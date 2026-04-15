¡Rajada de Umtiti contra la defensa del Barça!: "Siempre llegan tarde y se meten en problemas"

Los exjugadores y analistas blaugranas coinciden que la eliminación ante el Atlético ha llegado por los fallos defensivos del equipo. Uno de los más críticos ha sido Samuel Umtiti, quien ha sacado a relucir fallos individuales defensivos que han costado muy caros en la eliminatoria y que hacen imposible que el Barça haya llegado más lejos: "Todos pensaban que el Barça vencería fácilmente al Atlético. Sigo decepcionado con este equipo, especialmente con el juego de su línea defensiva, porque en dos partidos recibieron dos tarjetas rojas. Se meten en problemas y casi siempre terminan igual. Y te das cuenta de que sí, arriesgan jugando con la defensa muy adelantada, pero te das cuenta de que cada vez que hay una acción del rival, llegan tarde, y cada retraso les cuesta caro y acaba con una tarjeta roja. Eso no puede ser", comentó en 'RMC'.

Umtiti dejó claro que el Barça está pagando muy caro sus errores defensivos y dio mérito a la solidez de un Atlético que jugó peor, pero que estuvo bien defensivamente en el momento decisivo: "Eso los pone en una situación difícil, porque creo que si ambos partidos se hubieran jugado once contra once, el Barça habría ganado esos dos encuentros, así que estoy un poco decepcionado. El Atlético es, en definitiva, muy sólido. Creo que el Atleti tiene un muy buen equipo que sin duda no hemos valorado lo suficiente este año, porque en España siempre respetamos más al Real Madrid y al Barça cuando consiguen el éxito".

El excentral indicó que esa solidez del Atlético fue clave, pero que también tuvo mucho que ver la desconexión del Barça atrás: "Todos sabemos que el Atlético es un equipo muy sólido en defensa que puede asestar golpes serios cuando tiene espacio para hacerlo. El Barça jugó fatal, volvió a jugar con diez hombres y volvió a quedar eliminado. Vimos la misma película que en el partido de ida y se deben tomar decisiones para el futuro".