Ralf Ragnick, el gurú de Laporta: "Mencioné el nombre de Flick y le fichó"

“Hablé con Ralf Rangnick cuando leí una entrevista suya en la que hablaba de Johan. Y me habló de Tuchel, de Nagelsmann, de Klopp y de Flick. Y llegamos a la conclusión de que el más apropiado podía ser Hansi”, explicó Laporta hace unos meses. Hoy, ese desconocido para el barcelonismo como es Ralf Rangnick se sienta en este día soleado de inicios de junio a la orilla del Mediterráneo para desvelar en esta entrevista en exclusiva para SPORT las claves de sus teorías que tanto influenciaron a Laporta. Y en la que sobresale el ‘gegenpressing’.

¿Qué es? ¿Quién es el padre? ¿Por qué es importante y cómo lo utiliza?

Se remonta al empezar mi trabajo como entrenador del Hoffenheim en 2006. En ese momento, hicimos un análisis en todo el mundo del fútbol, de pasado, presente y futuro, y nos dimos cuenta de que la mayor oportunidad de marcar un gol llega diez segundos después de haber recuperado el balón. Esto es independiente del nivel de fútbol o del nivel de las ligas. En estos ocho o diez segundos tras recuperar la pelota llega la mayor oportunidad de marcar un gol.

¿Y?

También descubrimos que en este espacio de tiempo hay la mayor oportunidad de recuperar el balón. Así que esos dos resultados de nuestro análisis nos hicieron pensar, ¿qué? ¿Qué tiene sentido? ¿Qué tipo de fútbol podemos aplicar en el Hoffenheim? Y más tarde, cuando empecé a trabajar para el Red Bull en 2011 para los dos clubes, en Salzburgo y Leipzig, decidimos avanza crear un reloj llamado cuenta atrás.

Los diez segundos después de perder el balón es clave para recuperarlo y los diez siguientes para marcar gol... Esto es el Gegenspressing

Que, según me cuenta Jonathan Soriano (ex jugador suyo en Red Bull), era gigante, presidía todos sus entrenamientos y se podía en marcha al perder la pelota...

Mandamos construirlo porque ese tipo de reloj no existía, y lo utilizábamos en los entrenamientos. Y recuerdo que en 2007, después de una de las primeras sesiones de entrenamiento, vino el jugador Salihovic y nos dijo al staff, “¿quién inventó ese tipo de ejercicio? ¡Nos pone nerviosos!”. Y yo dije “esto es exactamente lo que debe provocar”.

¿Qué buscaba?

El entrenamiento de fútbol moderno es exactamente un ejercicio cognitivo para provocar al rival a hacer ciertas cosas que de otro modo no harían, una táctica que desarrollamos para ponerlo en práctica en los partidos. El reloj en los entrenamientos servía para meter presión a los jugadores. Si tardaban más de ocho segundos, el entrenamiento se paraba.

Ralf Ragnick ha logrado éxitos a lo largo de su carrera / efe

¿Es algo que perdura en el tiempo? ¿ Quién lo utiliza ahora?

La oportunidad de marcar un gol es mayor dentro de los diez primeros segundos. Esto está claro. A partir de entonces, disminuye drásticamente las posibilidades. Tienes que darte prisa, no perder tiempo y no jugar el balón hasta el portero. Luego se acaban los 10s. Así que si quieres marcar en 10s tienes que darte prisa y colaborar todos para recuperar el balón y luego jugar al fútbol vertical para marcar. Si nos fijamos en la actual Champions, el Bayern de Kompany lo ha empezado a usar esta temporada, el PSG lo hace a la perfección. En España lo hace el Barça con Flick e incluso la selección española está muy influenciada por esta idea.

El momento ideal es de los 17 a los 20 años. Uno con 24 ya no es un fichable

Usted también destaca por descubrir talento joven. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el proceso?

