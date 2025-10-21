La 'rajada' de Mendilibar: "El árbitro nos ha fastidiado"

Tremendo enfado el de José Luis Mendilibar. Tanto en las primeras declaraciones a Movistar como en rueda de prensa, el técnico de Olympiacos mostró su total desaprobación con el arbitraje. Se quejó tanto de la expulsión por doble amarilla de Hezze como del penalti señalado sobre Rashford (el inglés pidió una segunda pena máxima, que no fue concedida). El de Zaldívar vio un buen partido de su equipo, valoró que mereció mucho más contra el cuadro azulgrana y dejó claro que "el que se ha equivocado es otro".

José Luis Mendilibar repasa la calidad de miembros del FB Barcelona como Pedri o el propio Hansi Flick / Perform

"Las sensaciones son jodidas, malas.Con el penalti a favor, nos metimos en el partido. Para mí es incomprensible la segunda amarilla, tienes que hacer más para sacar una segunda amarilla así, y luego para redondear, el penalti...". aseguró el técnico vasco, que aumentó sus malos números contra el Barça. Ahora son 24 derrotas, tres empates y una sola victoria en 28 partidos.

"Nos han quitado"

"En estos campos no te van a regalar nada y en este caso nos han quitado", llegó a decir el mister vizcaíno. Y lamentó que no haya una regla por la que se pueda revisar por el VAR una segunda amarilla que significa una expulsión. "Son cosas que no entiendo, que no pueda intervenir el VAR. El árbitro se queda contento con su decisión y nadie puede decirle nada".

Y sobre el penalti, 'Mendi' comentó: "Es que lo he visto en la misma imagen que el árbitro. Nuestro portero ha encogido los brazos, estoy convencido de que no ha tocado al rival, estoy convencidísimo. El VAR habrá estado de acuerdo con el árbitro. Después ya se rompe por completo el partido".

“Yo no pinto nada, pintan los que está arriba comiendo y bebiendo"

Su conclusión fue que "nos han sacado del partido sin hacer nada mal. El que se ha equivocado ha sido otro. De poder complicar la vida al Barcelona, con dos decisiones que no son acertadas, al 6-1. La segunda amarilla es una locura y el penalti, ¡cuando el portero recoge los brazos! Lo ha visto al revés de mí”.

José Luis Mendilibar se fue 'calentando' con el paso de los minutos en la sala de prensa de Montjuïc. “Yo no pinto nada, pintan los que está arriba comiendo y bebiendo. No hago las reglas y no me van a dejar”, en clara alusión a los que dictan las reglas del fútbol. Se marchó enfadadísimo 'Mendi' de la montaña mágica.