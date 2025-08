Ramón Planes: "Estuvimos muy cerca de fichar a Isak para el Barça"

¿Cómo está resultando su experiencia en la Liga de Arabia Saudí?

Bueno, la verdad es que está siendo una experiencia fantástica. Muy contento de haber tomado la decisión de de aceptar este reto, un reto después de mi larga trayectoria en el fútbol nacional. Llegó de forma imprevista. Estaba realmente muy bien, muy feliz, en un club muy grande como es el Betis, pero me generó interés. Todo el mundo habla de Arabia, pero el hecho de estar dentro y vivir desde dentro lo que es este proyecto me llamaba la atención. Y bueno, un año y medio después tengo que decir que ha superado con creces toda la expectación que yo tenía. Buena experiencia personal y muy buena experiencia profesional.

El fútbol en Arabia es más que dinero

En primer lugar, hablamos desde el desconocimiento absoluto del país. Es un país con una pasión increíble por el fútbol, un país que se está abriendo al mundo utilizando el vehículo del deporte, no solo el fútbol. Pero el fútbol es el deporte más popular y a partir de ahí, de esa pasión que sienten y de ese potencial que el país tiene, tienen una cultura muy fuerte, con mucho orgullo de ser saudíes, de también de acogerte y de hacerte sentir uno de ellos.Creo que que realmente la gente puede pensar solo en el dinero, pero hay mucho más, muchísimo más. Hay una cultura que realmente cuando vives el día a día del país te sorprende, te impacta y te hace ver las cosas desde otro punto de vista, entenderlos, respetarlos. Es una gran experiencia personal.

En año y medio ha conseguido que Al Ittihad sorprendiera y ganara Liga y Copa. Un éxito total.

Bueno, debo reconocer que nos vino muy bien a mi grupo de trabajo firmar unos meses antes de finalizar la temporada. Cuando llegué en enero, los cinco o seis meses para analizar la competición, para analizar lo que pasaba, el barco ya estaba en mitad de la travesía y esa posibilidad le saqué mucho rédito. Pude analizar todo, analizar el campeonato, analizar cómo debíamos construir el equipo, qué perfil de jugador saudí debíamos tener, qué perfil de jugador internacional. Resolvimos una situación también que era complicada en ese momento, con el mejor jugador del equipo y uno de los mejores del mundo como era Karim Benzema e introducirle dentro de lo que es el grupo y que lo lidere. Y esos seis meses permitió que el verano pasado hiciéramos un gran trabajo. Fue un trabajo brutal e hicimos una gran un gran cambio en el vestuario, un gran cambio a todos los niveles, tanto de jugadores saudíes como de jugadores internacionales. Y la aportación también de un buscar un perfil de entrenador, que era la medicina que necesitamos en ese momento, un entrenador que nos diera también mucho equilibrio, que nos diera una apuesta muy clara del colectivo por encima de lo individual. Y toda esa fórmula funcionó. Ganamos la Liga y la Copa, algo que hacía más de 20 años que no se conseguía.

¿Qué es lo que le ha sorprendido de Karim al conocerlo?

Solo puedo hablar magníficamente bien de él porque lideró el equipo durante toda la temporada pasada en unas condiciones realmente que no eran fáciles. Había equipos que invirtieron mucho más que nosotros, pero nosotros entendimos muy rápido que queríamos construir un equipo y trajimos jugadores para hacer un equipo entorno a KarimEl lideró. Lo lideró en el campo e hizo una campaña extraordinaria y su comportamiento yo creo que hizo que si, si él en el campo, demostrada ese compromiso, el resto no les quedaba otra que seguirlo. Ahí están sus números y su temporada fue brillante.

Ha ido mucha gente del Barça para liderar este proyecto de Al Ittihad. ¿Ha sido clave para la profesionalización del proyecto?

Si, dentro de la negociación, fue un punto clave. Yo creo mucho en los grupos de trabajo. Evidentemente siempre hay una cara, una cara visible que es la que recibe la presión, los elogios y también las críticas. Y debemos de convivir con naturalidad cuando estamos en este cargo. Pero si tú no construyes un buen grupo de trabajo a tu alrededor, es muy difícil. Siempre he creído en eso, pero sabía que el proyecto necesitaba gente leal, gente que estuviera conmigo, gente que hubiera trabajado conmigo y gente que eso que en estos momentos de dificultad entendieran también mi forma de trabajar. Aposté por Fran Carbó, que había trabajado en el Barcelona conmigo, con muchísima experiencia en lo que es la gestión. Me llevé a la psicóloga del Barça, Laia Vinaixa, con la que también trabajé y que es una persona importantísima en el día a día del primer equipo. Todo lo que es la gestión y la capacidad de analizar lo que es un grupo tan heterogéneo como es donde estamos trabajando. Y luego también Jaume Bartrés, que había trabajado conmigo en el en el Barça y en el Espanyol, y que creo que también tenía el perfil idóneo para liderar el proyecto de Academia Arabia Saudita.

