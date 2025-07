Rakitic: "Si no nos hubiéramos dejado, podríamos haber ganado tres o cuatro Champions"

Ivan, como dijimos con Xavi e Iniesta, usted era de estos jugadores que siempre deberían estar en el césped. Pero bueno, el tiempo pasa y ha decidido colgar las botas. ¿Lo tenías claro?

Creo que claro, claro no lo tienes en ningún momento. Sí que había momentos que decía 'venga, pues ya sí', y el día siguiente que no. Quiero agradecer mucho al fútbol lo que me ha dado. Quería dejar al fútbol yo y que nunca pasara que el fútbol me dejara a mí. La verdad es que me veo muy bien y habría podido jugar hasta dos o tres años más. Pero no se trata de eso, se trata de ver el momento perfecto y al final, pues hablaba también con mi mujer, con las niñas, que ya no son tan niñas. Hemos decidido un poquito todos juntos y es el momento perfecto, sobre todo también porque quiero empezar a formarme. Voy a estudiar el 'Sports Management' con la UEFA. Voy a empezar a trabajar como directivo en el Hajduk Split.

Podría haber llamado a tus amigos Jordi Alba y Busquets y decirles: '¿Queréis un socio para el centro del campo?

Cuesta mucho... Ya le dije a mi mujer que tengo un poco de respeto por todo lo que viene, porque yo toda la vida he jugado al fútbol. Pero sí, desde hace más de 10 años me quería empezar a formar un poquito sobre lo que hay de la vida después del fútbol para tener mi camino claro y no esperar a ver lo que pasa. Es que te cambia totalmente la rutina. La rutina que tú tenías de levantarte, desayunar, ir a entrenar... Y bueno, ahora es eso, mucho teléfono, por la mañana desde temprano hablando con los representantes, con los equipos, con los jugadores, con mi cuerpo técnico, que tenemos un entrenador español también... Es interesante, la verdad, estoy contento.

¿Si?

Estoy con muchísima alegría de seguir haciendo lo mismo, que es ayudar. Ojalá poder llevar al Hajduk al siguiente nivel. A mí esto me llena de orgullo porque el otro día, por ejemplo, presentamos a un jugador que también es un centrocampista. Y el chico dijo en la presentación que escogió el número 4 porque soy su ídolo desde mi época en el Barça. Son estos los momentos que a mí de verdad me llenan de orgullo. Saber que hay muchas cosas que has hecho bien, la verdad, me hace especialmente feliz.

¿Ha sido una persona respetada en todos los campos, no?

Bueno, la verdad es que sí. En Sevilla, con la rivalidad entre Sevilla y Betis y todo eso... Pero yo nunca he sido anti nadie. Yo lo que sí que quiero es lo mío: quiero al Sevilla, quiero al Barça, quiero a los equipos donde he estado. Y también cuando por ejemplo juega alguien en Europa, pues voy con los andaluces. Esto es el respeto.

Vamos a hablar de su paso por el Barça. Nos situamos en 2014: el Barça viene de un año casi en blanco con el Tata Martino y llega Luis Enrique. Le llama el Barça. ¿Cómo fue todo eso? Ni se pensó.

Todo eso era justo en el Mundial en Brasil. Nosotros teníamos el primer partido, el partido inaugural contra Brasil. Estaba en el avión con la selección justo a punto de despegar para ir a Brasil y me llamó mi hermano para avisarme: 'Tenemos que hablar rápido, es un tema importante'. Estábamos despegando y me estaban quitando el teléfono, pero mi hermano me pasó a Zubizarreta. Era para avisarme que el Barça estaba muy interesado. Y digo 'coño'. Pero no tenía tiempo y tuve que colgar con un vuelo de 10 horas por delante.

¿Durmió?

Imagina los nervios, tenía que esperar 10 horas... Intenté descansar un poquito, pero no dormí ni un minuto, deseando aterrizar en Brasil para volver a llamar, para ver cómo estaba el tema. Y después, la verdad, todo fue muy rápido, sobre todo por Luis Enrique y por Zubi. Nos pusimos de acuerdo y desde el primer momento estaba deseando incorporarme a Barça.

