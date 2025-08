Rami vuelve a la carga contra Lamine Yamal

Lamine Yamal ha empezado la pretemporada como un tiro tras cumplir los 18 años, heredar el dorsal número 10 y renovar hasta 2031 con el Barça. El de Rocafonda va camino de otra temporada gloriosa, pero tiene algún detractor, como Adil Rami, exjugador del Valencia, Sevilla o Milan y campeón del mundo con la selección francesa en 2018.

"Hace dos meses que no puedo ni verlo. Me importa un carajo si hay gente contenta o descontenta… Me da igual, la verdad. No tengo nada que decir en términos futbolísticos: es un crack y seguro que ganará Balones de Oro, Copas de Europa y lo que queráis. En cuanto a su comportamiento, que le den por culo. Así de claro. Yo os digo la verdad. Todo empezó con la forma de dar la mano a Cristiano Ronaldo en la final de la Liga de Naciones. No me gustó", dijo la semana pasada para seguir incluso con insultos hacia el jugador del Barça.

“No me gustó tampoco que hiciera vídeos en los que hablaba de él. Verle hacer la tontería de bajarse los pantalones cortos, una historia que viene de las cárceles de Estados Unidos y México, de los que querían follar… Hay cosas que me llaman más la atención. Da fiestas y ya se habla de ellas. Espera un poco, hijo de p... Llega, coge el dorsal 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes. Se cree americano. Vaya coñazo”, declaró.

La polémica tras todas estas afirmaciones creció y Rami se vio obligado a retractarse. "Voy a aclararlo. Porque, obviamente, se malinterpretó. No me refería al futbolista Lamine Yamal, ni a su talento (que es enorme, nada que decir al respecto), sino a ciertas actitudes recientes. Que, en mi opinión, presagian un futuro algo incierto si las cosas siguen así. Y, por supuesto. Fue una metáfora (ciertamente torpe) y de ninguna manera un insulto a su madre ni a su familia. Aun así, espero que recupere la compostura. Porque tiene el potencial de dejar huella en su época... de una manera diferente a la que genera ese rumor", explicó.

Tanta polémica ha sido aprovechada por el exjugador para triunfar en su nueva carrera como streamer y también por el nuevo canal Ligue1+, en el que ejercerá como comentarista. El canal ha lanzado una promoción en X en la que a Rami se le pregunta para que elija entre una serie de futbolistas y Lamine Yamal. Entre ellos, Dembélé, Maxime Lopez, Renaud Ripart e incluso el periodista Smaïl Bouabdellah. Rami siempre elige al otro, en un nuevo troleo hacia el jugador del Barça.