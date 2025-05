'Rajada' de Enric Masip contra la afición del Athletic

Enric Masip formó parte de la expedición azulgrana a Bilbao, donde el Barça cerró la temporada con una goleadfa 0-3 en San Mamés gracias a dos goles de Robert Lewandowski y al colofón de Dani Olmo desde el punto de penalti. Pero el Masip que captaron las cámaras no fue el de una persona feliz, sino muy molesta. El motivo: la actitud, a su juicio, de los aficionados del Athletic Club.

'El Chiringuito' captó el momento en el aeropuerto, cuando apareció Enric Masip y en principio, el periodista le preguntó por el partido y por el interés del FC Barcelona en fichar al portero del Espanyol, Joan Garcia, y el delantero colombiano del Liverpool, Luis Díaz.

Lejos de hablar de este asunto, sí aprovechó Masip la cámara para decir: "Déjame decir que estoy muy decepcionado con la afición de Bilbao, Por silbar en el pasillo, por no felicitar al presidente, que creo que nos lo merecemos y la Liga que hemos hecho. Lo he encontrado muy feo. La verdad, no nos lo merecemos", inistió Masip.

Las relaciones entre el Athletic Club y el FC Barcelona no pasan por su mejor momento ni mucho menos, sobre todo a raíz del interés azulgrana en Nico Williams, que sentó muy mal en el club de Ibaigane. Las declaraciones efectuadas por Enric Masip después del partido denotan el disgusto con los aficionados y, por lo comentado sobre la no felicitación a Laporta, también con los directivos del club rojiblanco.