310 partidos, 36 goles, 13 títulos entre ellos cuatro Ligas, una Champions, la Supercopa de Europa, un Mundial de Clubs... Y arranca con Luis Enrique. Ya sabe lo que se ha contado siempre, que Luis Enrique pudo haber fichado a Kroos y te eligió a ti.

Tenía que haber algo con ese interés que tenía por mí. Y yo después, pensando, tuve claro que estuvo atento a mí en su etapa en el Celta. Como casualidad, mis dos mejores partidos que hice en esa temporada fueron el Sevilla-Celta y el Celta-Sevilla. A lo mejor ahí le pude ganar un poquito para mi lado. Pero bueno, al final son solo sensaciones. En ese momento, la verdad, había muchísimas cosas. Pero claro, cuando hablé la primera vez con Zubi y después también con Luis, tuve claro que solo quería fichar por el Barça.

Luis Enrique conectó con Rakitic / EFE

¿Recuerda esa conversación con Luis Enrique?

Hombre, claro. Me acuerdo de que estaba en el patio del hotel en Brasil. Más nervioso que otra cosa. Era muy conciso, muy claro. Me dijo que me quería tener en su equipo. Que él ya lo había dicho muy claramente al club y me querían cerrar lo antes posible. Sabían de mi situación, que yo ya entraba en último año de mi contrato y acabamos de ganar la Europa League. La verdad es que era una temporada muy importante para mí. E imagino que lo querían cerrar muy rápido, por eso me llamó directamente y nos pusimos de acuerdo en nada.

Luis Enrique está confeccionando un equipo de época en el Paris Saint-Germain

Ahora se está hablando mucho de Luis Enrique por razones obvias...

Está confeccionando un equipo de época en el Paris Saint-Germain. Está jugando increíblemente bien al fútbol.

¿Qué supuso para usted esa figura?

Todo. Me encontré con un entrenador que confiaba en mí al 100% y me hizo ver el fútbol de una manera un poco diferente. Sobre todo también con la forma de ser, como era fuera del campo y todo. Era muy claro. Además, aun a día de hoy nuestras mujeres se llevan muy bien. Todos esos detalles han sido muy importantes para mí y para mi familia. Al final, no es ninguna sorpresa que ahora mismo tenga el éxito que tiene. A mí, cuando alguien me ha preguntado por el entrenador más importante que he tenido, siempre he dicho que es Luis. El único que para mí se puede meter ahí es Unai Emery, de mis tiempos de Sevilla, pero el que más me ha marcado es Luis Enrique. También me convenció de su juego.

Mire el PSG...

Si ahora preguntamos a cualquier jugador del PSG, lo mejor es que le entienden perfectamente hasta el último detalle. Y después, sí nos ponemos a hablar mucho de su forma de ser y de trabajar, se puede decir que es un técnico diferente. Esto es así. Creó una máquina en el Barça y lo que está haciendo ahora en el PSG es confirmar una vez más que es el mejor entrenador del mundo.

Cuando llegó al Barça, tuvo que dejar a un lado el traje de etiqueta que lucías en el Sevilla para ponerse el mono de trabajo. Pasóe de ser un jugador elegante, con llegada al área y rematador a cubrir los espacios que dejaban Dani Alves y Leo Messi. Marcó 36 goles, que está muy bien, pero hubo una reconversión...

Bueno, era una cuestión de entender las cosas. Me acuerdo de que Unai Emery siempre decía: 'Si no sabéis dónde pasar la pelota, se la dáis a Rakitic'. Y eso en el Barça era diferente. Yo ya sabía que llegando al Barça ese rollo no lo iba a tener. Es lógico. Yo me decía siempre que no quería cambiar: 'Quiero intentar ser yo, intentar convencer a esos jugadores que ya han ganado todo, que son ya el nivel top. Si yo les puedo ayudar, aunque sea así, pues ya es mucho. No quiero empujar, quiero que sepan que pueden contar conmigo, que a mí tampoco me quema la pelota en los pies, pero que no hay problema si tengo que cubrir un espacio y hacer un sprint de 70 u 80 metros. Lo voy a hacer también.

