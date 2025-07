Ramon Cugat: "Jugué en el Barça, pero no servía y me dediqué a la medicina"

El doctor Ramon Cugat cumplirá 75 años el próximo 25 de agosto. Lejos de querer jubilarse, sigue trabajando, operando, estudiando, investigando y formándose. Son miles los futbolistas, muchos de ellos profesionales, que se han puesto en sus manos tras sufrir una lesión. Dice que tiene cuerda para rato.

A punto de cumplir los 75 años y sigue al pie del cañón. ¿Hasta cuándo?

En agosto cumplo 75. Operando estaré hasta que la cabeza y las manos me dejen. Hasta cuando será no lo sé, pero ya le puedo decir que estoy en mi segunda juventud.

Su padre trabajaba el campo y quería que también lo hiciese usted. ¿Por qué se decidió por la medicina?

Porque vine a Barcelona a probar con el Barça, pero tenía un problema, que mi madre era anti fútbol, mientras mi padre era barcelonista hasta la médula. Mi padre me decía que probase y mi madre que tenía que trabajar. Me dejaron venir pero con la condición de que trabajase o estudiase. Estudié y cuando acabé, mi mentor era el doctor García Cugat. Yo quería hacer ingeniería o arquitectura, pero él me envió a matricularme a la Facultad de Medicina. Le dije que yo me mareaba con una gota de sangre y él me dijo, te caerás dos veces, a la tercera te levantarás solo. Siendo estudiante, ya estaba en el quirófano con su equipo y el del doctor Cabot. Entré con ellos en la Mutualidad el 23 de septiembre de 1965. Y hasta hoy.

Nació en La Aldea (Tarragona) donde ya tiene una plaza.

El alcalde y su equipo así lo decidieron. Una plaza con mi nombre y el de mi mentor, pues el doctor García Cugat también era de Aldea.

¿Por ello tiene una colección curiosa?

Soy del Delta, me gusta lo verde, hay mucha agua. Había trabajado en el campo, el arroz, las hortalizas y los olivos. Con quince años me marché y no he vuelto, pero he procurado controlar y cuidar toda esta tierra que heredé de mis padres. Me gusta la palmera porque es una planta ornamental y me he dedicado a plantar diversas clases de palmeras de diferentes países. Tiene una virtud, que siempre está verde.

El doctor Ramon Cugat en un momento de la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Volvamos a la medicina. ¿Por qué traumatólogo?

Porque desde primero de medicina estaba con el doctor García Cugat. A las ocho de la tarde estaba la mesa preparada para operar unos cuantos futbolistas. Acabábamos a las tres o las cuatro de la mañana. Me iba a la pensión y después a la Facultad. Esto era un día a la semana. Él me iba formando. Gracias a él sé cosas que todavía tienen vigencia.

El trabajo que hacen en la Mutualidad es una barbaridad.

Sabemos datos de la pasada temporada. Sobre 230.000 licencias, 26.006 lesiones. Las que más nos marcan son las de ligamento cruzado anterior. El año que menos tenemos son unas 900 y algún año hemos llegado a las 1.400. La media es de unas 1.200 lesiones de cruzados.

En la Mutualidad, la media es de unas 1.200 lesiones de cruzados por temporada

¿Cuántas rodillas debe haber operado?

Miles, pero no las he contado. Me he preocupado más de estudiar e investigar. Los médicos somos humanos y nos equivocamos, pero lo que hay que hacer es investigar y recorrer mundo para descubrir cosas que nos pueden ser útiles a nosotros.

Se ha especializado en futbolistas. Usted pudo serlo.

No era un buen futbolista. Tenía limitaciones físicas para ser un buen futbolista y lo supe enseguida. Por eso dije adiós al fútbol y me dediqué a la medicina.

Pero jugó en el Barça.

En juveniles, solo a nivel amateur. No servía. Por eso estudié medicina. Luego tuve la suerte de irme al Hospital General de Massachusetts y estar desde el año 79 con el catedrático de medicina deportiva de la Universidad de Harvard. Desde entonces hasta el año pasado que se jubiló. Viene cada año a Barcelona a dar charlas. El año que viene lo tendremos en un congreso del ligamento cruzado.

Un lujo.

Estamos tratando el ligamento cruzado de la mujer porque nos aumentan mucho las roturas de cruzado de la mujer. Por cada chico, se rompen 2,7 chicas. Sucede por la anatomía. Las caderas son diferentes, la pelvis más abierta, el cuello femoral es más pequeño y las rodillas van hacia dentro y las piernas se abren hacia fuera. La anatomía es muy diferente y la masa muscular del chico es más potente, la chica tiene unas alteraciones hormonales que el chico no tiene...

