Ramón Besa lanza un aviso: "Si el fichaje de Julián Álvarez no es posible, igual el Barça no ficha a ningún delantero"

Julián Álvarez sigue siendo el elegido por Hansi Flick para reforzar la delantera, pero su futuro sigue sin resolverse, ya que el Atlético de Madrid no ha dado su brazo a torcer y mantiene la misma postura que ha defendido desde el comienzo de las negociaciones.

La idea del Barça era resolver la operación antes de agosto para evitar que el culebrón se alargara durante toda la pretemporada. Sin embargo, el acuerdo sigue sin llegar y en el club nadie se atreve a dar por cerrada una operación que lleva semanas completamente estancada.

Las declaraciones de Julián durante el Mundial alimentaron la esperanza de la afición azulgrana, ya que el delantero reconoció públicamente que quería dar un nuevo paso en su carrera y cumplir uno de sus grandes sueños.

Julián Álvarez: "Siempre sacamos algo más luchando hasta el final" / j

A todo ello se ha sumado la denuncia presentada por el conjunto rojiblanco, un movimiento que ha complicado aún más la situación después de que la Real Federación Española de Fútbol comunicara al Barça la apertura de un procedimiento disciplinario extraordinario.

El Atlético de Madrid considera que el club azulgrana mantuvo contactos con un futbolista que tiene contrato en vigor hasta 2030 y ya ha trasladado el caso a los organismos correspondientes.

Mientras tanto, el Barça prepara las alegaciones con las que intentará defender su postura y sigue pendiente de cualquier novedad relacionada con la operación. En el club creen que la denuncia no tendrá demasiado recorrido y recuerdan que fue el propio futbolista quien expresó públicamente su deseo de cambiar de aires.

Toda esta situación fue analizada por Ramon Besa en 'El Larguero', donde el periodista aseguró que el Barça tiene muy claro cuál es el delantero que quiere incorporar: "Julián Álvarez es petición del entrenador y la cúpula directiva está de acuerdo. Si este fichaje no es posible, igual el Barça no ficha a ningún delantero, porque las alternativas que hay son menores".

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Besa también quiso poner el foco en la postura del Atlético y recordó que el problema no afecta solamente al Barça: "Si Julián no quiere seguir, el problema también lo va a tener el Atlético. Las noticias que tengo es que no quiere volver a la Premier. Ni él ni su familia quieren volver a Inglaterra, por lo que tampoco será fácil para el Atlético".