Lo logró.

Ese compromiso era el que yo quería enseñar en los entrenamientos. Era cuestión de entender el juego, porque el Barça es especial en este sentido. El Barça tenía una base ya hecha por sí mismo y yo debía entender a mis compañeros. Sí, claro, sabía que tenía a un Daniel Alves detrás, que era el mejor lateral derecho de la historia, que era capaz de dar más toques que un centrocampista. Tenía que entender que le gusta subir, meterse por dentro y todo. Pensé: 'Pues vamos a disfrutar juntos de esta manera, ¿no? Tardamos un poquito para pillar estos detalles, pero una vez fue así, todos llegamos a disfrutar.

Leí que tiene dos grandes amigos de esa época: Xavi y Andrés Iniesta. Ha dicho más de una ocasión que Xavi para usted fue muy importante en el primer año. ¿Por qué?

Sí, lo era. Yo creo que también todo lo que nos dejamos en los siguientes años era por no haber tenido a Xavi en el vestuario. ¿Por qué? Porque de Xavi yo aprendía. Creo que todos aprendíamos de él. Mejor que él en el medio no había ninguno, pero era solamente lo que él hacía en el campo. A mí sobre todo me impresionaba cómo dominaba el vestuario, cómo dominaba a la prensa, cómo dominaba a la parte de marketing del club. Cómo lo tenía todo controlado cuando viajábamos. Yo decía siempre que a mí también me gusta el rol ese de líder de manejarlo todo. Y me ayudaba de posicionarme, a ver las cosas un poco diferentes. Cuando perdimos todo esto lo echamos en falta en detalles para ganar los partidos en los siguientes años.

En el transcurso de un partido entre el Barcelona y el Sevilla en el que se reencontró con Xavi / Javi Ferrandiz

Como entrenador, Xavi ganó una Liga y una Supercopa, pero su salida fue la que fue. Prepárese porque esto de ser futbolista no tiene nada que ver con ser entrenador...

Esto está claro, pero si Xavi no hubiera llegado al equipo en ese momento en el que estaba el Barça, la cosa hubiera sido bastante peor. Ha sido capaz de sacar ahora este equipo es en parte gracias a él. Si no le hubieran fichado cuando estaba en Qatar, todos los culés hubieran tenido un gran problema. Por eso me da pena que al final se fuera así. Él dio entrada a todos esos chicos que ahora están brillando tanto, sin los que se venía también un gran problema. Salieron justo en un momento perfecto, pero él tenía esa capacidad de ponerlos ahí donde tenía que ponerlos. Y eso solo lo hizo Xavi.

Iniesta es otro de los grandes amigos que le deja el fútbol.

Al final, el fútbol pasa muy rápido. Yo he tenido 20 años de carrera... Pero lo bonito es que te deja amigos para toda la vida, que te deja gente a tu lado que vas a saber que el día de mañana, cuando cumplimos una edad importante, estaremos ahí charlando. Con Andrés he ganado un amigo, un hermano mayor para toda la vida. De verdad, a día de hoy hablamos mucho. Nuestras mujeres tienen una relación muy cercana. Es el mejor amigo que conocí en mi etapa en Barcelona. Y es una persona para quererle, para disfrutar con él. Aparte, tenemos muchísimas cosas en común que nos encantan hacer, así que ojalá vengan muchos momentos más con Andrés en el futuro.

Y encima le dio el pase en la final de la Champions en Berlín. Entonces ya es tremendo... ¿Dónde está Berlín en su vida?

Pues muy arriba, muy importante. Muy importante porque son emociones que al final ojalá puedan vivir todos los chicos a los que le gusta el fútbol. Momentos increíbles. También porque para mí llegaba tras dos temporadas seguidas que fueron una barbaridad. Primero de un gran cambio en Sevilla, acabando ganando la Europa League siendo el MVP. Luego el Mundial, fichó por el Barça y termino la temporada de esta manera... Después de Berlín yo quería que empezara la primera jornada de Liga otra vez y así poder seguir. Nos sentíamos tan bien y teníamos un ambiente tan espectacular que lo que necesitábamos era jugar al fútbol en ese Barça.

