus 24 goles en 2025 se reparten de la siguiente manera: 14 en LaLiga (7 en la temporada 2024/2025 desde enero y 7 en la temporada 2025/2026), 7 en la Champions League 2024/2025 (desde enero, en la actual edición no ha marcado), 1 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de España.

Gran parte de 'culpa' la tiene Hansi Flick

Sin duda, el técnico de toda su carrera deportiva que ha logrado exprimir todo el jugo a Raphinha y sacar lo mejor del gaucho ha sido Hansi Flick. Desde el principio, el técnico alemán se percató del potencial de un futbolista que durante años ha tenido que lidiar con etiquetas injustas.

Flick le ha dado toda la confianza a Raphinha y éste le ha respondido con goles y asistencia,s pero además, con mucha personalidad y sentido de la presión (cuando no ha estado, ha fallado todo el sistema defensivo). Hasta el punto de enfadarse con sus compañeros, ocurrió la noche ante el Atlético de Madrid, por no seguirle para taponar la salida de balón del rival.

Flick responde contundentemente al once ideal de la FIFA / Perform

Liderazgo y capitanía

Raphinha se ha erigido como un líder en el vestuario del FC Barcelona. Ha demostrado que defiende el escudo como nadie y los jóvenes siempre destacan que se sienten muy arropados por el brasileño.

'Rapha' es el cuarto capitán de la plantilla por detrás de Ter Stegen, Araujo y De Jong, y por delante del quinto, Pedri. Pero por distintas circunstancias, ha lucido el brazalete en varias ocasiones. Con la senyera en el brazo o sin ella, siempre ha dado un paso adelante para defender al Barça.

Raphinha y su mujer ayudan a los más necesitados en un evento benéfico en Brasil / X

¿Qué esperar de Raphinha en 2026?

Viendo a qué nivel ha regresado de la lesión y lo mucho que ha vuelto a mejorar el Barça tras su regresa, hay que muy ser optimistas con Raphinha. La llegada de un extremo izquierdo más específico como es Marcus Rashford ha motivado que Flick haya centrado su posición o cambiado la banda mucho más de lo que ocurrió la pasada campaña. Y el de Porto Alegre le ha respondido, por ejemplo, con el doblete a Osasuna (4-2) como mediapunta, aunque se sienta más más cómodo partiendo desde el carril zurdo. Y es que Raphinha siempre responde. Aunque algunos que dan premios no lo quieran ver.