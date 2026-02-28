FC BARCELONA
Rashford: Sí a un contrato de tres años y una importante rebaja salarial
El Barça ha acordado con Marcus Rashford un contrato por tres temporadas, que incluye una rebaja salarial para adaptarse al límite económico de LaLiga y facilitar el fichaje
El Barça y Marcus Rashford ya tienen el gran punto de partida resuelto: el acuerdo económico. El delantero inglés ha aceptado un contrato de tres temporadas y, sobre todo, una rebaja salarial importante para que la operación pueda encajar en el fair play financiero de LaLiga, el verdadero cuello de botella de la planificación azulgrana.
La hoja de ruta quedó definida tras la reunión de esta semana entre Deco y Arturo Canales, agente del futbolista. A partir de ese encuentro, el club entiende que el fichaje está encarrilado y que, si no hay giros, el siguiente paso será cerrar los números con el Manchester United. La intención del Barça es hacer efectivo el pago de una cláusula cercana a los 30 millones de euros para incorporarlo este verano, según fuentes próximas a la entidad consultadas en las últimas horas.
El Barça tenía claro que, más allá del precio del traspaso, la operación se jugaba en el terreno del salario. Rashford parte de una ficha elevada —se calcula que ronda los 15 millones de euros tras un primer ajuste— y esa cifra, tal como viene insistiendo el entorno económico del club, podía poner en riesg el equilibrio de la masa salarial.
Por eso, y tal y como ya explicó SPORT, la negociación se ha concretado con un patrón clásico: contrato de tres años y una estructura pensada para que el coste de la operación sea asumible dentro del marco de LaLiga. En ese escenario, el acuerdo por tres temporadas permite al Barça amortizar el traspaso en un periodo largo (en torno a 10 millones por curso si se confirma la cifra de 30), mientras que la rebaja salarial del futbolista es el movimiento decisivo para abrir la puerta al registro.
Sí a las condiciones
La alternativa, como se ha venido manejando internamente, pasa por generar espacio con salidas u otras fórmulas, pero el mensaje que se traslada desde dentro es claro: Rashford ya ha dado el “sí” en las condiciones que el Barça necesitaba.
En resumen, el fichaje avanza por el carril que el club consideraba imprescindible: acuerdo económico total con el jugador, contrato de tres años y rebaja salarial potente. Y con ese primer gran obstáculo despejado, el Barça ya prepara el terreno para rematar la operación con el United.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Sorteo de Champions League, en directo: cuadro de octavos y rivales de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, hoy en vivo
- Horarios confirmados de los octavos de final de la Champions: Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid
- Inglaterra pierde la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?
- El Camp Nou es peor que Montjuïc
- Hartazgo en el vestuario del Madrid tras el sorteo de la Champions
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo
- Jérémy Mathieu, exdefensa del Barça: "Tiraba las faltas mejor que Messi"