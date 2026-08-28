Raphinha, el nuevo '9' del Barça: una irrupción vaticinada hace diez años

El FC Barcelona tiene nuevo delantero centro: Raphinha. Ante las dificultades para firmar a Julián Álvarez y la escasa presencia de un '9' de garantías en el mercado, Hansi Flick ha apostado por el brasileño en la punta de lanza. El jugador de 29 años se ha adaptado a la perfección a una demarcación poco habitual para él, pese a que durante sus inicios en Europa ya actuaba como referencia de ataque.

El futbolista del Barça suma tres goles y una asistencia en sus dos primeros encuentros ligueros de la temporada. Todo ello alejado de la banda, donde ha brillado estos últimos años con la elástica azulgrana. Hansi Flick, ante la falta de refuerzos y las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, dos jugadores que sumaron 39 goles entre ambos el curso pasado, ha decidido situar a Raphinha como '9', un movimiento que ha surtido efecto hasta ahora.

"Lo pusimos de delantero centro y lo hizo muy bien"

Su irrupción como delantero centro recuerda a la de Ousmane Dembélé. El francés, extremo durante toda su trayectoria en la élite, pasó a ser la referencia del bicampeón de Europa de la mano de Luis Enrique, con el que ha potenciado su faceta goleadora y su intensidad en la presión. Flick busca que el capitán azulgrana adopte un rol similar este año.

El brasileño, al igual que el actual Balón de Oro, ha actuado en las bandas durante la mayor parte de su carrera deportiva, tanto en la izquierda como en la derecha. Sin embargo, la demarcación de delantero centro no es insospechada para él, pues disputó algunos partidos como '9' en su primera etapa en el fútbol europeo, en el filial del Vitória Guimaraes.

Raphinha, en su etapa con el Vitoria Guimaraes / X (Twitter)

Raphinha aterrizó en Portugal en 2016 gracias, en parte, a Deco, actual director deportivo azulgrana. El luso, por aquel entonces, era su representante y quien recomendó su fichaje por el conjunto de la Liga NOS a cambio de 600.000 euros procedente del Avaí, que atravesaba graves problemas económicos.

El jugador nacido en Porto Alegre llegó para jugar en el filial, en el que estuvo media temporada a las órdenes de Vitor Campelos, el primer entrenador que lo situó como '9'. "Intentamos que jugara tanto por la izquierda como por la derecha. Incluso lo pusimos de delantero centro en algunos partidos y lo hizo muy bien", indicó el actual técnico del Celje esloveno para Sky Sports.

Tras sus primeros seis meses en el filial del Vitória Guimaraes, en los que marcó cinco goles en 16 partidos, algunos de ellos como '9', Raphinha dio el salto al primer equipo del club portugués antes de pasar por Sporting de Portugal, Stade Rennais, Leeds United y FC Barcelona, donde ha vuelto a ejercer como punta de lanza diez años después.