Con su amigo Iniesta en Berlín / EFE

Messi ha levantado a un país tan enorme como Estados Unidos y ensalzado al fútbol

Jugó con Messi. Supongo que se lo contará a sus nietos... ¿Qué relación tuvo con Leo?

Él ni sabía la capacidad que tenía de impresionar a la gente con su presencia. Esa es también la nobleza que tiene. Porque yo le decía siempre: 'Leo, tú no sabes lo que puedes hacer con un gesto a un compañero. No te lo puedes imaginar'. Muchos estamos aquí, por supuesto, porque nos encanta el Barça, pero también porque nos encanta poder estar en un equipo contigo. Porque sabíamos que con él íbamos a disfrutar. Ese chico se disfruta... Se disfruta. Se disfruta en los entrenamientos. Lo había sufrido antes en los partidos contra con el Sevilla y después pude disfrutar de él en el Barça. Y ahora mismo también se ve lo que es capaz de hacer. Ha levantado a un país tan enorme como Estados Unidos y ensalzado al fútbol. Y se le ve muy feliz, se le ve disfrutar mucho.

¿Es el mejor que ha visto?

Claro. De lo que yo he visto y lo que no he visto. Es una pena no haber visto otros grandes como por supuesto Maradona o Pelé, pero existe solo uno que empezó de joven y lleva ya más de 20 años de carrera haciendo las mismas cosas. Me acuerdo siempre cuando hacíamos partidillos cortos contra él en los entrenamientos. Decía Luis siempre: 'Cuidado, que es zurdo, que es zurdo'. Y yo le respondía: 'Defiéndele tú si eres tan listo'. Y es que después se iba para la derecha, se ponía la pelota para la izquierda y todo lo que os podáis imaginar. Era y es imparable.

El croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic se dirige a los aficionados del barÇa en el Camp Nou donde culminaron las celebraciones del club blaugrana para compartir el triplete / ALEJANDRO GARCíA EFE

También hay mucho carácter competitivo ahí, ¿no?

Tuvo un problemilla con Lucho. Luego terminaron muy bien. Porque cuando hay dos caracteres fuertes llegan momentos que pueden ser complicados. Cuando las cosas van bien, lo malo no importa. Pero cuando ves que falta un poquito aquí, falta un poquito allí... A veces no estamos de acuerdo en alguna situación y suelen pasar cosas, suelen saltar chispas, pero eso es normal. Porque sin eso habría sido más fácil pues cruzar los brazos y ya está. Eso creo que también enseña lo que importa a cada uno, primero el fútbol y después por supuesto el Barça y nuestro juego.

¿Con usted fue cercano siempre?

Yo me acuerdo, era uno de los primeros que me decía: 'Ivan, si necesitas algo, me lo dices'. Y yo no puedo decir que fuera su amigo íntimo como lo fueron Luis [Suárez] o Jordi [Alba], pero yo siempre me sentía muy respaldado por él. Él sabía que, aparte de la admiración que le tenía, le tenía un grandísimo respeto. Llevábamos los niños al mismo colegio, vivíamos muy cerca también en Castelldefels. Y era para mí un amigo, un amigo con el que podía hablar, igual que él si necesitaba algo me lo decía. Y nos teníamos un respeto muy grande.

Con Messi / VALENTI ENRICH

¿Volveremos a ver un tridente como el que Leo formó con Suárez y Neymar? Marcaron 150 goles

No sabía ese número. Pero sí, era una locura. En los entrenamientos no los podías poner juntos. Porque no tenía sentido ninguno. Y sobre todo en el Barça disfrutamos de un Neymar muy diferente al que estuvo en el PSG. Fue un Neymar muy cercano a Messi. Era una locura tener los dos ahí, la verdad. Y aparte después teníamos a un tío arriba que metía goles por todas partes, que tenía un olfato de gol como nadie. Una barbaridad. Creo que eso será único e irrepetible.

Además, Neymar le quería mucho. ¿Es verdad que siempre que organizaba alguna fiesta le invitaba?

