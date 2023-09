'Rakuten TV' apuesta por Bojan Krkic

El coordinador del Área de Fútbol del Barça protagoniza un documental que verá la luz en noviembre La producción narra, a través de quienes le han acompañado, su carrera como futbolista profesional

Bojan Krkic, coordinador del Área de Fútbol, colgó las botas el pasado mes de marzo. Meses atrás había recibido la propuesta de explicar su carrera como futbolista y todo lo vivido en ella a través de un documental en el que el de Linyola fuera, lógicamente, su gran protagonista.

Este producto televisivo se ha ido cocinando lentamente gracias a la empresa NSN (Never Say Never), encargada de la producción audiovisual de un proyecto avalado por la dirección de Oriol Bosch, los guiones de Marcos López y la producción ejecutiva de Raül Llimós. Pasados los meses, el documental ya está listo para ser emitido y, de hecho, así será el próximo mes de noviembre, cuando ‘Rakuten TV’, que se ha hecho con sus derechos, lo haga llegar al gran público.

En Catalunya también podrá verse por ‘TV3’, que cuenta con sus derechos en la versión en catalán. Antes de su emisión por televisión, habrá tiempo para una ‘premiere’ que se llevará a cabo en una sala de cine de la ciudad de Barcelona. El documental cuenta con el testimonio de muchísimas personas que han pasado por su vida. Uno de ellos, Joan Laporta, que fue el último en ser entrevistado.