Rafinha, sobre la salida de Dro al PSG: "Entiendo el dolor de Flick"

La marcha de Dro al PSG no sentó nada bien al Barça, que confiaba plenamente en las capacidades del joven futbolista formado en la cantera azulgrana de cara al futuro próximo. Sin embargo, las ganas de más protagonismo y una llamada del conjunto francés truncaron la idea del club catalán.

No obstante, si en el Barça ya era complicado, intentará conseguirse un puesto en un equipo con otro de los mejores centros del campo del planeta. Por eso, muchos aficionados piensan que la decisión de salir de Barcelona no es la mejor de las opciones para la carrera del futbolista gallego.

Dro en un partido de liga con el Barça.

La última voz autorizada en tratar el tema es la del exjugador Rafinha Alcántara, quien fuera una joven promesa salida de La Masia, pero que por culpa de las lesiones nunca llegó a explotar como se esperaba, pese a construir una gran carrera en equipos como el Celta, Inter de Milán o el propio conjunto parisino.

Según su parecer, es comprensible que la joven perla española decidiera irse a un club como el PSG, aunque no se entendería sin la presencia de Luis Enrique en el banquillo francés: "Te llama Luis Enrique, te promete el cielo y claro…", relexionaba en DAZN.

Dro, con Luis Enrique

A partir de ahí entra en juego la motivación del futbolista ante el nuevo reto, "es entendible", aseguraba el exjugador. También comprende que en Can Barça la noticia no haya sentado demasiado bien, en especial al técnico Hansi Flick, que contaba con Dro para sus planes de futuro.

"También entiendo el dolor del entrenador, en haber confiado en él. Perderlo tiene que ser duro", señalaba al respecto de las sensaciones desde el bando culé. Hasta su salida, Dro había disputado cuatro ratos en liga y unos minutos en la Champions en los que dio una asistencia a Fermín contra el Olympiacos.

Sus palabras difieren ligeramente de lo que mencionaba Deco durante el encuentro de Champions ante el Copenhagen, que reveló sentirse decepcionado y que pensaba que el jugador no supo tener la calma necesaria para poder triunfar en el Camp Nou.

"Si continúa con tantas prisas en su carrera, esto le puede ser muy perjudicial en el futuro. No hay una necesidad de hacer un drama con su salida. Era un jugador más en la dinámica del primer equipo", mencionaba al respecto, además de quitar culpa al PSG y hacer recaer toda la responsabilidad sobre las espaldas de Dro.