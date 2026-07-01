Rafael Yuste quiere ser el relevo de Joan Laporta en las siguientes elecciones a la presidencia del Barça

El hasta este miércoles 1 de julio de 2026 presidente en funciones del Barça, Rafael Yuste, confesó que se plantea presentarse a las elecciones de la entidad cuando finalice el mandato de Joan laporta que arranca en esta jornada con el acto de toma de posesión que se celebrará en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou.

Rafa Yuste es una de las personas de máxima confianza de Laporta y desde que se puso en marcha el proceso electoral azulgrana se quedó al frente de una reducida junta directiva en funciones que se ha encargado de la gestión del FC Barcelona durante el periodo de interinidad antes y después del triunfo electoral de Laporta, además de ejercer plenamente la labor representativa en los diferentes eventos en losd que ha estado implicado el club.

Tras celebrar la última junta directiva de la temporada 2025/26 el martes 30 de junio, este miércoles se celebrará la escinificación del relevo al frente de la presidencia del Barça. Yuste atendió a los micrófonos de Rac1 en las horas previas y admitió que para él había sido un honor y un orgullo ocupar el cargo durante estos meses y que se plantea presentarse a los siguientes comicios en los que ya no podrá participar su amigo Joan Laporta, en la que sería una candidatura claramente continuista.

"Me gustaría porque me siento querido, y no quiero decirlo con afán de nada, sino que me siento querido. Soy una persona de barrio, muy normal, muy culé y procuro estar siempre a la altura de lo que corresponde en instituciones como el Barça. Pero bien, hoy es el día de alabar a Laporta, queda mucho tiempo y esto es imprevisible, pero sí que es un tema que no es que no lo descarte, la respuesta es que sí que me gustaría".

Por el momento, Yuste y se integrará en la junta entrante de Joan Laporta junto a otros directivos, pues en su momento no pudo integrarse en la candidatura al ser uno de los elegidos para seguir al frente del FC Barcelona gestionando el día a día del club.

La junta interina estuvo formada durante estos meses por Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol. En la primera reunión directiva de la nueva junta serán nombrados directivos y su cargo deberá ser refrendado en la próxima Asamblea de Compromisarios.