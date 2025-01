Rakitic, sobre el caso Olmo: "Como compañero de profesión, da pena"

Ivan Rakitic ha aprovechado el 'stage' de su equipo actual, el Hajduk Split croata, en el Pinatar Arena (Murcia) para repasar su carrera en el fútbol europeo y también para comentar la actualidad de su exclub, el FC Barcelona. Lo ha hecho en una entrevista a Marca, en la que también se ha pronunciado sobre la polémica por las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor.

El futbolista croata ha lamentado la situación por la que han tenido que pasar ambos jugadores del Barça en las últimas semanas: "Ojalá se solucione y no vuelva a suceder. Ni al Barcelona ni a ningún otro equipo porque, como compañero de profesión, da pena. Me da igual que fueran del Madrid, del Atlético o de otro equipo. No me gusta ver a un chico que por temas extrafutbolísticos no pueda jugar. Más con el cariño que le tengo a Dani", dice Rakitic.

En cualquier caso, el centrocampista no se ha sumado a las críticas al club, como si ha hecho el Sevilla, su otro exclub, sino que ha mostrado su apoyo al presidente y a los jugadores: "Quiero trasladar toda mi confianza a Laporta y mandar ánimos tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor. Especialmente a Olmo porque, para mí, sigue siendo un croata", declara. En este sentido, Rakitic ha afirmado que es bueno que esto haya pasado con dos jugadores que "tienen el sueño de jugar en el Barça".

Los elogios a Lamine y Ansu

Preguntado por la figura de Lamine Yamal en el Barça actual, lo primero que le ha venido a Rakitic ha sido el nombre de Ansu Fati, un jugador que no pasa por su mejor momento y con quien compartió vestuario en sus últimos años en Barcelona: "Yo soy muy fan de Ansu Fati y me da mucha pena que haya pasado por tantas lesiones. Recuerdo cuando entrenó por primera vez con nosotros con 16 años y yo dije: 'Este chico tiene que venir siempre'. Ojalá se recupere", asegura.

Ansu Fati e Ivan Rakitic en un partido entre FC Barcelona y Sevilla. / EFE

En cuanto a la máxima estrella del Barça Rakitic se ha deshecho en elogios y le ha augurado un gran futuro: "Lamine es una alegría, no solo para los que somos del Barça, para todos los que nos gusta el fútbol. Es una locura. El Barcelona tiene una estrella mundial para muchos años", afirma el croata.

Lo que le falta al Barça de Flick

"El Barcelona tiene una calidad increíble y confío en que de la forma en la que están trabajando puedan conseguir un título. Es una alegría ver a tantos chicos jóvenes siendo importantes", dice el exjugador azulgrana. Sin embargo, ha dado la clave para la irregularidad del equipo en los últimos meses: "Igual a este Barça, que tiene tantos jóvenes y tan buenos, le vendría bien un poco de experiencia. No solo en el campo. Una temporada es una carrera muy larga, tipo maratón, y el más regular estará arriba al final", declara Rakitic haciendo referencia al papel de Xavi Hernández en el triplete del curso 2014/2015.