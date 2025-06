Ralf Rangnick: "Me reuní con Laporta... y estuvimos dos días hablando"

En una entrevista en exclusiva a SPORT, Ralf Rangnick (actual seleccionador de Austría) explica cómo fue su encuentro con Joan Laporta cuando ese era candidato a la presidencia del FC Barcelona. En esta larga conversación que se podrá leer íntegramente mañana domingo tanto en la edición de papel como en la on line (www.sport.es) o la de Youtube (https://www.youtube.com/@diario_sport), Rangnick expone también su filosofía de fútbol, una manera de entender el fútbol que trasladó a Laporta que hoy se puede apreciar en el día a día del Barça. Fue Rangnick quien habló de Flick a Laporta, una idea embrionaria que acabó convirtiéndose en realidad.

"Eso fue hace cuatro años. En 2021. Tuve una llamada telefónica de Rafael Yuste. No le conocía. Se presentó y me preguntó si podíamos vernos en Barcelona porque buscaban a un director deportivo. Le dije que sí. Volé a Barcelona, me reuní con Rafael, me reuní con el candidato Laporta, y hablamos durante dos días. Obviamente, hablamos de paralelismos de las que estamos hablando dada mi trayectoria y las necesidades del club. Yo ya lo hice en Hoffenheim, Leipzig, Salzburgo.

Ralf Rangnick, con Albert Masnou / JOAN REPRESA

¿Qué dijo Laporta?

“Eso suena muy interesante. ¿Y qué tipo de entrenadores necesitarías para eso?”, me preguntó. Y yo dije, bueno, necesitamos entrenadores modernos a los que les guste trabajar con jugadores jóvenes, que puedan desarrollarlos, que puedan tratar con ellos con buenas habilidades de liderazgo, que también los cuiden, que confíen y crean en ellos. Si juegas casi sólo con jugadores jóvenes, como hace el Barcelona, tienes que confiar en ellos, le dije a Laporta. Tienes que dejarles correr y jugar como pequeños lobos jóvenes. Si solo les dices, no hagas eso y no te arriesgues demasiado, no funcionará. Si quieres jugar con jugadores jóvenes, tienes que correr algunos riesgos, dejarles jugar. Y, obviamente, también mencioné el nombre de Hansi Flick y, quizás también el de 1 o 2 entrenadores más. Quizás también mencioné a Klopp. Laporta debió recordar ese comentario que hice de Flick".

Flick también glosa la importancia de la figura de Cruyff tanto para él como para el fútbol mundial y al Barça en especial, explica qué es el Gegenspressing y cómo se aplica y, por ejemplo, aborda la errónea política de fichajes de muchos clubes de la élite en una conversación de media hora de duración.

Como decíamos, no se pierda la entrevista porque las reflexiones de Rangnick merecen la pena.