De nuevo, esto empezó en 2007 cuando habíamos logrado el ascenso con el Hoffenheim de tercera a segunda división. Y entonces decidí intentar ojear, fichar, desarrollar y luego en una etapa posterior incluso vender jugadores a una edad muy joven. Los llamábamos jugadores ‘blue chip’ o también se les podría llamar jugadores de valor de lanzamiento. Así que si quieres desarrollar jugadores con valor de futura venta, tienes que identificarlos y esculpirlos a una edad temprana. Cuanto antes mejor.

Esto es avanzarse a los tiempos...

Fichábamos aunque tuvieran 15 ó 16 años y veíamos, y vemos, algo en esos jugadores que otros clubes no ven. El momento ideal es de los 17 a los 20 años. Uno con 24 ya no es un fichable, en nuestra opinión. A los 20 o 21 años fichamos a una serie de jugadores Ba, Carlos Eduardo, Luis Gustavo… Todos ellos se convirtieron en internacionales. En Red Bull solo nos interesaban jugadores de este perfil.

¿Como se encuentran estos tesoros?

Necesitas un departamento de ojeadores de primera, con especialistas que hayan sido formados bajo este prisma, saber exactamente qué tipo de virtudes deben tener esos jugadores, qué tipo de perfil buscas. Y eso nos lleva de nuevo al estilo de fútbol. Y luego, si quieres traer a los mejores jugadores posibles para cada posición, los ojeadores tienen que saber, ¿cómo queremos jugar?, ¿Queremos jugar con los tres de atrás o con los cuatro de atrás? ¿Necesitamos laterales o no los necesitamos? ¿Qué tipo de centrocampistas necesitamos?

¿Y cuál fue la respuesta?

Como he dicho, para encontrar ese tipo de jugadores, necesitas conocer los perfiles de cada posición. Y luego, por supuesto, necesitas ojeadores con experiencia que se den cuenta de qué es lo que vemos en un chico de 16, 17, 18 años. Necesitamos imaginar cómo este jugador podría desarrollarse en los próximos 2 o 3 años si juega con el equipo adecuado, bajo el entrenador adecuado. En estas condiciones, ¿qué puede pasar con él?

Ralf Ragnick explicó su idea de fútbol en esta entrevista / JOAN REPRESA

Es un trabajo de especialistas...

Mi hijo, que lleva ocho años en el departamento de ojeadores del Leipzig, me contó lo que hicieron durante el covid. No podían ver jugadores ni reunirse. ¿Qué hicieron? Empezaron a mirar 20 años atrás los jugadores jóvenes que prometían. Identificaron a 36 de todo el mundo. Incluso remontándose al fenómeno Ronaldo. Vieron que no era tan complicado descubrir jugadores modernos como Erling Haaland o incluso Joshua Kimmich. Podríamos darnos cuenta y ver en el momento en que tenían 16 años, qué tipo de jugadores de primera se iban a convertir. Por supuesto, necesitas desarrollar tus ojeadores.

Una parte importante para un club...

Para mí, un departamento de ojeadores es lo más valioso que puede tener en un club. Pero para ser honesto, lo que ocurre en la mayoría de los clubes, en demasiados clubes, es que cambian de entrenador cada 12 meses u ocho meses o tal vez 16 meses. Y con cada cambio de entrenador, cambian el estilo de fútbol.

El Barça, un caso aparte

¿Ha estudiado el proceso de trabajo de La Masía?

No. Para ser sincero, no. Lo que sé es que fichan a jugadores a una edad muy temprana y los desarrollan en el estilo que el Barcelona quiere jugar, un fútbol técnico. En detalle, no sé lo que están haciendo allí, pero obviamente hacen muchas cosas bien, ¿verdad? Los beneficios están allí, con 8 o 9 jugadores de la cantera en el primer equipo. Y la selección española que jugó contra Portugal tenían a nueve jugadores Sub’20 hacen algo similar.

Ralf Ragnick llevó al Red Bull a su esplendor / EFE

Usted cogió a equipos de tercera como el Hoffenheim para llevarlos a la élite. ¿Cómo se lucha con estas ideas contra equipos galácticos o equipos estados?

