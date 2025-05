La rajada de Estrada Fernández sobre el sistema arbitral: "Está en decadencia y obsoleto"

El FC Barcelona se impuso en el clásico liguero ante el Real Madrid por 4-3. Contra todo y contra todos. El nefasto arbitraje de Hernández Hernández y Munuera Montero en el VAR no fueron suficientes para que los de Hansi Flick acaricien el título de Liga, después de superar al cuadro blanco por cuarta vez esta temporada. Algo inaudito en la época reciente.

Son muchas las voces que han salido a criticar el desacierto de los colegiados en varias decisiones que fueron clave para el desenlace del encuentro. Todas ellas cayeron a favor del Real Madrid, motivo por el cual tiene un mayor mérito el resultado a favor de los catalanes. Uno de las últimas personas autorizadas para expresar su opinión al respecto fue el excolegiado Xavier Estrada Fernández, quien arbitró en Primera División entre 2009 y 2021.

“El arbitraje de ayer es el claro ejemplo de que el sistema arbitral hace años que vive en decadencia y que está totalmente obsoleto. Se refrendó con unas situaciones y decisiones que, para mí, la clave fue el árbitro de VAR, que atropella al de campo de manera negligente saltándose las reglas de juego literalmente. Con el VAR está pasando que se está explotando mal con un 25% de su rendimiento y está haciendo que los árbitros pierdan mucha personalidad en el terreno de juego porque saben que esta herramienta les resolverá mucha de estas situaciones. Ayer, en las acciones polémicas, hubo inhibición o intervención fraudulenta del VAR”, dijo en declaraciones a 'El món a Rac 1'.

Sobre los posibles cambios en el sistema arbitral, Estrada Fernández mostró su recelo: “Son sistemas que están totalmente obsoletos y muy poco transparentes. No va a depender de la persona que se postule. Si el sistema la avala, entrará. Se tienen las herramientas y recursos que no se tenían hace 40 años para tener un arbitraje de alto nivel y profesional. No puede ser que tengamos polémica en dos de cada tres partidos. No hay ideas ni proyecto, más allá de mantenerse en el poder”.

Las acciones polémicas

Como dijo Jack el Destripador: 'Vayamos por partes' y analicemos la posición del antiguo colegiado sobre las decisiones más polémicas del arbitraje de Hernández Hernández y Munuera Montero en el clásico liguero entre FC Barcelona y Real Madrid.

0-2 y pisotón a Lamine: “El VAR tiene la imagen del pisotón de Valverde a Lamine Yamal para analizar. Hay dos cosas preocupantes: no es el primer partido en que la realización de según qué acciones, se inhiben o solo se repiten aquellas que interesan. Si existe la imagen y no se utiliza… Esta imagen la tienen y no se pueden pasar por alto. Un pisotón es objetivo, no interpretable. El VAR tuvo que intervenir para anular el gol”.

Expulsión de Tchouameni por agarrón a Ferran: “Para mí es roja, la pelota no la toca nadie y va a portería, es ocasión manifiesta de gol, solo queda el portero por delante y hay control desde que está metro y medio por delante de Ferran. Cumple todos los objetivos para que entre el VAR y expulse a Tchouameni”.

Penalti de Tchouameni: “Es penalti. Nos hemos vuelto locos con las manos, pero tenemos el ejemplo de Cucurella contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. La UEFA dijo que este tipo de manos son punibles. Lo que me sorprendió mucho es cómo Martínez Munuera trató la imagen para que la viese Hernández Hernández: no es la mejor imagen para ver el contacto ni que está desenganchada del cuerpo. Para mí es penalti claro, y no es una opinión personal, lo han dicho las directrices”.

Gol anulado a Fermín por manos: “Esto no está bien anulado y hace daño al arbitraje. Denota que no hay un conocimiento profundo de las reglas del juego. No hay interpretación ninguna. Un jugador no puede marcar gol si la toca el balón con la mano de manera inmediata, aquí no pasa. Le impacta de forma totalmente involuntaria. Aquí Hernández Hernández debe estar por encima de la decisión del VAR y hacer valer su conocimiento de las reglas. Quedan muy mal públicamente ambos colegiados”