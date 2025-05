Rakitic se rinde a Lamine Yamal y al Barça de Flick: "Si hubiera llegado a la final, no habría dudas del Balón de Oro"

A sus 37 años y como jugador del Hajduk Split, Ivan Rakitic repasa la actualidad del club blaugrana. Campeón de Europa con el Barça y del mundo a nivel de clubes con el Sevilla, el croata ha vivido la élite como pocos. En una entrevista con 'Flashscore', ha repasado el momento del club azulgrana, la figura emergente de Lamine Yamal y la gestión del nuevo técnico, Hansi Flick.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el joven canterano del Barça, que para Rakitic está ya entre los grandes: "Me alegro mucho de que estemos hablando de un joven de 17 años. Eso nos dice que no es una cuestión de edad. O se está o no se está", aseguró. Y no dudó en colocarlo como favorito al galardón individual más prestigioso: "Si Lamine hubiera llegado a la final de la Liga de Campeones, no creo que tuviéramos dudas de que ganaría el Balón de Oro este año".

"No hay comparación con Messi"

Aunque reconoce que hay varios candidatos al trofeo, como Dembélé, el croata tiene claro quién merece el reconocimiento este año. "Para mí, personalmente, Yamal es el favorito", sentenció. Rakitic también quiso cortar las comparaciones con Leo Messi: "No hay que compararlo con nadie, sobre todo porque no hay comparación con Messi". A su juicio, lo importante es dejar que Lamine crezca sin presiones: "Yamal tiene que construir su propio camino y su propia historia, y lo hará. Dejémosle que disfrute y que baile en el campo como lo hace".

Un equipo unido y sin egos

El croata se mostró convencido de que el Barça ha dado con la tecla con Hansi Flick. "Tengo que felicitar al presidente del Barça, Juan Laporta, porque ha sido una decisión 100% acertada contratar a Flick, aunque me hubiera gustado que Xavi siguiera un poco más". Para él, la evolución que comenzó con Xavi ha dado frutos esta temporada gracias a la mano del técnico alemán.

Pedri, símbolo del salto físico

Rakitic también elogió el papel de Pedri como líder silencioso del equipo. "Pedri hasta ahora ha sido un jugador muy bueno, y esto marca la diferencia. Cuando miras las estadísticas, Pedri sale en todas partes". Subrayó, además, el trabajo invisible del cuerpo técnico: "Han gestionado todos estos detalles para que Pedri pueda rendir en septiembre, diciembre, marzo y ahora en mayo a un nivel increíble".

La Masía, el motor de otra generación dorada

En la entrevista con 'Flashscore', Rakitic también destacó el papel estructural de La Masía en esta nueva era del Barça. "No es una casualidad. Después de la gran generación con Xavi, Iniesta, Messi, hay otra generación como ésta y probablemente tenga mucho que ver con lo que se les enseña desde muy jóvenes". Para el croata, el desarrollo personal y colectivo tiene tanto peso como el talento natural: "¿Cuántas veces hemos visto a jugadores con un talento increíble que al final no han triunfado?".

"Habríamos encajado a Yamal o a Pedri"

Preguntado por si algunos de los jugadores actuales podrían haber entrado en el vestuario de su época, Rakitic lo tiene claro: "Probablemente muchos. Los buenos jugadores siempre son bienvenidos. Me preguntaron si habría sitio para Yamal. Bueno, si compites con Messi, no hay sitio para nadie. Pero habríamos encontrado la manera de encajar a Yamal o a Pedri".

Un nuevo ciclo en el Real Madrid

El exinternacional croata también analizó la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid. "Mi opinión es que Alonso ya es uno de los mejores entrenadores del mundo, no sólo por su forma de entender el juego, sino por la manera de gestionar un grupo". Según Rakitic, el salto de calidad será inmediato, siempre que el club blanco le permita trabajar con libertad: "Veremos hasta qué punto le dejan trabajar en Madrid. Espero que tenga tanta libertad como en Leverkusen".

Luis Enrique y el PSG, final merecida

Por último, Rakitic dedicó elogios a Luis Enrique, con quien coincidió en el Barça. El técnico asturiano ha llevado al PSG a la final de la Champions sin Mbappé, algo que no sorprende al croata: "Es un entrenador que, antes de dar el primer paso, ya tiene preparado el segundo. Para él, no hay casualidades". Asegura que su capacidad de planificación es lo que ha hecho crecer al PSG en la competición: "Aunque se haya ido Mbappé, al principio tenía un plan muy claro".