Hoffenheim era y sigue siendo un pequeño pueblo de 3000 habitantes. Y cuando me llamaron para preguntarme si podía reunirme con ellos y si podía imaginarme entrenar al Hoffenheim para convertirlo en un club de primera división, le dije que no lo sabía. Nos reunimos. Y al final le dije que sí, que lo haría. Y en dos años tuvimos dos ascensos consecutivos. Y, en el título de invierno de nuestro primer años en la Bundesliga, quedamos por delante del Bayern. Y lo interesante fue que después de ganar el segundo ascenso, sólo fichamos a un jugador, así que jugamos con el equipo de segunda división y ganamos el campeonato de invierno. Al final, acabamos sextos o séptimos porque tuvimos lesionados de gravedad.

Un milagro…

No creo. Lo repetimos en el Red Bull, Leipzig y Salzburg. Fueron tres ascensos en cuatro años. Si ahora miro hacia atrás, las cosas que hicimos allí… por supuesto era mucho más fácil hacerlo con clubes que no tenían una gran tradición futbolística. En Hoffenheim no había internacionales, ni en Leipzig ni Salzburgo. Así que no había nadie. Nos decían, ¿por qué hacen esas locuras? No eran locuras. En retrospectiva, creo que nos resultó más fácil hacerlo en clubes que eran más o menos startups. Ahora, tenemos una situación similar con nuestro equipo nacional en Austria. Si queremos ganar a Italia, a Alemania, a Croacia o a Holanda, que individualmente tienen probablemente mejores jugadores que nosotros, tenemos que hacer algo diferente.

Me llamó Yuste porque el entonces Joan buscaba a un director deportivo para su candidatura

Laporta dijo que usted fue clave en el fichaje de Flick, que se reunieron en Barcelona. Cuente esos días.

Eso fue hace cuatro años. En 2021. Tuve una llamada telefónica de Rafael Yuste. No le conocía. Se presentó y me preguntó si podíamos vernos en Barcelona porque buscaban a un director deportivo. Le dije que sí. Volé a Barcelona, me reuní con Rafael, me reuní con el candidato Laporta, y hablamos durante dos días. Obviamente, hablamos de paralelismos de las que estamos hablando dada mi trayectoria y las necesidades del club. Yo ya lo hice en Hoffenheim, Leipzig, Salzburgo.

Ralf Ragnick, con Albert Masnou / JOAN REPRESA

¿Qué dijo Laporta?

“Eso suena muy interesante. ¿Y qué tipo de entrenadores necesitarías para eso?”, me preguntó. Y yo dije, bueno, necesitamos entrenadores modernos a los que les guste trabajar con jugadores jóvenes, que puedan desarrollarlos, que puedan tratar con ellos con buenas habilidades de liderazgo, que también los cuiden, que confíen y crean en ellos. Si juegas casi sólo con jugadores jóvenes, como hace el Barcelona, tienes que confiar en ellos, le dije a Laporta. Tienes que dejarles correr y jugar como pequeños lobos jóvenes. Si solo les dices, no hagas eso y no te arriesgues demasiado, no funcionará. Si quieres jugar con jugadores jóvenes, tienes que correr algunos riesgos, dejarles jugar. Y, obviamente, también mencioné el nombre de Hansi Flick y, quizás también el de 1 o 2 entrenadores más. Quizás también mencioné a Klopp. Laporta debió recordar ese comentario que hice de Flick.

¿Mantienen el contacto?

Sí. Yuste sigue en contacto conmigo, mandándome WhatsApp cada dos meses.

La influencia de Cruyff en el fútbol es enorme y su logro fue instaurar en el Barça y en el Ajax una identidad coorporativa que se mantiene

Laporta dijo que se fijó en usted por un comentario suyo sobre Cruyff. ¿Qué influencia tuvo Johan en usted?