Había 'feeling'. Exacto. Incluso a día de hoy. Por ejemplo, cuando me fui a Arabia, a uno de los primeros a los que fui a ver fue a Neymar. Al final yo también me acuerdo mucho, por ejemplo, de que mi hija mayor estaba 'loca' por Ney cuando era pequeña y él cuando la veía tenía un cariño increíble con ella. Y, cuando nos fuimos a Arabia, cuando la vio, todo fue bonito y especial. Tenemos estas conexiones.

Ese ataque solo pudo ganar una Champions. Una Champions, Ivan... Es triste. ¿Qué pasó?

Es muy triste. Es muy triste y nos enfada. Y estoy convencido de que a Leo, Luis, Ney, Busi, Andrés, Piqué y el resto nos gustaría meternos una buena hostia a cada uno porque lo dije muchas veces con todo mi respeto: 'Nos hemos dejado'. Por eso decía antes que esa figura de Xavi en esa primera temporada era muy importante. En ese momento no lo entendíamos, pero ahora con el tiempo yo creo que sí que la entendemos. Sin él, todos esos detalles que tenía controlados se nos escaparon por el camino. Y es una pena, es una gran pena porque creo que podríamos haber ganado perfectamente tres o cuatro Champions.

¿Y qué pasó para dejarse?

No sé. Si fuera tan fácil de explicar o corregir lo hubiéramos corregido en ese mismo momento. Pero a veces pasa que igual ya dejas de cuidar un poquito esos detalles. De ganar un partido normalito en la fase de grupos o prepararte bien para una vuelta después de ganar la ida claramente en casa. Dejas pasar cosas y al final el fútbol, sobre todo al máximo nivel, te castiga. Y nos castigó muchísimo, la verdad.

Estuvo en el 2-8, pero no jugó. Con el paso del tiempo, ¿está contento, entre comillas, de no haber jugado ese partido?

No, no. Espero que conmigo no hubiera pasado... Es broma. No, contento no, porque yo sabía ya de mi situación y avisé al club de que quería salir, pero dije claramente que quería ayudar. Y yo en verdad esperaba jugar ese partido de inicio. Pero bueno, al final son decisiones que hay que respetar y ya está. También que era una cosa que no se mereció el equipo. También nos tocó el Bayern justo cuando iba como una máquina, pero hubo momentos en el partido que estuvimos ahí. Nos faltaba un poquito de equilibrio, de fuerza en esos pequeños detalles. Me pone triste cada día más porque yo quería estar ahí para ayudar al equipo.

¿Es la peor mancha de su carrera?

Más que mancha, me pone más bien triste porque no pude ayudar al equipo, sobre todo también porque así fue mi final en el Barça. No quería que fuera así. Pero no quería que fuera así ni que hubiera sido un 1-0. No quería perder, no quería perder porque quiero ganar siempre y me daba pena. Se veía ya en los últimos meses que íbamos en diferentes direcciones, pero me dio pena porque yo veía que podía haber echado una mano al equipo.

¿Su salida le dejó satisfecho?

Nunca es plato de buen gusto para un profesional irse del Barça. Pero, pensando en las salidas, fíjate cómo salió Messi... Imagínate, si Messi sale como sale, pues qué le puede pasar a los demás. Cómo salió Suárez... Y, en cambio, yo recuerdo buenas palabras suyas hacia el club, hacia el presidente, incluso en aquel momento, que era Bartomeu.

¿Le dejó buen sabor, al menos?

Para mí era muy importante, primero y todo, entender que mi tiempo en el Barça ya se había terminado. Y yo por eso dije muy claramente al presidente que teníamos que buscar una solución. 'No importa si tengo dos años más de contrato, vamos a buscar una solución buena para todas partes', le dije. Y eso es lo más importante para mí. También quiero tener palabras de agradecimiento hacia el presidente, hacia los entrenadores que tuve, los trabajadores, la afición... Por nuestra vida ahí durante seis años. La verdad es que no puedo hacer otra cosa que dar las gracias.

¿Sobre la actualidad del Barça, que sé que Le gusta mucho analizarla, crees que el Barça ha vuelto?

