Rakitic: "A Lamine le vendría bien de capitán un Puyol, un Rakitic o un Xavi"

El ex jugador del Barça y del Sevilla Ivan Rakitic defendió a Lamine Yamal y su manera de entender el fútbol y la vida frente a las críticas por sus declaraciones previas al Atlético-Barça. Ivan se mostró convencido de que el delantero blaugrana volverá a ofrecer su mejor versión esta noche en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en el decisivo encuentro de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el que el equiupo de Hansi Flick necesita remontar un 0-2.

Rakitic participó en el programa 'La Tribu' de Radio Marca unas horas antes del Atlético-Barça de la Champions y rememoró su etapa como blaugrana durante la cual vivió grandes noches europeas como la de la final de Berlín, con la conquista de la sexta Champions, o la remontada frente al PSG (6-1). De cara al choque de esta noche contó que los vivía con más concentración, si cabe. "Los partidos especiales sabemos los que son y preparas cada pequeño detalle con un poco más de atención". El consejo de Ivan es "no olvidarse nunca de disfrutar y ser feliz porque hay mucha presión pero hay millones de personas que querrían estar en tu lugar".

Ante el Atlético, el Barça tendrá en contra el factor campo. "En la remontada con el PSG la emoción que vimos todos, no solo los aficionados del Barça, es inexplicable, incluso única. Ojalá haya más noches así a favor del Barça, de las que quedan para toda la vida".

Para Ivan Rakitic el sentimiento del Barça debe ser "de confianza, sobre todo. El Barça ya ha demostrado que es capaz de meter más de dos goles. Pero además de hacer un partido perfecto, el margen de error es muy fino. Y es el momento para los grandes jugadores. El Barça tiene muchos jugadores importantes y es su momento".

Lamine: disfrutar y tomar responsabilidades

Tras esta respuesta, era inevitable que le preguntaran a Rakitic por Lamine Yamal y los debates que se han generado en torno a él en los últimos tiempos por sus declaraciones. "Con Lamine lo que hay que hacer es dejarle disfrutar, bailar, hacer sus cosas; pero también me gustaría verle tomar su responsabilidad. Normalmente a los jóvenes no hay que perdirles tanto, pero Lamine ha llegado a un límite que él mismo se exige mucho y quiere más aunque sea muy joven y estos son los partidos en los que él puede crecer muchísimo y el Barça lo necesita a tope".

Ivan Rakitic defendió la actitud vital de Lamine. "Desde que debutó ha tenido ese 'flow'; creo que se dice así... (risas). Yo no soy tan moderno, yo soy más antiguo pero ahí está ahora el fútbol. Estas cosas forman parte del juego, pero lo importante es lo que pasa después en el campo y ahí está respondiendo no le podemos pedir mucho más". En Madrid no sentó bien que se dirigiera al Cholo Simeone pidiendo que le pusiera un uno contra uno.

Además, el centrocampista croata consideró que "Hansi y su staff seguro que lo controlan bien, pero esos chicos con ese talento necesitan esa alegría y esa tranquilidad. No es perdonar o no (su forma de ser) por la juventud. Él necesita mostrarse así y lo importante es que nos lo siga dando todo en el campo".

Fiel a su estilo bromista, Rakitic admitió que manejar a Lamine no es sencillo, "creo que con 'difícil' has dicho poco, pero sí creo que le iría bien un capitán como Puyol, Rakitic o Xavi, pero no es fácil porque después, cuando algo no sale bien lo achacamos a la juventud y eso está para lo bueno y lo malo".

"Lamine echa de menos a Raphinha"

Ivan restó importancia a las palabras de Lamine porque, "esas tonterías, donde todos nos picamos, nadie se enfada, siempre las hay y depende del bando que estás te parece más gracioso o no tanto". Lo más importante para el exinternacional croata es que "Lamine marca las diferencias y en tan poco tiempo ha dado tantas alegrías, no solo a los culés sino tambien a la Selección... así que debe seguir bailando, Hansi y el presidente (Laporta) le vigilan también".

El exazulgrana añadió un matiz importante: "Creo que Lamine echa de menos a Raphinha", ahora lesionado, "que también hace el rol de llevarle y seguro que cuando no está lo echa de menos. Lo más importante es cómo rinde en el campo y Lamine tiene muchas ganas. Un jugador como él necesita estas cosas y estoy seguro que lo dará todo en el campo".

Volviendo al partido, Rakitic reconoció que el Atlético "con el resultado de la idalo tiene todo a favor, aunque el Cholo y la afición no estarán tranquilos en ningún momento". En cambio, Ivan confesó que "sí me hubiera esperado que el Atletico hubiera apretado un poco más en la recta final de la ida, aunque sin correr grandes riesgos, para meter el tercero; y el Barça con uno menos tuvo más ocasiones".

El exjugador, en tono jocos, admitió que no hay margen a la crítica para el Cholo: "Me encantan los analistas al final del partido, es lo más bonito (risas). Al final de los partidos es bastante fácil ser listo", admitió. "El Atlético sacó muchísimo con lo que dio en ese partido. No siempre el que hace más saca más partido, hay que ser inteligente. Y los partidos de la Liga son muy diferentes a los de Chaampions aunque sean los mismos equipos. La razón es diferente. En la Liga tienes 38 jormnadas y aquí es a ida y vuelta y tienes que estar prepaarado, se cuidan más los detalles. La Champions es la Champions. Fíjate que con un error pequeño llegó la expulsión de Cubarsí y vino también el gol de Julián Álvarez".