Por cada chico, 2,7 chicas se rompen el cruzado

Ha tenido relación con muchos jugadores del Barça.

Con Manchón, Segué, Kubala, Kocsis, Czibor, Benítez, con las viejas glorias. Cuando era juvenil tuve la suerte de conocerles, pero ya le digo que no servía y tenía un mayor recorrido en la medicina.

Ha operado a muchos futbolistas del Barça y con quien tiene una relación especial es con Pep Guardiola.

Son muchos años de relación. Desde que estaba en el Barça Atlètic. Lesiones de tobillo, la lesión de isquios. Hemos tenido mucha relación y la seguimos teniendo. Jugadores del City vienen ahora aquí a visitarse. Estamos en contacto con los doctores del City. Aquí, en la Quirón, tenemos un equipo muy bueno que trata todas las dolencias. Especialistas de tobillo, rodilla, hombro, codo, muñeca, cadera…

Además de operar, no deja de viajar.

Siempre. Este año llevo unas 160 horas de viaje y la semana que viene parto para Kuala Lumpur. Me quedan dos o tres viajes a Estados Unidos, a Australia. He estado en todo el mundo. Hay que moverse, hay que trabajar, estudiar y progresar en el tratamiento de los pacientes.

No duerme.

Hoy he tenido suerte y he dormido tres horas y media. Me gusta dormir, pero hay veces que hay que trabajar y no se puede dormir.

Un nuevo tratamiento

Dice que siempre hay que estudiar. Ahora, está trabajando con un nuevo tratamiento por el que se puede evitar el quirófano en una lesión de cruzados.

Es una nueva técnica. Hace años ya había tratado a algún jugador con factores de crecimiento una rotura parcial del cruzado anterior y aquello funcionaba. Hemos evolucionado y hemos hecho cambios. Desde hace 24 años, con nuestra Fundación, hemos trabajado mucho con factores de crecimiento y células. Hace años que vemos que con factores de crecimiento e inmovilización hay curación. Hemos tratado así a algún jugador importante. En el camino nos hemos encontrado con un grupo de Australia. Ellos llevan la inmovilización de rodilla con una rodillera especial y nosotros los factores de crecimiento. El resultado es que hay un tipo de roturas de cruzado anterior que se puede tratar de forma conservadora, sin operar. Hay otro grupo que solo hacemos una artroscopia y una sutura del resto del cruzado y un tercero en el que no hay nada aprovechable y se debe reconstruir con tendón rotuliano, no con injertos de los isquios.

¿Y se puede acortar la recuperación?

Una recuperación de cruzado tarda entre nueve, diez, doce meses. Mi maestro en Estados Unidos era el doctor de los New England Patriots y decía que una buena recuperación necesitaba de un año para volver a jugar. En Europa, a veces, a los seis meses ya estaban jugando, pero hay riesgo. Aquí hay intereses económicos y quieren que jueguen antes, a mí me ha pasado en la Premier, pero la media es de diez-once meses.

El doctor Ramon Cugat durante la entrevista / Dani Barbeito

Y cuando un profesional vuelve a jugar, necesita más tiempo de readaptación para volver a ser el de antes. Gavi, por ejemplo.

Nuestros ligamentos tienen unos mecano receptores que también se rompen, es una conexión con nuestra área sensitiva, cerebral. Ha habido un cortocircuito y el padre no controla al hijo. Hay estudios que dicen que al cruzado le cuesta mucho coger el rol que tenía antes. Dicen un año, año y medio. A algunos les cuesta dos años y hay quien no la recupera. Además, hay un factor muy importante. El miedo. Hay más de un 80% de futbolistas que tienen miedo, aunque lo tengan escondido. Y necesitan de un control psicológico. Hay que hacerles ver que no tienen riesgo. Esto me ha pasado a mí con campeones del mundo.

¿Cómo influye el calendario en el aumento de lesiones que hay?

Está muy cargado, hay muchos partidos y los jugadores no tienen tiempo de descansar, no recuperan bien. Evidentemente, influye en las lesiones porque los futbolistas son humanos, no son máquinas. Los músculos no aguantan tanta carga de trabajo. Además, no todos los futbolistas son iguales y se necesitarían entrenamientos adaptados que no se pueden realizar.

Dejando a los futbolistas, ¿qué piensa cuándo ve a gente correr por la Diagonal?

Está contraindicado correr en asfalto. El peso del cuerpo recae sobre el pie, pero hay un rebote y quien sufre es el tendón rotuliano y el tendón de Aquiles. Para correr, lo mejor es tierra o césped. Además, hay coches y contaminación.