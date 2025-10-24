Rakitic: "Tenemos que dejar disfrutar a Lamine"

Todos los focos apuntan a Lamine Yamal. El Barça se encomienda a su estrella para dar un golpe encima de la mesa en el clásico del Bernabéu, más aún con las lesiones en el esquema ofensivo de Flick. Ivan Rakitic, que pasó por el club catalán entre 2014 y 2020, ha defendido a la estrella azulgrana de las críticas por lo que hace fuera de los terrenos de juego. "Tenemos que dejar disfrutar a Lamine", pidió el croata en una entrevista a 'Radio Marca'.

Rakitic, que se retiró en julio de este año, ha alabado la personalidad del 10 del Barça. "Soy muy fan de Lamine. Es un chico al que tenemos que dejar hacer sus bailes, ser auténtico, él mismo. Nosotros tenemos que darle la protección que necesita, pero al mismo tiempo dejar que siga haciendo lo suyo", recomendó el croata, quien ha pedido paciencia con Lamine, al que todavía le queda mucho por aprender a sus 18 años: "Tiene muchas cosas por descubrir, ahora por ejemplo ya sabe lo que significa pasar por una lesión".

En semana de clásico, el exjugador del Barça ha reconocido que apoya a los azulgranas, pese a que prevé un partido abierto. "Voy con el Barça, pero tengo ganas de ver buen fútbol, un buen espectáculo entre dos equipos que tienen a los mejores jugadores del mundo", declaró Rakitic, que se ha atrevido a dar un resultado: "Ojalá pueda ser un 2-3 a favor del Barça, me encantaría ver muchos goles".

Real Madrid y FC Barcelona no atraviesan su mejor momento de forma, pese a ocupar la primera y segunda posición de LaLiga, respectivamente. Por ello, el ganador de la Champions en 2015 ha subrayado la importancia que tiene el clásico para cambiar la dinámica de ambos conjuntos. "Es el partido más importante del mundo, todo el mundo quiere participar. Es un momento muy importante para los dos equipos, ambos necesitan una victoria. Será un partido muy disputado", sentenció Rakitic.