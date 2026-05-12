Rajada de Sneijder contra el Barça: "Celebran la Liga como si hubieran conquistado el fútbol y llevan 10 años sin ganar la Champions"

A Wesley Sneijder no le debió sentar bien la celebración de la Liga del Barça y decidió arremter contra el club blaugrana en la televisión holandesa. Para el exjugador madridista, la euforia del club blaugrana es excesiva porque entiende que en Europa siguen sin ser un equipo relevante: "Este es un club que no ha ganado la Champions League en más de 10 años, que fracasa en Europa y es humillado cada dos temporada y luego celebra títulos de liga como si hubieran conquistado el fútbol de nuevo".

Sneijder también comentó que la comparación de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo no va a ningún lugar viendo el curriculum de los dos futbolistas y a pesar de reconocer la enorme calidad del jugador blaugrana: "Los aficionados del Barcelona comparando a un chico de 18 años con Cristiano Ronaldo por títulos de liga te dice todo sobre lo bajo que han caído los estándares en ese club”.

Y añadió que Cristiano lo ha conseguido todo en los últimos 20 años de su carrera y el Barça aún tiene cosas por demostrar: "Cristiano Ronaldo dominó Inglaterra, España, Italia y Europa durante casi 20 años. Los aficionados del Barcelona deberían preocuparse más por pasar rondas de Champions antes de intentar trolear a uno de los mejores jugadores de la historia”.

Sneijder se ha metido en problemas por sus declaraciones esta temporada y, sobre todo, tuvo que recular en su defensa a Vinicius tras la polémica racista con Prestiani en el choque de Champions ante el Benfica. En aquel entonces, el exinternacional holandés reconoció que había recibido más de 4.000 amenazas por las redes sociales y se mostró contrariado. Siempre se ha mostrado muy crítico con el Barça en los últimos tiempos