La 'rajada' de Vitor Roque sobre su paso por el Barça

El paso de Vitor Roque en sus primeros ocho meses en Barcelona no fue como el brasileño había soñado cuando imaginaba dar el salto a un club grande de Europapara iniciar su primera aventura lejos de Brasil.

Ahora, dos semanas después de confirmarse su cesión al Real Betis para esta temporada que acaba de comenzar, Tigrinho está viviendo un nuevo comienzo en el viejo continente lejos de los focos fiscalizadores de Barcelona. Hace una semana disputó sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca en el Santiago Bernabéu, en la derrota bética ante el Real Madrid de Ancelotti, en los que dejó una buena impresión a su técnico Manuel Pellegrini.

En este parón, Vitor está volviendo a disfrutar del fútbol, esta vez con la selección sub-20 de Brasil, con la que disputó casi el partido completo ante México en la victoria por 2-1 de la seleçao. Tras el choque, el delantero reflexionó sobre su etapa en Barcelona de la que no guarda el mejor recuerdo: “Fue un poco complicado para mí. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba. Tengo la cabeza despejada. Ahora estoy centrado en el Betis y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección", aseguró a los medios de su país.

Lejos de cerrar el tema, Tigrinho 'cobró facturas' por el trato de la cúpula azulgrana y las oportunidades que recibió por parte de Xavi: "Creo que fue complicado en general. Pensé que iba a ser diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva. Pero ya pasó, estoy contento de tener la oportunidad en el Betis y de volver a vestir la camiseta de la selección".

Un paso complicado por Barcelona

El delantero, procedente del Athletico Paranaense, fue la gran apuesta de la dirección deportiva para el relevo generacional en la punta de ataque, viendo en el joven de Timóteo un talento único para suplir a Lewandowski cuando fuera el momento.

La llegada de Tigrinho a la ciudad condal, sin embargo, fue accidentada. Aunque el Barça pagó 30+31 millones de euros en verano de 2023, el brasileño no llegó en esa ventana por los problemas de fairplay del club azulgrana que 'sirvieron' para dar unos meses más de experiencia a Roque en Brasil.

Vitor Roque, capitán de Brasil sub-20 / Instagram

Una inoportuna lesión por una dura entrada en el tobillo de Nico Hernández en el Athletico - Internacional de la Serie A de Brasil en setiembre de 2023 lo dejó KO durante dos meses, pero para cuando se abrió el mercado de invierno, el brasileño ya estaba preparado para desembarcar en Barcelona 'gracias' al espacio salarial generado por la grave lesión de Gavi.

Ya en la capital catalana, Tigrinho entró poco a poco en los planes de Xavi, que insistía en la necesidad de dar un tiempo de adaptación al brasileño. El flamante fichaje culé no desaprovechó su oportunidad, y pese a que se le veía poco pulido a nivel técnico y táctico, marcó dos goles decisivos ante Osasuna y Alavés para conseguir seis puntos que permitían seguir luchando LaLiga.

Una injusta expulsión ante los vitorianos, sin embargo, cortó su progresión en los que se refiere a minutos de juego. Desde ese día, los meses pasaron sin que el delantero ganara protagonismo, acabando el curso con solo esos 2 goles en 16 partidos con una media de poco más de 20 minutos por choque, todo ello en medio de un ambiente enrarecido con el Barça fuera de la lucha de todos los títulos en juego.

Asesorado para cuidar la salud mental

Lejos de dejarse hundir por la mala experiencia, el brasileño quiere ahora mirar hacia adelante. Atrás quedan los malos días en la ciudad condal en los que llegó a acabar algún entrenamiento entre lágrimas superado por la presión por su situación antes de acabar cedido en el Betis.

Sobre ello, Roque confesó que tiró de ayuda profesional para sobreponerse: “Siempre he estado en terapia, con un coach. Siempre me ha ayudado, desde los 16 años, cuando también pasé por algunos obstáculos. Hoy intento hacerlo también, me ha ayudado mucho a superar varios obstáculos”, explicó.