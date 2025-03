Rakitic flipa con el Barça de Flick

Ivan Rakitic dejó un enorme recuerdo en el Barça, donde pasó seis temporadas y se convirtió en una pieza imprescindible en el centro del campo. Su mejor año fue la 14-15, cuando logró, con Luis Enrique en el banquillo, el segundo triplete de la historia para la entidad. El croata ha pasado por los micrófonos de la 'Cope', con quien hará de comentarista, y aprovechó para elogiar al que fue su equipo.

"Estuve seis temporadas y le tengo un grandísimo cariño al Barcelona y a los culés, hemos pasado muchísimas cosas juntos", se sinceró. Eso sí, se declaró sevillista: "Lo que me ha dado Sevilla... Eso no existe". En el Barça jugó con Xavi, al que dedicó palabras cariñosas: Me dio muchísima pena porque era el entrenador perfecto. Conoce la casa como nadie y sobre todo con la idea de fútbol que tenía, pero le faltó el momento, las circunstancias, no era fácil, en los peores más difíciles él tenía que contar con los chicos y menos mal que estuvo un tío como Xavi, que tenía esa fuerza mental. No dudó nunca. Yo lo veía muchísimos años en el Barça", comentó sobre el egarense.

Pedri, Olmo y Lamine

Eso sí, reconoció que está disfrutando mucho con Hansi Flick: "Cada día es más culé y nos vamos a divertir con el míster". Y es que todo eran piropos para sus jugadores: "Pedri tiene confianza, las piernas le van solas, los pases le salen, llega arriba, abajo... El Barça necesita un gran Pedri y creo que está haciendo una temporada espectacular", dijo sobre el canario.

También se acordó de Dani Olmo: "Soy muy fan, es muy completo, sabe marcar, asistir, está en todos lados. Cuando a algunos le quema la pelota, él va". Por supuesto, también apareció el nombre de Lamine Yamal: "Tiene una inteligencia futbolística excepcional y eso con su edad no es fácil. Si él sonríe, disfrutamos todos", acabó Rakitic, que dejó un recuerdo en el Barça imborrable.