Quería ser como él. Cuando era joven, a los 14 o 15 años, jugaba en uno de los clubes de mi ciudad. Yo era el capitán del equipo. Y en ese momento, eso fue en 1973, hace 50 años, los jugadores de fútbol jugaban con los números del 1 al 11. Así que el número 12 era el primero era el primer jugador en el banquillo. Le pregunté a mi entrenador de entonces si podía jugar con el número 14. Y lo logré. Así que yo era el único jugador de mi equipo al que se le permitía jugar con 14. Johan fue, para mí, el primer número diez moderno. No sólo jugaba con el balón, al parecido a Günter Netzer o Wolfgang Overath (Campeones del mundo con Alemania), que también eran capaces de trabajar y desempeñar su papel cuando el otro equipo no tenía la posesión.

Y luego fue entrenador...

Estaba claro que después de su carrera como jugador, probablemente llegaría a desempeñar un papel vital en un club, ya fuera como entrenador o como director deportivo. Y, de hecho, fue ambas cosas. Su influencia en clubes como el Ajax y el Barcelona fue enorme. Y lo que creo que fue el mayor logro de Johan Cruyff después de su carrera como jugador fue que, en ambos clubes, perdura esta identidad coorporativa. Algo que otros clubs no tienen…

Ralf Ragnick es un guía par Klopp / efe

¿Cómo se nota esto?

Cada vez que el Barça cambia de entrenador, el nuevo tiene que ser capaz de seguir el mismo enfoque. Y siempre, durante los últimos 15, 25, 30 años, fichan a jugadores similares, desarrollan jóvenes de su cantera, y nunca traen a un entrenador equivocado. Y ese fue, para mí, uno de los mayores logros de Johan Cruyff, porque implantó que con cada cambio de entrenador no tiene sentido cambiar de enfoque futbolístico y de estilo de fútbol. Por desgracia, no hay muchos Johan Cruyff actualmente en los clubes.

Echa de menos figuras así...

Claro. Si nos fijamos en dos clubes como Inglaterra, por ejemplo, ¿qué pasó en el Chelsea tras la marcha de Thomas Tuchel?, ¿qué pasó en el Manchester tras la marcha de Sir Alex? Pasa lo mismo en algunos clubes de Alemania que ahora están en segunda división. Hay problemas de liderazgo.

Cruyff no solo le influenció a usted. También a Pep Guardiola. ¿Qué dejó Pep a su paso por Alemania?

Pep tuvo una influencia importante en esos tres años. Casi todos los entrenadores jóvenes querían jugar como el Bayern de Pep. De repente jugaban con rondos en los entrenamientos. Y creo que sí, por supuesto, su impacto en el Bayern de Munich fue enorme. Tuvo una gran influencia en el desarrollo del Munich de la época. Desarrolló a jugadores jóvenes, como Kimmich a quien tuve yo cuando él era pequeño. Ya era especial, con una mentalidad top.

Con Raul en el Shalke / EFE

¿Y Xabi Alonso?

Fue una pasada lo que consiguió. Estuvo a un paso de ganar todos los títulos. E incluso esta temporada quedaron segundos. Ha tenido una gran influencia.

El camino a la inversa también es evidente.

Flick y muchos otros han dejado huella en España. Y antes fue Heynckes por ejemplo o Lattek… Y por lo tanto, no es sorprendente que los entrenadores alemanes tengan éxito, como Hansi. Todo ello sin hablar catalán y español. Parece que los jugadores le adoran. Les gusta, le siguen. Y si consigues eso en un país extranjero sin hablar una sola palabra del idioma, creo que es un buen logro. ¡Un gran logro!. Por supuesto, la disciplina es una cosa que normalmente trae el entrenador alemán.

Hansi da con el perfil para trabajar con jóvenes que corran como lobos y para dejarles arriesgar

¿Cuál es el mejor logro de Flick?

El mayor logro es el estilo que cambió el enfoque del equipo: Defensa en línea alta, presión alta. Nunca he visto al Barcelona jugar así, completamente diferente. Hansi confía y cree en esos jóvenes jugadores de alto nivel con los que está jugando, con una media de edad, no sé, 23 años. Y sí. Y, como he dicho, Flick confía y cree en ellos. Es como una figura paterna para muchos de ellos y sí, creo que toma bastantes decisiones que son relevantes para, para un entrenador moderno. Muy parecido a Jurgen Klopp o yo.

