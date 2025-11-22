Ramón Villaverde, el uruguayo que marcó el primer gol oficial en el Camp Nou

Eulogio Martínez ha pasado a la historia como el primer goleador del Camp Nou. El 24 de septiembre de 1957 se inauguró el nuevo templo barcelonista que recogía el relevo de Les Corts y en el partido contra una selección de Varsovia el primer gol lo anotó el delantero paraguayo.

Eulogio Martínez marcó un gol histórico / Archivo

El Barça quiso evitar que el primer tanto en este nuevo recinto lo marcara un jugador visitante como sucedió en Les Corts con Thompson, del Saint Mirren escocés.

El sectretario técnico Josep Samitier y el entrenador Domingo Balmanya hablaron con el rival polaco para hacerles entender la importancia de que un jugador del Barça 'estrenase' el Camp Nou. Y así fue, Eulogio logró entrar en la historia como el primer goleador del Camp Nou.

Así fue la inauguración del Camp Nou el 24 de septiembre de 1957 / FCB

Dos semanas después se disputó el primer partido oficial de la historia del Camp Nou y no hizo falta ningún 'arreglo' para que el Barça marcara su primer gol oficial en su nueva casa. Ramon Alberto Villaverde solo necesitó tres minutos para marcar un gol contra el Jaén (6-1) que curiosamente no ha pasado a la posteridad.

Si el gol de Eulogio permanece en los libros de historia y en la memoria colectiva del barcelonismo poco se ha hablado del autor del primer gol competitivo en el Camp Nou. Veremos quién logra anotar este sábado el primer gol del nuevo Spotify Camp Nou en el Barça-Athletic Club.

Villaverde era un jugador muy querido / Archivo

Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran o Dani Olmo pueden ser los grandes candidatos a entrar en la historia pero tampoco sería extraño que lo lograra algún defensa como Koundé, Eric, Cubarsí o Araujo. En este caso el central lograría seguir la estela de un compatriota suyo como fue Villaverde.

Villaverde nació en Montevideo el 16 de marzo de 1930 hijo de padres gallegos. Después de despuntar en el Liverpool de su país, Villaverde saltó al fútbol colombiano a causa de una huelga de futbolistas. Después del Cucutá Villaverde se enroló en el Millonarios de Bogotá, club con el que formó un dúo estelar con Alfredo Di Stéfano.

Ramon Villaverde fue un jugador genial / Archivo

El fichaje fallido de la Saeta rubia por el Barça trajo como consecuencia que un año después Josep Samitier, aconsejado por Teodoro Busquets y José Castillo, cerrara la incorporación de Villaverde. El charrúa era un jugador muy cotizado en su época y el Barça acertó con su fichaje.

El uruguayo fue presentado en la sede de Méndez Vigo el 9 de junio de 1954. Villaverde debutó en un amistoso contra el Palafrugell y oficialmente se estrenó en Les Corts ante el Sevilla en septiembre de 1954. Su último partido fue un Valencia-Barça de Copa en junio de 1963.

El uruguayo completó nueve temporadas de gran fútbol (1954-63) en las que marcó 146 goles en los 375 partidos que vistió de blaugrana. En este período ganó 2 Ligas, 2 Copas de Ferias y 3 copas del Generalísimo. Villaverde jugó en el Barça de interior y extremo.

El gol de Villaverde contra el Jaén fue el primer gol de la historia de la liga en el Camp Nou / Archivo

En el esquema de la famosa WM a los interiores se les consideraba delanteros cuando en realidad ejercían más de centrocampistas.

CuandoVillaverde no actuaba de interior y se situaba en la banda como teórico extremo tenía tendencia a asociarse por dentro algo que era muy inusual en aquella época.

Su juego se asimilaría hoy en día a lo que representa un mediapunta. Villaverde destacaba por un gran regate y visión de juego y en la prensa del momento se destacaba que "le gusta más crear que chutar".

Es curioso que en un artículo del semanario Vida Deportiva titularon así tras su fichaje por el Barça: ¿Cuanto durará el bigote de Villaverde?

Ramon Villaverde lucía una imagen muy característica / Archivo

El uruguayo se mantuvo fiel a su 'look' y nunca perdió la humildad y sencillez con la que aterrizó a la capital catalana: "Espero adaptarme al fútbol de acá ya que el público es muy exigente". Lo logró con creces.

El público del Camp Nou supo apreciar y desgustar la clase inmensa y el talento de este uruguayo que fue considerado durante muchos años como el jugador sudamericano más rentable de la historia del club.

Navidad de 1955, Les Corts. El primer Barça europeo, que jugó de blanco y con el escudo de la ciudad de Barcelona: Ramallets, Seguer, Biosca, Gràcia, Bosch y Segarra (de pie y de izquierda a derecha). Agachados (mismo orden): Claudio (utillero), Tejada, Villaverde, Areta, Kubala, Manchón y Mur (masajista) / Archivo

El Barça le dedicó un homenaje el 27 de octubre de 1963. El charrúa fue despedido con una atronadora ovación que nunca olvidó: “La emoción que he sentido al recibir los aplausos y agasajos que me han sido dedicados, solo se puede explicar con el corazón. No hay palabras”.

Villaverde posó con los blaugranas Basora y Kubala / Archivo

Villaverde falleció el 15 de septiembre de 1986 en Barcelona víctima de una dolencia cardíaca cuando apenas tenía 56 años. Han pasado casi cuatro décadas de su muerte pero su legado debería ser inmortal. Su primer gol en el Camp Nou y las lecciones de fútbol que ofreció durante tantas temporadas no pueden quedar en el olvido.