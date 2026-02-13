Rajada de Laporta contra el arbitraje del Metropolitano

El presidente saliente, Joan Laporta, ahora precandidato a las elecciones del FC Barcelona, ha expresado su malestar a través de las redes sociales por el arbitraje que sufrió el Barça en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. También ha dado ánimos al equipo y ha mostrado su seguridad en que la remontada es posible.

Laporta ha empezado su mensaje dando ánimos al equipo: "Todo mi apoyo a Hansi Flick, a los jugadores, a Deco y a su equipo. Con la fuerza de todos los culés estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para lograr una gran remontada en el Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo". Después se ha centrado en la actuación de Martínez Munuera y también ha criticado el estado del césped del campo del Atlético de Madrid: "Lamentablemente, ayer sufrimos toda una serie de adversidades, desde un césped en malas condiciones hasta un gol mal anulado que no nos permitió iniciar una remontada que es posible en el partido de vuelta si todos juntos apoyamos y animamos al equipo como en las grandes noches épicas que hemos vivido en el Estadi".

El ahora precandidato cree que el Barça no vive algo nuevo con el tanto de Cubarsí que no subió al marcador: "En cuanto al gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda el que le anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente, en Anoeta. Nada es inocente. Por eso tenemos que luchar contra todo y contra todos".

Por último, Laporta pide a la afición que esté al lado del equipo en los próximos encuentros: "Ahora más que nunca hay que estar al lado de nuestros futbolistas. Pido a los socios y socias y a toda la afición que les hagáis notar el cariño que les tenemos y lo orgullosos que nos hacen sentir por cómo defienden nuestros colores".