Ralf Ragnick es formador de entrenadores alemanes / efe

¿Qué es para usted un entrenador moderno?

Para mí, es un proveedor de servicios para los jugadores. Tengo que ayudarles a convertirse en la mejor, a dar la mejor versión de sí mismos. Y en un deporte de equipo, eso sólo puede ocurrir si también desarrollas al equipo. Si no tienes éxito como equipo, como la selección alemana en los dos últimos mundiales, nadie salió mejorado ganador. Todos fueron perdedores. Al final fue porque no consiguieron sus objetivos como grupo. Y por eso, si quieres tener éxito en el deporte de equipo, tienes que desarrollar el equipo. Y si lo haces, los jugadores individuales también pueden beneficiarse de ello.

“Así, Barça y PSG no tendrán rival en Europa”

Barcelona y PSG son los dos equipos más jóvenes de la última edición de la Champions. ¿Qué te transmite esto?

Si yo fuera el propietario o el director deportivo de un club sólo intentaría fichar e invertir en jugadores jóvenes. Porque lo mires por donde lo mires, sólo así tiene sentido. ¿Tiene sentido gastarse 30, 40, 50 millones en un fichaje de 28 ó 30 años? En realidad no. Vamos a calcularlo. Fichas a uno de 28, 30 años, con un contrato de cinco años. Te gastas 50 millones de traspaso más, una media de 15 millones de euros al año multiplicado por cinco. Esto es 65 más los 50 de traspaso son 115 millones, más los honorarios de los agentes. Toda la operación te cuesta unos 130 millones,

Y la pregunta es...

¿para qué? Nunca recuperarás ese dinero. Además, si tienes mala suerte el jugador igual ni puede ser utilizable en los últimos 1 ó 2 años. Una inversión así solo usas una parte en los primeros tres años, como máximo. Es como hacer una apuesta o ir al casino. Apuesto 130 millones al rojo o al blanco. Sé que estoy exagerando un poco, pero ya me entiendes.

El Bayern hubiera tenido que fichar a Harry Kane con 20 años

Cuénteme ejemplos…

El Bayern hubiera tenido que fichar a Harry Kane con 20 años. Anotó un montón de goles, logró la liga y tuvo buena influencia en el en el ambiente con el vestuario. Sí, ganaron el título alemán, algo lógico para el Bayern pero no ganaron la Copa. No ganaron la Liga de Campeones. Hay que esperar a ver qué pasa en los próximos dos años. No digo que no haya sido un buen fichaje, pero mi planteamiento podría ser otro. Hay que fichar a un Harry Kane con 18 o 20 años, y luego mantenerlo todo el tiempo que puedas. Este sería mi enfoque. Pero repito, cada club tiene que decidir por sí mismo. Hay que trabajar para descubrir este tipo de jugadores antes. Me gustaría mucho más tener un club como la plantilla del Barcelona y París.

Ralf Ragnick entreó al United / EFE

¿Y eso?

¿Qué pasaría con el Barcelona o el Paris Saint-Germain en los próximos 2 o 3 años si pueden mantener su plantilla unida? Si es así, no veo a ningún equipo que pueda ganarles en los próximos años.

¿Cómo cambiará el fútbol en un futuro?

Creo que probablemente pasará lo mismo que ya ha pasado en los últimos diez, 15 años. Si hoy ves partidos de fútbol de finales de los 90, 1995, 1998… siempre tienes la impresión: “por favor pulsa en velocidad normal”. Parecen partidos a cámara lenta. Parece un juego de pelota diferente. En Alemania fuimos Klopp y yo (Klopp con Dortmund, yo, con Hoffenheim) los que influimos para desarrollar el fútbol a una mayor velocidad, con mucha más intensidad, con alta velocidad con partidos que en su mayoría de minutos se jugaban en solo 20 metros.

¿Qué pasará a partir de ahora?