Ha vuelto y de una manera muy bonita. El año pasado lo único que faltó fue alguien con un poquito más de experiencia, capaz de meter a veces un puño donde duele. Pero creo que el Barça está dando mucho miedo, no solamente en la Liga, sino también en Europa.

Lamine Yamal es el gran nombre propio del Barça...

Pues es el futuro del club. Claramente. Debemos dejarle que disfrute, que siga bailando. Porque todos lo hacíamos con 17 años. Que disfrute. Él va a saber lo que tiene que hacer y sabe que tiene el cariño de todos nosotros.

Dijo en su momento, como Piqué, que seguramente en vuestro Barça lo hubiera tenido difícil para ser titular.

Hubiera peleado con su ídolo, Neymar. Pero no solamente él. Cualquiera. Era difícil, muy difícil. Pero claro que nos hubiera encantado tener un chico como él en el equipo, por supuesto.

¿Ve algo de Iniesta en Pedri?

No, yo quiero ver a Pedri. Primero que Andrés es único y muy diferente, pero Pedri tiene sus cualidades, que son muy del Barça. Por eso está disfrutando y por eso funciona como funciona. Muchas veces, hay jugadores que están un poquito hechos para un equipo, para un club. Creo que con Pedri y el Barça pasa al 100 por 100. Entiende el juego, el posicionamiento y por eso funciona. Aparte, gracias a Dios, este año ya no ha tenido lesiones importantes y ha podido disfrutar de verdad de ritmo de competición. Ha podido jugar diez partidos seguidos sin problema ninguno. Y al final eso se nota, porque coges ritmo, automatismos... Y creo que todos, no solamente los culés, hemos disfrutado de Pedri. Es una maravilla verle cada día jugar.

Caso Nico Williams. ¿Hubiera pedido una cláusula de libertad en una situación como la actual? ¿O hubiera dicho: 'No, no, mi ilusión es jugar en el Barça y yo me tiro de cabeza'?

Cada uno tiene que saber lo que es importante. Para mí, al final... era así. Cuando me llamaron, para mí fue claro: 'Tengo que buscar un acuerdo, sea el que sea'. No es que necesite una cláusula o no. Claro que se pueden pedir cosas. Si queremos las dos partes de verdad, encontramos una solución como sea.

O sea que usted, en una situación como la de Nico, con la ilusión que te hacía ir al Barça, hubiera forzado hasta el final la máquina para intentar llegar a un acuerdo.

Sí. Si yo quiero al jugador al 100% y el jugador quiere venir al 100%, pues tenemos que buscar una solución. Encontraremos una solución seguro, ¿no? Si estamos convencidos todos y lo podemos hacer también económicamente...

El Barça ha fichado a Joan Garcia y usted conoces a Marc-André ter Stegen. Ha jugado con él. ¿Cómo cree que se va a resolver esta situación?

Pues ojalá que bien. Hansi va a tener ahí una situación bastante apretada, porque solo puede jugar un portero. Ya sabemos cómo son. Da igual si es el primero, segundo, tercero o quinto: el que viene a entrenar quiere jugar. No va a ser fácil. Para mí está claro. Joan García es bueno, es un portero con muchísimo talento. Pero está compitiendo con Marc. Si tengo a Ter Stegen en mi equipo, jugará Ter Stegen. Eso está muy claro. Aparte, es el capitán, tiene el respeto de todos y es muy importante. Yo estoy convencido de que Hansi tiene un plan, lo tiene preparado bien. A ver si consigue crear un ambiente entre todos para que funcione, porque al final lo más importante es el equipo y tiene que funcionar bien.

Ter Stegen de suplente no es un buen negocio...

El que sea un buen negocio como suplente creo que tiene que dejarlo. Todos queremos jugar. Eso de 'no pasa nada, por dentro se come, da igual' no existe. Pero es importante solamente que la jerarquía esté bien ordenada y que se sepan bien las cosas desde el primer día. Mejor así que dejarlo avanzar poco a poco. Yo estoy convencido de que Hansi sabe lo que tiene que hacer, pero para mí, claramente, si Marc está en mi equipo, jugará siempre.