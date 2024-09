Rakitic: "En el Barça no ganamos más títulos por aburrimiento y por otras razones..."

Iván Rakitic vive sus últimos años como futbolista profesional en el fútbol croata. Actualmente, a sus 36 años, milita en el Hajduk Split, tras su salida del fútbol español y su malestar en Arabia Saudí. Pero el centrocampista, no olvida su pasado. El croata vivió sus mejores años como profesional vestido de azulgrana. Estuvo seis temporadas en el vestuario del Barça (2014 - 2020) y fue uno de los protagonistas de la Copa de Campeones de 2015, con aquel equipazo de Luis Enrique y la MSN en el que fue autor del primer tanto de la final. En una entrevista a Canal Sur Radio, se mostró muy crítico con la actitud e implicación que tuvo el vestuario del Barcelona durante los últimos años en el club y en sus declaraciones habla sobre cómo se desinfló el Barça, una sinceridad que llama la atención.

"Las derrotas contra Liverpool y Roma fueron por falta de motivación"

La etapa de Rakitic con el Barça fue muy laureada. Logró 15 títulos con el club y disputó 308 partidos, siendo titular indiscutible. Pero en los últimos años en el Barça, fue perdiendo protagonismo y vivió algunas de las derrotas más duras del Barça, como Roma o Liverpool. Rakitic reconoció que las debacles en la Champions Legue de las temporadas 17-18 y 18-19, con Ernesto Valverde en el banquillo, fueron por exceso de confianza y falta de tensión. El diagnóstico del croata reveló que el problema fue más de ambición que de fútbol.

El mensaje de despedida de Rakitic al Barça / FCB

"La cagamos contra la Roma y el Liverpool, pero estoy convencido de que nos afectó ese aburrimiento de sentirnos demasiado superiores. Si no se da el máximo, no ganas. Si hubiéramos mantenido el hambre, hubiéramos ganado una o dos Champions más", afirmó el centrocampista.

Esto hace referencia a los años posteriores a conseguir el triplete con Luis Enrique en el banquillo: 2016 y 2017. El centrocampista croata habla de una falta de motivación en el vestuario, que si no lograron más éxitos y fallaron estrepitosamente en el máximo torneo continental fue porque el equipo no tenía hambre de títulos.

"Si hubiéramos mantenido el hambre, hubiéramos ganado una o dos Champions más. Para mí, con todo el cariño y el respeto para todos los equipos, en el Barcelona no ganamos más títulos por el propio aburrimiento y por pensar en otras cosas que no eran el fútbol", comentó, muy autocrítico, Rakitic.

Rakitic, tras perder un partido / FCB

El Barça, entrenado por Ernesto Valverde, cayeron ante la Roma en cuartos (desperdiciaron un 4-1 en la ida y perdieron 3-0 en la vuelta), contra el Liverpool (ganó 3-0 en la ida de semifinales y se derrumbó en la vuelta con un 4-0 en contra).

Su enigmática salida del Sevilla

En 2020 Rakitic volvió a Sevilla para cerrar su etapa con el Barça. En el equipo hispalense estuvo cuatro temporadas a cambio de un millón y medio de euros más nueve en variables, donde alcanzó la cifra de 200 encuentros como sevillista.

Pero sus discrepancias con el entrenador de su última etapa en Nervión, Quique Sánchez Flores, provocaron su salida: "No es que aguantara o no, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. No pienso en mí mismo, sino en el grupo y en el Sevilla. No estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Aguanto por el Sevilla lo que haga falta, pero, si hay una persona que lo ve diferente, no estoy de acuerdo. No me he equivocado, porque las entrevistas que ha dado él no me han gustado. Se ha equivocado totalmente; no me sorprende... Tomé la decisión correcta", añadió.

"Estaba claro que no me entendí con Quique Sánchez Flores, tomé la decisión correcta" Iván Rakitic

Rakitic también valoró el complicado presente del conjunto del Sánchez Pizjuán, y pidió confianza máxima para el nuevo proyecto de García Pimienta: "Vamos a confiar; quiero ser muy positivo, creer en el míster y en su cuerpo técnico. Lo he visto trabajar en la ciudad deportiva y se necesita esa pizca de suerte. Se han hecho buenos partidos, así quiero ser positivo para todo lo que viene".

Rakitic se despide: "La idea del nuevo entrenador no es la misma que la mía" / Twitter

Retorno a Croacia

Tras abandonar el Sevilla, Rakitic se marchó a Arabia Saudí (Al-Shabab). Fue un jugador más que cayó bajo las suculentas ofertas económicas del fútbol árabe. Pero en diciembrem se cansó. Estuvo solamente medio año y priorizó volver a Croacia. En julio de 2024 fichó por el H. N. K. Hajduk Split por un año más otro opcional, siendo esta la primera vez que iba a jugar para un equipo croata.

Rakitic explicó los motivos del cambio. "Fue una decisión de corazón y el último empujón me lo dio mi mujer, Raquel. Me dijo que le encantaría ir con toda la familia. Simplemente, por tener ese orgullo de poder estar en mi país, jugar en la Liga croata y enseñar mi país a mi familia", finalizó.