¿Ahora Arabia Saudí es un país de oportunidades deportivas?

Bueno, los que estamos ahí viviendo el día a día, vemos que hay un que hay un proyecto detrás, que no son proyectos puntuales, hay todo un plan, una idea parte desde arriba, parte desde el Príncipe. Creo que el trabajo y la visión que el príncipe tiene sobre el país es increíble. Y eso lo vas viendo en el día a día continuamente. Las cosas están cambiando, mejorando, hay mucha capacidad de análisis y un objetivo claro, una visión clara de que el país sea un punto de referencia mundial.

¿Ramón Planes va a estar mucho tiempo en Arabia Saudita?

Bueno, me conocéis, me gusta el día a día. Amo absolutamente mi profesión. Creo que estoy orgulloso después de 25 años de tener la misma ilusión, incluso más que cuando empecé. Me va la marcha y estoy muy feliz en Arabia, muy feliz con el proyecto. Es un reto importante. El reto es muy importante y evidentemente es cierto que también por mi trayectoria se me une a muchos otros proyectos o posibilidades en el futuro y evidentemente hoy toca construir bien lo que hemos iniciado y finalizarlo bien. Los retos siempre me alimentan.

Hablando un poco del Barça, no sé si se sientes un poco partícipe de lo que está pasando ahora. Le digo porque hay muchísimos jugadores que trao o apostó por ellos que están en un nivel impresionante

Bueno, yo creo que lo que está pasando en el Barça es mérito de los jugadores. En ese mérito todos estamos, hemos formado parte del proceso. Me siento orgulloso de ver a jugadores que trajimos y que están rindiendo a un gran nivel. Evidentemente en el primer equipo del Barça, un equipo con tanta exigencia, que lo estén haciéndolo bien y que sean el presente y el futuro del club me llena de orgullo porque formé parte de su camino. A partir de aquí creo que hay otras personas también que están ayudándoles, a que jugadores como Pedri y Gavi puedan dar su mejor versión. El apostar en su momento por ellos cuando eran jóvenes y desconocidos tiene un mérito, pero su crecimiento es cosa de ellos. Evidentemente, esa elección que se hizo creo que va en mi trayectoria, forma parte de mi, de mi estilo. Y cuando uno, incluso en circunstancias tan complicadas, porque estar como secretario técnico del Barça no es nada fácil, la presión es muy alta y el no dejar de ser tú en las decisiones, el apostar por gente realmente más desconocida para un reto tan importante, pues creo que con el paso del tiempo hace que me sienta feliz de las decisiones tomadas. Pero repito que en el éxito de estos jugadores hay mucha gente detrás.

Su época al frente del Barça fue muy complicada. ¿Hubo muchos problemas económicos?

Mira, fue una situación muy difícil. Todo el mundo la recuerda después del 2 a 8 en Lisboa con el Bayern de Múnich como un antes y un después. Ese después, comenzó con la llegada de Ronald Koeman. Hay que darle muchísimo mérito a lo que hizo porque realmente la situación llegó a ser muy complicada y había mucha presión. También me tocó a mí y creo que fue una gran oportunidad. No lo vi como un momento de dificultad, lo vi un momento de oportunidad. Un momento de oportunidad para demostrar mi forma de ver el fútbol en un club tan grande. Cuando tú eres valiente, cuando tú tomas decisiones en momentos difíciles, con calma y con una perspectiva, eso te hace sentir mejor profesional. No te tiembla la voz delante de 60.000 personas y eso yo creo que me dio la oportunidad para crecer mucho profesionalmente.

Hable de momentos difíciles, quizás uno de ellos la salida de Luis Suárez.

Aquello fue un momento complicado porque estamos en un fin de ciclo y los fines de ciclo siempre lo son en cualquier club. Los fines de ciclo son muy difíciles de gestionar porque el jugador evidentemente le cuesta gestionar ese fin de ciclo y por parte de los que tenemos que tomar decisiones, pues también hay que ser lo suficientemente elegante y respetuoso con la trayectoria de los jugadores que han dado mucho por el club, pero también se deben tomar decisiones. Llevábamos tiempo intentando buscar un recambio en una posición tan complicada. Ahora me hace gracia cuando hablan de Isak, que que está en alguna negociación y con una oferta muy importante del Liverpool. Un jugador con el que nosotros estuvimos hablando con su representante. Estaba en la Real y nuestra idea era buscar un recambiopara Luis, pero que estuviera en el banco y que poco a poco fuera entrando. Y que ese proceso de cambio fuera natural. Bueno, no pudo ser, pero sí que creo que es algo clave en los clubs el saber que los jugadores puedan irse en el momento oportuno y que la entrada de las nuevas generaciones sea de una forma limpia.

