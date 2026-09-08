Rakitic lo tiene claro: "Este será el año del Barça, con Hansi todo va sobre ruedas"

A las puertas del gran debut en la presente edición de la Champions League 2026-27, son varios los grandes exjugadores que se han pronunciado sobre sus previsiones y favoritos a la hora de apostar por el desenlace de la nueva temporada. Uno de ellos es Ivan Rakitic.

El centrocampista croata, durante varias temporadas uno de los pilares del Barça, está convencido que en la presente edición de la Champions League, el conjunto de Hansi Flick debe dar el pequeño salto de calidad que tiene pendiente desde hace varios años. "Creo que este será el año del Barça", sentenció de forma tajante.

Además de destacar la calidad y juventud de la plantilla azulgrana, Rakitic también valoró la estabilidad de un proyecto deportivo que crece año tras año. "Parece claro que todo va sobre ruedas con Hansi. Flick es un gran entrenador", matizó en una entrevista en Sky Sport.

Un gran rival en el punto del mira

Rakitic ya sabe lo que es ganar una Champions, precisamente vistiendo la camiseta del Barça -final frente a la Juventus (3-1) con gol incluido del propio futbolista croata-. Pese a considerar favorito al club azulgrana, el exazulgrana también avisa que el PSG tiene serias opciones a pelear por su tercer título de forma consecutiva. "Por supuesto que hay que estar muy pendiente del PSG, tiene muchísimo potencial aunque no esté muy fino en estos primeros partidos de temporada. Seguro que a medida que avance la competición, el equipo recuperará su mejor nivel".

Por último, Rakitic cerró su lista de candidatos a pelear por la Champions League incluyendo a dos clásicos de la máxima competición europea de clubes. "Lo normal sería que tanto el Bayern Múnich como el Real Madrid también estén en los partidos finales. Tampoco se puede olvidar a los equipos de la Premier League. Sin duda será una Champions especial, de lo más competida".

Está claro que la nómina de favoritos al título es amplia y variada, pero Rakitic se decanta abiertamente por un Barça que lleva años soñando con volver a levantar una Champions que se le resiste estas últimas temporadas.