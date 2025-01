Rajada de Neymar contra Mbappé: "Cuando llegó Messi cambió, no quería compartirme con nadie"

Contundentes declaraciones de Neymar Jr en el estreno de ‘Romário TV’. El exjugador del FC Barcelona, actualmente en el Al-Hilal saudí, ha reconocido que su relación con Kylian Mbappé en su etapa en el PSG empezó bien pero se acabó deteriorando por culpa de los celos del francés cuando Leo Messi llegó al Parque de los Príncipes. “Creo que se sintió desplazado, no quería compartirme con nadie”, ha valorado el futbolista brasileño.

“Tengo mis cosas con él. Tuvimos una pequeña pelea. Al principio, cuando llegó fue fundamental para el equipo. Le llamaba Golden Boy y bromeaba con que sería uno de los mejores del mundo. Siempre le ayudaba, hablábamos, venía a casa, cenábamos juntos… Tuvimos buenos años de compañerismo. Después, cuando vino Messi, creo que se sintió desplazado. No quería compartirme con nadie. Cambió totalmente y empezaron las peleas”, ha revelado Neymar.

El “ego” fue, según el punto de vista de Neymar, lo que condenó a ‘su’ PSG de reinar en Europa. “Creo que tener ego y pensar que eres el mejor es positivo, pero tienes que darte cuenta de que no puedes jugar tú solo. Hoy en día, si no ayuda todo el mundo es imposible ganar algo”, se ha sincerado el futbolista de 32 años, que no se reprocha a sí mismo ninguna de las malas decisiones que ha tomado durante su carrera profesional: “Todos los errores que he cometido en mi vida me han ayudado a crecer y madurar”.

Neymar tampoco se recrimina haber decidido salir del Barça en 2017 pese a todo lo que ha sucedido desde entonces. "Nunca lo hice para ser el mejor del mundo. No fue por eso. De hecho, en mi última semana Messi me dijo que si quería ser el mejor del mundo, él me ayudaba. Pero no era por eso, era algo personal. Económicamente era mejor que lo que tenía en el Barcelona y, además, estaban los brasileños en el PSG. Quería jugar con Thiago Silva, Dani Alves, Marquinhos, Lucas Moura. Quería jugar con mis amigos", ha confesado.

La conversación con Messi que impulsó al mejor Neymar

En la entrevista con Romário, Neymar también ha rememorado una anécdota que sirve para entender a las mil maravillas por qué conectó tanto con Leo Messi. Tras sus primeros seis meses en el Camp Nou, el brasileño tenía la sensación de que no lograba mostrar su mejor versión. "No me driblo a nadie, lo estoy haciendo todo mal", sentía. Un día, tras una mala actuación ante el Athletic Club, el jugador estaba tan frustrado que no pudo contener las lágrimas en el vestuario. Entonces se produjo una conversación con el astro argentino que inició la 'explosión' futbolística del brasileño.

"Me preguntó: '¿Por qué estás llorando?' Yo le dije que estaba bien, pero entonces también llegó Dani Alves y me dijeron que me calmara, que estaban ahí para ayudarme. 'Queremos que juegues tu mejor fútbol como hiciste en el Santos, sin ninguna presión. Si necesitas algo, puedes contar con nosotros', continuaron. Después de eso confié mucho más en mí y tuve muchas más ganas de jugar. Y, entonces, todo empezó a ir bien", ha relatado.