Rafinha Alcántara: "Lo más loco de Messi es que no lo vi practicar una falta en todos los años que coincidimos"

Rafinha Alcántara concedió una entrevista que ha reproducido la cuenta brasileña 'D'olhonoLance.2', en la que recuerda sus años en el Barça y cómo fue la experiencia de jugar al lado de futbolistas como Messi, Neymar o Suárez.

Estas son algunas de sus reflexiones más destacadas sobre algunos de estos nombres propios:

Las diferencias entre Messi y Neymar

"Me gustaba más ver a Neymar que a Messi porque era más divertido, pero Leo cogía la bola y marcaba siempre. Neymar fue el mejor en la Champions que gané con el Barça pero es difícil hablar de Messi porque es el mejor de la historia. Si hablamos de los entrenamientos, nunca vi a un jugador hacer las cosas que hacía Neymar con el balón. A ninguno, ni a Messi. La calidad técnica, la velocidad... pero claro eran muy diferentes".

"Cuando Ney tenía cinco defensas delante se iba de los cinco pero Messi cuando golpeaba el balón sabías que era gol. En los entrenamientos era como ver un hombre jugando con niños. ¿Sabes que es lo más bizarro, lo más extraño de Messi en los entrenamientos? Que en todos los años que coincidimos en el Barça nunca le vi practicar una falta. Es una locura si lo piensas. Neymar sí las practicaba. Es absurdo que luego marcaras esos goles de falta".

La personalidad de Suárez

"Suárez era una gran persona pero en el campo era un animal. Fuera del campo era un amor de persona, pero en el campo ninguno me ha llamado pelado tantas veces. Partiendo de la base que la mayoría de los delanteros son así, que quieren el balón y si no se lo das les jode, en su caso casi se transformaba, excepto si le dabas el balón a Messi que le molestaba menos. Porque sabía que, si le iba la bola a Leo, luego le llegaba a él".

Su hermano Thiago

"Mi hermano era muy diferencial. Con 13 años ya todo el mundo decía: 'este va a ser jugador de fútbol'. Solo con tocar el balón la gente lo veía. Se lo decían cuando empezó con el fútbol sala y ocurrió lo mismo cuando entró en el Barça, todos decían: 'va a ser jugador de fútbol'. Técnicamente era muy bueno; dominio del balón, uno contra uno, era diferente. Yo tenía técnica pero tenía que correr más. Él podía esforzarse menos. Había que saber manejar la presión, pero nuestros padres eran muy responsables. Cuando juegué contra mi hermano en la Champions, en la semifinal Barça-Bayern en el Camp Nou, el problema fue de mis padres".