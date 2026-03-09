Rakitic: "Podríamos haber ganados 2-3 Champions más en mi época"

El FC Barcelona está clasificado para los octavos de final de la Champions League, en una eliminatoria en la que se enfrentará al Newcastle con la ida este mismo martes (21:00 horas) en St. James Park y la vuelta el miércoles 18 en el Spotify Camp Nou (18:45 horas). Una competición en la que los blaugranas no ganan desde 2015, cuando se impusieron a la Juventus de Turín por 3-1, gracias a los goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar.

"Con todo el respeto del mundo, mi generación lo hemos dejado pasar demasiado. Teníamos la calidad, el equipo y el entorno, podríamos haber ganado 2-3 Champions en mi época. Cuando hablo con excompañeros, lo lamentamos. Siempre tiene que pasar un tiempo para darnos cuenta. Ojalá lo consigan este año para que no podamos hablar de Berlín", explicó Ivan Rakitic en una entrevista concedida al 'Què T'hi Jugues' de la 'Ser'.

El croata amplió sus explicaciones argumentando que "nos llenamos demasiado pronto y al máximo nivel, si te dejas pasar un poquito, ya es mucho. El fútbol nos castigó. No hicimos nada malo en concreto, pero al máximo nivel pasa factura. No era lógico tener un partido así en París y a los pocos días, lo mismo en Turín. También contra el Atlético, la Roma...", recordó.

El Barça actual

El actual director deportivo del Hajduk Split de Croacia también se refirió al momento actual que atraviesa el equipo. "Es importante que veamos una mejora en el ritmo y la intensidad del equipo. Creo que llegarán bien a los partidos decisivos de la temporada, no metería demasiada presión, pero toca prepararse bien. Si pasamos contra el Newcastle, que será complicado, ya veremos lo siguiente. Para mí, lo importante es disfrutar del hoy y del ahora mismo, estar al máximo nivel y el resto viene solo. El camino te lo marcan los jugadores que tienes. Desde el primer día, nos dimos cuenta que la mentalidad alemana de Flick encaja a las mil maravillas con el Barça, tiene el apoyo del equipo", dijo.

También se refirió a Pedri explicando que "los grandes equipos necesitan jugadores diferenciales, toma la responsabilidad y los compañeros saben que si tienen un problema, se la dan a él. Cada año va mejorando, es más claro y concreto. Es el jugador diferente y moderno que quieren ver los aficionados", y añadiendo entre risas que "a ver si le convenzo para que venga al Hajduk".

Por último, también tuvo palabras de admiración y prudencia con Lamine Yamal: "¿Qué presión le vamos a poner a un chaval de 18 años? Que disfrute, que baile, ya le llegará la presión. Que no le cambie la mentalidad ni la cabeza, talento lo tiene de sobra. No soy muy fan de las comparaciones, tiene que ser él mismo y escribir su historia", concluyó.