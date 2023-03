Ramón Calderón echa un cable al Barça en el caso Negreira

El ex presidente del Real Madrid aseguró que "los juicios paralelos son un error" "No sabemos qué ha ocurrido, especular está fuera de lugar", ha asegurado

Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, dio su opinión al respecto del caso Negreira en el torneo Nacex de ex jugadores blaugranas y merengues que se disputa este martes en el club de golf Barcelona de Sant Esteve Sesrovires. El ex dirigente echó un cable al Barça.

"Por mi condición de abogado, no me gustan los juicios paralelos. No quiero entrar en disquisiciones, no conozco la situación", pero pidió calma: "La presunción de inocencia es un principio básico y ya hemos visto casos como el de un presidente (por Sandro Rosell), que estuvo dos años en la cárcel y luego fue absuelto”. "Especular está fuera de lugar", añadió. Eso sí, tiene claro que los títulos ganados son gracias "a los jugadores y los entrenadores". Y es que Calderón entiende que "no conocemos la verdad".

Florentino e Iturralde

Cuestionado por las declaraciones del ex colegiado, Iturralde González, en las que aseguró que Florentino Pérez le encerró en una habituación, explicó que "No lo creo. Florentino es un hombre prudente, de empresa, comedido. Capaz de manejar el club con éxito. No veo a ningún presidente haciendo eso", acabó.