Otro marrón que se comió fue el famoso burofax de Messi para irse

Para mí es la rueda de prensa más difícil que he hecho en toda mi vida. Ese día era el de la presentación de Pedri y posteriormente por la tarde llegó el burofax. Al día siguiente era la presentación de Francisco Trincao y recuerdo que una vez presentamos a Trincao, tuve que dar explicaciones sobre la situación de Leo, de su burofax, y fue una rueda de prensa muy, muy difícil. Muy difícil porque estamos hablando del mejor jugador de la historia. Me tocaba hablar del jugador que le había dado todo al Barça. Y en ese momento lo único que tenía en mi cabeza era que todo mi discurso y mi mensaje fuera positivo y constructivo en un momento evidentemente muy complejo. El discurso que podía dar solo era de positivismo, de construir, porque creo que tanto el Barça como Leo Messi merecían ese tipo de mensaje.

¿La figura de Koeman ahí debió ser importante para acercar posturas?

Yo creo que Leo es muy barcelonista, muy culé. Y tenía también mucho respeto al míster, a Ronald. Koemanera una persona muy directa, muy clara y creo que hubo en el día a día una situación de mucho respeto entre ambos. Son dos leyendas. Uno le dio al Barça la primera Champions y el otro se lo había dado todo al club. Entonces hubo una situación de mucho respeto durante durante ese trayecto juntos.

Pero Koeman acabó saliendo por la puerta de atrás

Bueno, a mí me gusta mucho hacer lecturas de las situaciones. Y veo ahora que se ha recuperado esa buena relación entre Joan Laporta y Koeman, algo que era necesario. Creo que el Barça debe ser un equipo, un club y una institución en la que debemos tratar muy bien a todos los que han sido leyendas del club. Creo que esa es una parte que nos hace más grandes, que no debemos ser en algunos momentos negativos o destructivos, sino todo lo contrario. Hay que cuidar a toda esta gente. Y ese gesto que tuvo el presidente Laporta con Ronald y Ronald con el presidente, demuestra que es el camino a seguir. De verdad hay que darle mucho mérito a lo que hizo Ronald porque fue el primero que comenzó a gestar todo lo que está pasando ahora. Se ganó una Copa. Recuerdo el partido, la final en Sevilla hicimos un gran partido y bueno, y con los mimbres que teníamos, eh, hubo momentos de buen fútbol, evidentemente. Luego la situación económica del club era complicada, era difícil y teníamos una serie de carencias que nos hacía estar lejos de competir en la elite con los grandes de Europa. El tuvo mucho coraje y aportó muchas cosas en un momento delicado.

¿Cuando ahora escucha que Pedri puede ganar el Balón de Oro tras ficharlo, que piensa?

Pues estoy feliz. Hoy en día hay muchas charlas de direcciones deportivas, muchas teorías, muchísimas teorías. Y el Big Data y todos los datos que se mueven, de los que estoy muy a favor porque hay que seguir de cerca todas las evoluciones. Pero hay algo que se llama instinto y se llama valentía. Y cuando nos llega la información de que hay un jugador que es distinto, que está haciendo la pretemporada en Las Palmas, que lo han subido de juveniles, que es diferente a todos, que todo el mundo dice ostras que pinta muy bien, pues nos movemos rápido, nos movemos muy rápido. Porque esa información no le llega solo al Barça sino a muchísimos equipos. Lo vamos a ver a Marbella, lo vamos a ver jugar dos partidos amistosos, vamos a verlo jugar un partido en campo del Betis, homenaje a Rubén Castro, porque pensamos que era ya un buen escenario. Un partido amistoso donde el Betis gana uno a cero a Las Palmas y donde ya vemos que a este jovencito hay que firmarlo. Hay que firmarlo y hay que arriesgar porque es alguien distinto. Y creo que lo que le vimos que era un jugador diferente. Y esa intuición la tuve yo y mi equipo de trabajo. Porque aquí acertamos todos y fallamos todos y en este caso es así. Su evolución ha sido increíble. Creo que tiene todos los condicionantes para ser Balón de Oro en el futuro, porque también se ha sido muy injusto con él. Si nos vamos un año y medio atrás o un año atrás, se hablaba mucho de sus lesiones e irregularidad y no se le protegió lo suficiente. Creo que él ha sido siempre el mismo, un jugador superlativo, tiene una calidad increíble, con una manera de ver el fútbol distinta al resto, con una pausa y una inteligencia futbolística que le hace tener otro nivel. Hay que tener en cuenta que los jóvenes pasan por procesos. Pasan por momentos malos y en los momentos malos es cuando debemos apoyarles. Ese momento ha pasado y cuando inicie la madurez, como lo está haciendo ahora, aún tiene margen para ir a más.

