Rafael Louzán se reunirá con Laporta para limar asperezas por el caso Lamine Yamal

Lamine Yamal lleva dos convocatorias sin ir con la Selección de España, pese a haber sido incluido en primera instancia en ambas listas de Luis de la Fuente. La gestión de minutos del de Rocafonda viene siendo polémica, justamente, desde la última ocasión en la que sí acudió a la llamada internacional, cuando regresó lesionado a Barcelona, hecho que provocó el enfado de Hansi Flick y un cruce de declaraciones entre club y selección.

Ahora, según informa Joaquín Maroto en el 'Diario AS', Rafael Louzán, presidente de la RFEF, se reunirá con Joan Laporta para dejar atrás las diferencias y mejorar la comunicación, con el objetivo de gestionar de la mejor forma al '10' azulgrana en un año en el que habrá Mundial al final de la temporada.

Louzán y Laporta coincidirán de nuevo este domingo en el palco de Montjuïc / EFE

Una novela de muchos capítulos

Tras regresar de la fecha 'FIFA' de septiembre con una pubalgia, la cual le ha hecho perderse cinco encuentros y alejarse de su mejor versión, Hansi Flick invitó al seleccionador español a cuidar más a la joven estrella, pues jugó infiltrado muchos minutos pese a tratarse de encuentros que España ganó holgadamente. Después de esas declaraciones del entrenador teutón, la situación no ha hecho más que empeorar. El canterano culer se ha caído a última hora de las últimas dos listas, provocando muchos comentarios al respecto que han cuestionado su compromiso con la selección. Como muestra de la tensión entre ambas partes, cabe destacar que Luis de la Fuente llegó a afirmar que "echó de menos más empatía de Flick al haber sido seleccionador".

Ahora, aprovechando que no habrá más parones internacionales hasta marzo, por parte de la RFEF se busca apaciguar las aguas y dejar atrás las diferencias de estos últimos meses.

La Federación entierra el hacha de guerra

La RFEF emitió este lunes un duro comunicado para mostrar “sorpresa y malestar” por la gestión del Barça con su jugador, ya que el club decidió someterle a un procedimiento poco invasivo para tratar su pubalgia, tras consultar con un experto belga. En la Federación se mostraron molestos al tener que liberar al actual 'Balón de Plata', sobre todo por los 'timings', ya que entienden que el club culé tenía previsto someterle al tratamiento.

Lamine marcó en Balaídos pero también se desesperó por momentos / Valentí Enrich / SPO

Según la misma información, Rafael Louzán ya se comunicó con Alejandro Echevarría mediante una llamada telefónica para quitar hierro al asunto y limar asperezas, antes de tratar de reunirse con Laporta para cerrar la carpeta definitivamente.