El ranking del desgaste: los minutos de todos los internacionales del Barça en la fecha FIFA

Se acabó una de las ventanas FIFA más comprometidas para los futbolistas del FC Barcelona. La obligación de disputar este jueves (21.00 horas, MontjuÏc) el partido aplazado ante Osasuna obliga a Hansi Flick y a su cuerpo técnico a manejar con suma cautela los datos de desgaste acumulado por sus futbolistas internacionales. Un total de 13 jugadores han disputado compromisos de selecciones y este es el ranking de minutos, con un líder inesperado:

1.- Héctor Fort (España sub-19): 228 minutos

El internacional sub-19 con España es el único que ha tenido que afrontar 3 partidos y en todos ellos ha sido titular. El lateral ha sido pieza clave en la clasificación para el Europeo de Rumanía. Completó el martes los 90' en la goleada 1-4 a Letonia, disputó 62' en el 2-1 a Francia y 76' en el empate 2-2 ante Italia. Suplente de Koundé en el Barça, solo habrá podido realizar un entrenamiento.

Héctor Fort, ante Letonia con la sub-19 / SEFUTBOL

2.- Koundé (Francia): 210 minutos

El internacional francés en un fijo para Didier Deschamps en el lateral derecho. Ha disputado todos los minutos de una eliminatoria ante Croacia que necesitó de prórroga y penaltis el domingo en París para la clasificación 'bleu' a la final-four de la UEFA Nations League. Jules, que falló una pena máxima en la tanda, ha participado en todos los partidos esta temporada, un total de 51.

3.- Lamine Yamal (España): 186 minutos

El canterano azulgrana fue decisivo para clasificar a España a la final-four de la Nations League. Titular en los dos partidos frente a Países Bajos, en el primero fue relevado en el minuto 66 por Oyarzabal, pero el segundo lo jugó completo, prórroga incluida. El domingo en Mestalla, marcó un golazo estratosférico en el tiempo suplementario y falló en la tanda de penaltis, pero la 'Roja' pasó.

RNE

4.- Raphinha (Brasil): 180 minutos

De todos los internacionales azulgranas, fue el último en jugar. Raphinha no es solo indiscutible en el Barça, también con Brasil. Marcó de penalti y asistió a Vinicius Junior el viernes en la victoria 2-1 a Colombia, donde estaba apercibido pero no vio la amarilla. Sí se la mostraron en el 'caliente' duelo ante Argentina. Se las tuvo con varios contrarios y volverá dolido a Barcelona tras caer 4-1.

SPORT.es

5.- Lewandowski (Polonia): 110 minutos

El 'killer' polaco fue de la partida y marcó el gol de la victoria frente a Lituania para arrancar con triunfo la fase de clasificación para el Mundial. Dio el susto cuando poco después, en el 86', pidió el cambio por problemas musculares. El seleccionador, Michal Probierz, le restó importancia, aunque no le puso en el once ante Malta (2-0). Jugó los últimos 24 partidos en el choque del lunes.

Lewandowski no quedó nada satisfecho con el rendimiento de Polonia / Czarek Sokolowski / AP

6.- Dani Olmo (España): 108 minutos

El egarense no fue titular el viernes en Rotterdam contra Países Bajos y sustituyó a su compañero del Barça Pedri a los 66 minutos. De la Fuente sí le incluyó en el once de Mestalla, pero fue reemplazado por el propio Pedri en el 84', así que se libró de la prórroga. Llega bastante fresco y tiene números para ser titular contra Osasuna.

Pedri lanzó el último penalti que dio el pase a la selección española a la Final Four de la Nations League / Teledeporte

7.- Pedri (España): 102 minutos

Luis de la Fuente tuvo consideración del tinerfeño, al que dio la titularidad en la ida de la eliminatoria de cuartos de la Nations League frente a Países Bajos, con asistencia a Nico Williams incluida, pero le sustituyó por Dani Olmo en el 66'. En la vuelta de Valencia, no fue muy habitual verle empezar en el banquillo. Al final, acabó jugando 36' por la prórroga y marcó el penalti decisivo.

8.- Ronald Araujo (Uruguay): 90 minutos

Marcelo Bielsa se lo llevó a Bolivia tras disputar Ronald Araujo los 90 minutos de la derrota contra Argentina, pero el martes no disputó ni un solo minuto a 4.150 metros sobre el nivel del mar. El azulgrana no forzó en el primer partido la cartulina (estaba apercibido) y pese a no tener minutos en el segundo, difícilmente jugará frente a Osasuna sin entrenamiento y tras un largo viaje.

Ronald Araujo durante el Uruguay - Argentina / EFE

9.- Fermín López (España sub-21): 75 minutos

La Rojita disputaba amistosos en esta fecha FIFA y no tenía mucho sentido 'cargar' a los azulgranas. Así lo entendió Santi Denia, que dio la titularidad a Fermín el pasado viernes frente a Chequia y le sustituyó en la recta final por su compañero Pablo Torre. El de El Campillo fue desconvocado, junto al resto de los azulgranas, para el segundo partido del martes ante Alemania (3-1).

10.- Gerard Martín (España sub-21): 75 minutos

El lateral zurdo del FC Barcelona cumplió su primera titularidad con la selección sub-21 y lo hizo como titular en el empate (2-2) contra la República Checa. Liberado del segundo choque y con solo 75 minutos a sus espaldas, de todas maneras tiene difícil ser de la partida contra Osasuna, pues el titular, Balde, no fue convocado para la Absoluta pese a estar en un gran momento de forma.

Lamine Yamal, Héctor Fort, Araujo, Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres / EFE/SEFURBOL

11.- Ferran Torres (España): 51 minutos

El de Foios fue uno de los 3 futbolistas desconvocados por Luis de la Fuente para la ida en De Kuip, pero sí tuvo la oportunidad de jugar en su tierra el domingo. Entró en el 59' por Oyarzabal, jugó toda la prórroga y acertó en su lanzamiento en la tanda de penaltis. Ferran puede ser una opción en el ataque para Hansi Flick contra Osasuna.

Ferran Torres fue capitán en la clasificación de España para la final-four de la UEFA Nations League / SEFUTBOL

12.- Pau Cubarsí (España): 41 minutos

La nota negativa del parón de selecciones. El d'Estanyol fue titular en Rotterdam formando pareja con Le Normand en el eje, pero sufrió una lesión en el tobillo derecho a los 41 minutos, y tras ser evaluado, regresó a Barcelona. Es seria duda para el partido ante Osasuna, después de haber caído con anterioridad Iñigo Martínez y Marc Casadó, a los que De la Fuente debió desconvocar.

13.- Pablo Torre (España sub-21): 15 minutos

El mediapunta cántabro, que no logra hacerse un sitio en el Barça de Hansi Flick, sigue teniendo la máxima confianza en la Rojita, donde ejerce de capitán. En Lorca, ante los checos, fue suplente, pues Santi Denia aprovechó para convocar y ver en acción a otros futbolistas menos habituales, pero le sigue teniendo muy presente.