¿Tuvo que pelear para para que lo ficharan, no?

No. Lo que pasa es que el Barça no tenía la cultura de fichar jugadores jóvenes de fuera teniendo aquí La Masia. Vamos, el corazón del Barça. Pero dentro de esa filosofía era difícil entender que gastáramos 4 millones de euros por un chico de 17 años. Nunca había pasado. Y no me peleé, todo lo contrario. Tengo que dar las gracias públicamente a la directiva en ese momento, porque creyó en esa apuesta que nosotros hicimos. Pero es cierto que hubo un cierto ruido interno de gente que decía que el futbolista debía ser realmente bueno para gastarse ese dinero. Y nosotros dijimos que ‘sí’. Nos la jugamos y salió bien.

¿Cuando oye que el Barça sí puede traspasar, Araújo, qué es lo que piensa?

Pues que pueden traspasar para mí a uno de los mejores centrales a nivel defensivo del mundo. Yo creo que Ronald Araujo tiene unas condiciones defensivas brutales y ya lo ha demostrado. Lo que no podemos hacer en el fútbol los profesionales es guiarnos solo por emociones del momento. Entiendo las emociones de la gente porque al final sin esas emociones no habría fútbol. Pero lo que no podemos hacer los profesionales, los que tomamos decisiones, es tomar las decisiones o evaluar a un jugador con el periódico del lunes después de un partido. Ronald Araujo ha demostrado en muchos partidos donde todos los hemos elogiado. Ha secado a Vinicius. Y ha hecho grandísimos partidos, no solo un partido, sino muchos partidos. A él se le critica que, supuestamente, no tiene el estilo Barça y no lo entiendo. Del estilo Barça se puede respetar todo, pero mi primer ídolo como barcelonista fue Migueli. Me acuerdo de su raza y su temperamento. Me acuerdo de la final de Basilea. Pero es que después, otro gran ídolo es Carles Puyol. Mi padre me hablaba de Gallego, que yo no lo recuerdo verlo jugar. Entonces, el Barça con ese ADN de jugar al fútbol, con ese ADN, de tener la posesión, con ese ADN ofensivo, siempre ha tenido un jugador en la defensa que ha tenido raza, que ha tenido jerarquía, que ha sido defensivamente distinto al resto. Y creo que Ronald tiene ese potencial. Seguro que si él está bien, le puede dar mucho al Barcelona.

Siempre le ha visto como capitán del Barça.

Si, y, además lo hablamos. Lo hablamos cuando estaba en el Barça B, que un día serás capitán del Barça porque ser capitán del Barça significa mucho y hay posiciones claves como es un central, un mediocentro, un número diez, evidentemente, donde hay muchas veces que tú tienes que ejercer la jerarquía y yo creo que esa jerarquía, esa raza, ese espíritu ganador y competitivo, él lo tiene.

Otro de esos jugadores que estuvo muy encima es Gavi. ¿Qué puede decir de él?

