Rakitic: "No va a existir nunca una copia de Busquets, Rodri es un jugador totalmente diferente"

Golpe sobre la mesa del FC Barcelona con el fichaje de Rodri. Deco ha acometido uno de los fichajes del verano y ha incorporado a la plantilla dirigida por Hansi Flick al MVP del último Mundial. La sala de máquinas del conjunto blaugrana, que ya era una de las mejores de Europa, suma a la causa al Balón de Oro de 2024 con el objetivo de dar continuidad a su reinado en la Liga y, sobre todo, levantar la ansiada Champions League.

Ivan Rakitic, exjugador del Barça, atendió a los medios del club durante la presentación de Rodri y se rindió en elogios hacia el madrileño. Dejó claro que "no existe ni existirá nunca una copia de Sergio Busquets", pero que la flamante incorporación de la entidad catalana, a pesar de ser "totalmente diferente", será absolutamente diferencial. "Rodri entiende muy bien el juego, sabe leerlo y lo que necesita su equipo. Y, sobre todo, sabe también dónde hacer daño al equipo contrario. Es un jugador muy completo", reflexionó.

"Es un día grande no solamente para el Barça, sino que también para el fútbol español. Vuelve un jugador referencia en la selección, el capitán. Es importante que vuelva a la Liga y, claro, mucho mejor que esté en el Barça. Ojalá que le vaya muy bien y que tenga todos los éxitos que se ha marcado", añadió.

El croata recordó que "estamos hablando del mejor jugador del último Mundial" y que, por consiguiente, a "todos los equipos en el mundo les gustaría tener a Rodri en su equipo". "Es un jugador muy inteligente, capaz de juntar las dos fases del juego, la defensa y el ataque. Además, aporta una jerarquía muy importante. Es un chico que está muy metido, y creo que llega en el mejor momento de su carrera. Tiene la edad perfecta", argumentó.

Para Rakitic, el hecho de haber jugado siete años en la Premier League le ha ido muy bien al capitán de la selección española: "El paso por Inglaterra y el hecho de haber estado cerca de Pep han sido muy relevantes para él. Esos pequeños detalles que le faltaban antes los pudo pulir, aprender y sentir. Y ahí ha completado su juego".

"Los mejores jugadores tienen que estar en el Barça. Rodri es uno de los mejores, si no el mejor. Así que hay que felicitar a nuestro presidente, a todos los directivos que lo han hecho posible. Darle las gracias y desear que el chico empiece a disfrutar en el Barça. Lo más importante es que tenemos que darle mucho cariño, darle todo lo que se merece para que pueda disfrutar y hacer mejor a nuestro equipo", sentenció.