Esto seguirá avanzando en esta línea. Los mejores equipos seguirán intentando encontrar las soluciones adecuadas para tomar las decisiones correctas en un espacio y un tiempo limitados. Y esto es cognición. Tienes que entrenar a tus jugadores para que encuentren y tomen las decisiones correctas en un espacio y un tiempo limitados.

Ralf Ragnick dirige ahora a la selección austríaca / e

¿Cómo ve el impacto de Lamine en el mundo del fútbol?

Cada siglo tienes a un jugador como ese. Con solo 17 años, con esta madurez…Si lo ves jugar es como si viniera de un planeta diferente. Increíble, un jugador increíble.

Para disfrutar…

Todo entrenador quiere un jugador así en su equipo. Y la gran diferencia con otras estrellas de primera línea es que él también trabaja duro en el pressing. Estoy bastante seguro de que si el entrenador le dice tienes que hacer esto o aquello, Lamine no tiene esa mirada de diva. ¿Sabes porqué el PSG ha ganado por primera vez la Champions después de haberse gastado tanto y tanto dinero?

Dígame...

Llevan 10 o 15 años intentándolo, gastando mucho dinero. Y ahora las principales estrellas se han ido. Ni Kylian Mbappé, ni Messi, ni Neymar, y de repente ganan la Champions. ¿Coincidencia? No. Pasó por esto. Un ejemplo es Kvaratskhelia que iban 4-0, quedaban 20 minutos para la conclusión del partido y todavía corría 60 metros para recuperar la pelota. Nunca había visto esto con Neymar, Messi o Mbappé. Y eso es la fuerza del equipo.

Será interesante ver qué hace Xabi Alonso en Madrid: Necesita reconstruir la plantilla con jóvenes

¿Qué puede aportar al Real Madrid alguien como Xabi Alonso?

Cogió el equipo en la cola de la clasificación. Cuando llegó, al Leverkusen eran 17º de la liga. Acabaron sextos el primer año y en el segundo ganaron la Liga. Trajeron algunos jugadores nuevos interesantes, pero no gastaron mucho dinero para construir su nueva plantilla. Simplemente desarrolló ese tipo de jugadores. Y él es un ejemplo típico de lo importante que es el papel del entrenador jefe y su trabajo junto a su departamento de ojeadores y al director deportivo, Simon Rolfes. Lo que lograron fue impresionante. En el primer año completo ganaron todos los partidos de eliminatoria salvo uno. Pero en su primer año fue increíble lo que hizo como joven entrenador. En el Real creo que necesitan cambiar algunas cosas. Necesitan jugadores más jóvenes. Necesitan reconstruir esa plantilla. Y, por lo tanto, será interesante ver qué pasa allí.

Por último, usted estuvo en el United. ¿Qué pasa allí?

Creo que tenemos que volver a 2013 cuando, cuando Sir Alex dejó el club. Y en el momento en que todavía estaba allí, él era el cerebro de todo. Probablemente, también trajo a mucha gente importante al club. Y en el momento en que se fue, algunas de esas personas probablemente también dejaron el club. Y, desde entonces, creo que tienen un problema de liderazgo. ¿Quién es realmente el que toma las decisiones y por qué las toma? ¿Son realmente las mejores personas para el trabajo? Sólo puedo decirte que los seis meses que estuve allí, era difícil de decir, incluso para mí como entrenador jefe. ¿Quiénes eran los que decidían? ¿Quiénes? ¿Con quién podía hablar? Si queríamos fichar nuevos jugadores, era difícil. Había gente, pero al final era difícil.

No han mejorado...

Y, y desde que me fuí, han gastado 700, 800 millones de libras y el equipo terminó décimoquinto. Han cambiado entrenadores muchas veces y lo. Ahora siguen con Amorim, que es muy buen entrenador, y si al final, no funciona vendrá otra vez un nuevo entrenador, con su nuevo sistema de juego o filosofía, traerá unos cuantos jugadores más... Esto nos lleva de nuevo a lo que hablamos al inicio de Johan Cruyff. Tiene que haber alguien que decida sobre qué planificación, ¿qué entrenador encajará en el mismo sistema?