Gavi es mucho Gavi. A mí me gustaba mucho ver todo el fútbol base, ir a ver los sábados por la mañana los infantiles, cadetes, alevines y Gavi es un jugador que me tenía absolutamente ganado, me tenía ganado por su espíritu competitivo. Yo te diría que está entre los jugadores más competitivos que nunca he visto y voy a contar dos anécdotas. Una anécdota es un partido muy importante de final de temporada Espanyol B-Barça B, donde el Barça B lo entrenaba García Pimienta. El entrenador del Barça B tenía muchas lesiones y Gavi está obligado a jugar. Y vaya partido que juega Gavi en el campo del Espanyol, donde se jugaban la vida. Era el año de Segunda B, donde estaba la reestructuración de Primera RFEF y Segunda RFEF y había mucha presión. Y el mejor jugador de los 22 fue Gavi. Estaba viendo el partido en la Dani Jarque y fue tremendo. Hizo un partidazoy parecía que ya había jugado 100 partidos con el Barça B. Y como director deportivo, hay muchos partidos que te dan información y ese me confirmó en lo que se iba a convertir Gavi.Y la otra anécdota. Ese mismo año juega el Barça juvenil la final de la Copa de Campeones en Marbella contra el Deportivo y pierden en la prórroga. Juega Gavi. Y eso fue un domingo con un calor asfixiante y recuerdo llamarlo tres días después. Se iba a incorporar con 16 años a los entrenamientos del primer equipo para hacer la pretemporada. Pensé que debíamos darle ese premio de entrenar con el equipo saltándose el paso del Barça B. Y recuerdo que no me cogía el teléfono. Cuando me devolvió la llamada, le digo: ‘¿Dónde estás Gavi?’. Y me contesta: ‘Estoy en la plaza jugando al fútbol con algunos amigos en el pueblo’. Le dije que, por favor, tenía que descansar al menos una semana. Pero me contestó que no me preocupara. Ese espíritu competitivo lo hace distinto a los demás. Y ya se vio cuando debutó en la selección contra Italia, la jerarquía que tiene a pesar de su edad. Cuando se discute a Gavi creo que se equivocan. En un equipo de fútbol caben muchos perfiles de jugadores. No todos tienen que ser de un determinado estilo. No sé de un perfil que sea que le guste más a la gente porque tenga más calidad o menos calidad. Gavi tiene muchísima calidad y creo que a veces hemos infravalorado el nivel competitivo y de lo que te ofrece Gavi en un terreno de juego.

Ha fichado un jugador de La Masía.. El Barça es un mercado interesante ahora para Arabia Saudí.

Si, si, si, por supuesto. Y nosotros también porque somos un club con Laurent Blanc y con Karim Benzema y con un estilo de equipo que hemos construido donde nos gusta mucho jugar con el balón. Entonces el perfil de jugador que nosotros necesitamos es un perfil de jugador que entienda el juego, que tenga capacidad asociativa, que tenga capacidad de de ser ofensivo, de buscar la portería contraria y ese perfil es el de jugador del Barça. Evidentemente la mejor escuela es la del Barcelona y siempre tengo un ojo en el Barça.Unai se ha adaptado muy bien, muy fácil y es un jugador joven que ha tenido una buena entrada en el equipo. Tengo un ojo en el Barça por si surge alguna posibilidad en el futuro.

¿Alguna espina clavada le quedó en el Barça?

Bueno. Hubo una en positivo. Creo que tuvimos muy perdido, prácticamente perdido a Frenkie de Jong, Frenkie nos llama para comunicarnos que firmaba por el París Saint Germain a las 19:00 de la tarde y ahí hubo una muy buena gestión de Eric Abidal. Recuerdo que lo llamó y fuimos ese mismo día. Cogimos un avión y nos fuimos para Amsterdam. Le dijimos, ‘por favor aguanta, solo te pedimos medio día y si dentro de medio día quieres firmar por el PSG hazlo, pero ahora no firmes’. Y le dimos la vuelta y firmó Frenkie, un grandísimo jugador para el Barça. Luego ha habido jugadores que han podido venir y que no fue posible. Recuerdo el caso de Isak, un jugador que a mí particularmente me gustaba mucho. Lo veía un delantero con perfil Barça, un delantero muy asociativo, un delantero con mucha movilidad. Me gustaba mucho en la Real Sociedad. Te diría que también en su momento estuvimos muy, muy, muy cerca, muy cerca. Pero no pudo ser. Y también Darwin Núñez. Cuando estaba en Almería me acuerdo de hablar con Ronald Koeman para incorporarlo y hacer un proyecto muy parecido al de Pedri. Firmarlo por muy poco dinero y dejarlo en Almería. Pero vino el Benfica y pagó 25 millones de euros. Tuvimos muy cerca a Darwin como posible sustituto poco a poco de Luis Suárez. Creo que la búsqueda del delantero centro es una espina clavada. El haber encontrado ese delantero centro para los próximos diez años para el Barcelona fue un reto que no fue posible.

¿El reto ahora es a repetir títulos en Al Ittihad?

Se están reforzando mucho los demás equipos. Me ha gustado mucho el desempeño que ha hecho Al Hilal en el Mundial de Clubs porque demuestra que ganar la Liga que hemos ganado, tiene mucho mérito. Le sacamos ocho puntos y los eliminamos en Copa, en partido único en su en su campo. O sea, el nivel es alto, es difícil. Va a ser difícil repetir y tenemos el reto de la Champions de Asia.Lo que nos gustaría es pelear. Queremos luchar por las tres competiciones.