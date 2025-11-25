Rajada descomunal de Hoeness contra el Barça: "Con su deuda, en cualquier país ya no estarían en Primera"

El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, suele hablar despectivamente del estado económico del Barça siempre que tiene la oportunidad. El dirigente alemán lanzó una nueva crítica feroz y advirtió que el modelo que sigue el club blaugrana debe ser penalizado porque está convencido de que acabará en la quiebra. "Es absurdo que tengan una deuda de más de 1300 millones de euros. Absurdo e intolerable. Con esta deuda, en cualquier país, no podrían jugar en Primera División con total seguridad y aquí no pasa nada", indicó Hoeness en el podcast 'OMR'.

Hoeness tiene claro que el modelo que está siguiendo el Barça es sumamente peligroso y que puede acabar en la ruina dentro de muy pocos años: "El Barça no es el modelo de gestión que imagino para un equipo. Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para los clubs europeos. Queda claro que una gestión sólida, un criterio económico sólido y una calidad deportiva que no depende de arriesgadas maniobras contables", refieriéndose a las famosas palancas que ha utilizado el equipo blaugrana para pdoer reforzarse durante los últimos años.

Hoeness dejó claro que el Barça no habría sobrevivido en la Bundesliga: "Las estrictas regulaciones alemanas de licencias y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a un club con una deuda de 1.300 millones de euros".

El presidente honorífico del Bayern sí que afirmó que hay modelos de gestión qued le gustan como el del Manchester United en su época de éxitos, el Liverpool actual o el Real Madrid en algunos aspectos, pero dejó claro que la senda que utiliza el Barça está destinada al fracaso y tampoco le gustan las apariciones de clubs estado que distorsionan el mercado.