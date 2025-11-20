Rakitic, sobre Lamine Yamal: "Debemos ayudarle a manejar la presión"

Ivan Rakitic se retiró del fútbol el pasado verano, en el Hajduk Split de su Croacia natal. Sin embargo, el campeón de Europa con el Barça en 2015 sigue ligado a los clubes donde desarrolló su carrera, uno de ellos el FC Barcelona, donde brilla Lamine Yamal, al que el exjugador de 37 años ha ensalzado. "Es un jugador increíble, estoy orgulloso de él a medida que progresa y se desarrolla. El Barcelona y España tienen algo especial en él, y todos debemos ayudarle a aprender a manejar la presión", explicó Rakitic en una entrevista a 'Flashscore'.

Pese a su predilección por el 10 del conjunto catalán, el croata evita compararlo con Messi, Neymar o Suárez, con quienes compartió vestuario en el Camp Nou. "Tiene que seguir su propio camino, no lo compararía con los tres de la 'MSN'", detalló el centrocampista, quien recordó sus vivencias con el trío atacante: "Fue brillante jugar con ellos, una época increíble. El mundo entero presenció algo especial, se notaba que era algo único. Creo que es lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol".

El entrenador de aquella etapa fue Luis Enrique, del que Rakitic guarda un grato recuerdo. "Para hablar de Luis Enrique necesitaría horas y horas. Disfruté trabajando con él durante tres años", apuntó el exjugador del Barça, al que no le sorprenden los éxitos recientes del técnico asturiano en París: "Es un hombre y entrenador realmente especial, muy meticuloso y exhaustivo, por eso consigue esos resultados. No me sorprende en absoluto que esté consiguiendo esos resultados con el PSG".

Asimismo, Rakitic ha analizado la marcha de Modric del Real Madrid rumbo a Italia, con el que vivió la época dorada de la selección croata. "En Milán aún no son conscientes de la suerte que tienen de haber fichado a Luka, porque es algo único y especial tener un jugador así en el vestuario y en el campo. Es increíble cómo juega a su edad. Y personalmente, creo que puede jugar unos años más", sentenció el exjugador del FC Barcelona.